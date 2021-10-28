Особенности и преимущества плитки нестандартных форм

Ремонт – это прекрасный процесс обновления того или иного помещения. С помощью ремонта выбрасываются старые вещи и покупаются новые. На смену старому стандартному интерьеру приходит современный. Для многих остро встает вопрос оформления стен, пола и потолка. Бывает, что и плитку не хочется использовать, и обои надоели. А плитку не хотят, потому что она «скучная». Однако «скучной» она была в прошлом столетии, а в современных трендах особое место занимает продукция нестандартных размеров, которую можно разместить не только в кухне и в ванной, но даже в спальной комнате.

Какая форма бывает

Октагон, ну или если проще, восьмиугольная плитка, – тот же квадрат, но со срезанными углами. При соединении изделий такой формы образуются пустоты, которые заполняются вставками. Можно выбрать вставки как в тон плитки, так и сделать контраст.

Гексагон еще называют сотами. Такой вид кафеля отличается не только разнообразием цветов и рисунков, но и размерами. С шестиугольной плиткой можно дать возможность фантазии разгуляться, ведь с ее помощью можно продумывать интерьер абсолютно разных направлений.

Метро – кафель прямоугольной формы, при укладке подражают кирпичной кладке. Темная плитка с белой затиркой создаст шикарный контраст в ванной комнате. Если кирпичная кладка не впечатляет, дайте волю фантазии, сделайте кладку, например, под углом, ведь форма кафеля это позволяет.

3D-плитка – объемное изображение, будет выглядеть роскошно в любом помещении. Украшать 3D-плитку могут разные узоры, что позволяет ей вписаться в абсолютно любой интерьер.

Чешуя – плитка, о которой знают все. Отлично смотрится в любом помещении. Можно выложить изделия как одним цветом, так и поиграть с цветами и контрастами.

Отличается нестандартная плиточная продукция не только формами, но и размерами. Одна плитка может быть размером 120*260 сантиметров. Такие параметры хорошо подходят, если стена или ее часть декорируется под мрамор.

Плюсы и минусы

Выбирая плитку нестандартных размеров, всегда нужно взвесить все «за» и «против» такой покупки.

Выгоды покупки

К преимуществам данной плитки можно отнести такие моменты:

невысокая стоимость, вернее сказать, цена на такую продукцию не сильно превышает стоимость стандартной;

объемная плитка создает 3D-эффект, который станет главным акцентом помещения;

продукция отлично подходит, если нужно совместить несколько видов покрытия;

идеальное решение для современной стилистики;

возможность сделать помещение более «дорогим», придать изюминку интерьеру.

Отрицательные стороны

Среди минусов выделяют такие факторы:

Хоть цена на такую плитку на уровне стандартной, но вот стоимость аксессуаров на порядок выше. К тому же не всегда те самые аксессуары будут в наличии.

Сложность в монтаже данной плитки понятна. Рисунок должен выдерживаться на 100% даже в углах. Резать плитку сложно, монтажом должен заниматься специалист, который имеет опыт работы с нестандартными изделиями. Из-за того, что рисунок должен быть выдержан вплоть до 1 мм, плитку нужно закупать на 20-40% больше именно на срезы.

Это плитка с характером. Не стоит брать варианты с мягкими изгибами, если интерьер пронизан резкими линиями.

Объемная плитка требует особого ухода. Поскольку на ней собирается больше пыли и грязи, то и уход она требует соответствующий.

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