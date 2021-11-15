МТЗ-80/82: какие неисправности встречаются чаще всего у тракторов

Трактор — востребованная и многофункциональная сельскохозяйственная техника. Машины активно используются для вспашки земли, сбора урожая, транспортировки различного оборудования и в других целях.

Распространенными моделями считаются МТЗ-80/82. Они зарекомендовались с хорошей стороны за счет высокого уровня надежности. Однако с течением времени комплектующие элементы выходят из строя. Это происходит из-за различных поломок или естественного износа деталей. Решить проблему в данном случае поможет квалифицированный ремонт. Главное — найти место, где можно приобретать запчасти.

Какие неисправности встречаются

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Рассматривая основные виды поломок, будут выделены следующие:

Неисправная работа масляной центрифуги. Проблема чаще всего вызвана тем, что владелец техники игнорирует рекомендации производителя по периодичности замены масла. В итоге конструкция не может "переварить" грязную жидкость, что приводит к выходу из строя детали. Износ шестерни и вала трансмиссии. Связано с тем, что данные узлы трактора испытывают очень большие нагрузки. Специалисты рекомендуют периодически их осматривать на предмет наличия дефектов. Это позволит вовремя заменять данные составляющие (до момента их полной поломки). Нестабильная работа ленточного тормоза. Для решения проблемы в большинстве случаев достаточно произвести его регулировку. За получением соответствующей услуги лучше обратиться к мастеру. Самостоятельные действия могут не только не принести положительного результата, но еще и усугубить ситуацию.

Что можно сказать о других узлах и системах тракторов

Мотор и другие узлы тракторов марки МТЗ-80/82 практически не вызывают нареканий: работают исправно без неполадок и сбоев. Если возникли подозрения — сразу обращайтесь к специалисту. Лучше устранить проблему на раннем этапе развития.

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