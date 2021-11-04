 

Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?

Досуг Сегодня, 20:3822
Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?

Батькам завжди хочеться піклуватися про свою дитину якнайкраще. Й одна зі складових цього піклування — вибір одягу з натуральних, безпечних матеріалів. Все частіше батьки дізнаються про шкідливий вплив штучних тканин на дитяче здоров’я та навколишнє середовище, й надають перевагу одягу з органічних матеріалів. І це — чудова тенденція!

Як синтетика впливає на організм та довкілля?

Тканини, які місять шкідливі хімічні сполуки, надзвичайно часто використовуються саме брендами швидкої моди. Багато з цих сполук не просто викликають алергічні реакції чи подразнення шкіри, а й є токсичними та канцерогенними.

Чому так відбувається? Все просто: під час вирощування бавовни та інших культур в промислових масштабах часто використовують токсичні пестициди. Такі процеси як подальше очищення, відбілювання, фарбування тканини теж проводиться з використанням хімічних сполук. Частини цих сполук залишаються на готовому продукті.

Носячи такий одяг в спеку, ваша дитина переносить ці сполуки на шкіру. Як результат — алергія, опіки та висипи.

Якщо ж говорити про навколишнє середовище, то, за даним ЮНЕП:

  • Щорічно модна індустрія використовує 93+ мільярди кубометрів.

  • До 20% стічних вод у всьому світі продукує від фарбування та обробки тканин;

  • До 87% волокна утилізується шляхом спалювання або на звалищі;

  • До 10% щорічних глобальних викидів вуглецю належать індустрії швидкої моди.

Яку альтернативу обрати?

Радимо, по можливості, оминати каталоги брендів швидкої моди, та надавати перевагу українським локальним виробникам. До прикладу таким, як Авіація Галичини.

Якщо ж мова йде про тканини, то чудовою альтернативою синтетиці є:

  • Льон — під час його вирощування використовується значно менше води, а також мінімум добрив та пестицидів. Готова тканина — якісна, гіпоалергенна, безпечна.

  • Коноплі — як і льон, не вимагає багато добрив або пестицидів під час вирощування. З цієї сировини виробляють денім, канву, трикотаж, фліс, саржу та інші екотканини.

  • Альпака — безпечна вовняна тканина, яка чудово гріє.

  • Органічна вовна — на органічних вівчарських фермах не використовують традиційні токсичні пестициди, не оброблять тварин небезпечними розчинами.

  • Шовк — натуральна, легка та повітряна тканина, яка чудово переноситься дитячою шкірою та не викликає подразнень. Не містить шкідливих хімічних домішок.

Тож обирайте оптимальний варіант та насолоджуйтесь високою якістю дитячого одягу. Бажаємо вдалого вибору!

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Досуг

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