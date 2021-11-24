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Маркет Двери

Компания Маркет Двери одна из крупнейших в Украине по продаже дверей. В интернет магазине есть тысячи дверей, как межкомнатных, так и входных. В Киеве есть 8 наших розничных магазинов.

У нас продаются и межкомнатные двери для офиса https://market-dveri.ua/uk/v-ofis-k1050/. Ассортимент их очень широк. Например, есть межкомнатные двери для кабинета руководителя, для конференц-залов, зоны встречи гостей и приема посетителей, двери для кабинетов сотрудников и многое другое.

Мы работаем на рынке данных услуг уже много лет. Поэтому накопили большой опыт и знания в этой сфере. С уверенностью можем сказать, что знаем о дверях все.

Наши консультанты смогут порекомендовать для вас наиболее подходящие полотна. Все конструкции отличаются прочностью, надежностью, привлекательным дизайном.

Особенность межкомнатных дверей для офиса

Как правило, такие изделия легкие по весу, но при этом очень прочные. Многие компании любят устанавливать двери со стеклом. Они делают пространство светлым и воздушным.

Для кабинета руководителя выбирают глухие двери. Они придают солидности кабинету и делают работу руководителя более комфортной.

На нашем сайте представлены самые разные виды дверей. У них широкая цветовая палитра и разный дизайн. Чаще всего компании отдают предпочтение классическим цветам – белому, черному, серебристому, темно-серому.

У нас есть двери, выполненные из дерева или МДФ. Также есть металлические двери, которые, впрочем, используются довольно редко в виде межкомнатных.

Преимущества наших офисных конструкций:

  • отличная теплоизоляция;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • легкий вес;
  • устойчивость к повреждениям.

Также у нас есть распашные изделия и для скрытого монтажа.

В нашем ю-туб канале вы можете найти видео по монтажу, установке и вариантам моделей наших дверей https://www.youtube.com/channel/UCroAsVZISk1qtF658R-cxWA/videos.

Почему стоит купить двери у нас

Офисные двери – это лицо компании. У нас очень широкий выбор самых разнообразных полотен. Они украсят любую компанию, придадут ей презентабельный вид. Красивый офис располагает клиентов и партнеров, показывает уровень фирмы.

В нашем магазине широкий выбор дверей для офиса. Ценовой диапазон также очень большой. Полотна могут отличаться по назначению, цвету, дизайну. Мы уверены, у нас вы обязательно найдете то, что нужно!

Наш ассортимент

В каталоге нашего интернет магазина представлены:

  • входные конструкции;
  • межкомнатные;
  • крашеные;
  • ламинированные;
  • шпонированные.

Еще у нас есть полотна в квартиру, в дом, белые, и другие варианты.

Представлено почти 40 разных брендов, как отечественных, так и зарубежных. Минимальный стаж работы сотрудников 3 года. У нас выгодные цены на двери и быстрые сроки доставки. Процент брака минимальный, так как качество дверных конструкций строго контролируется.

Помимо того что вы можете купить дверь у нас, вы также можете и заказать их установку. Наши мастера сделают все профессионально и аккуратно, так что дверное полотно прослужит вам долгое время.

Преимущества Маркет Двери

В Киеве наш сайт market-dveri.ua хорошо знают и любят. Многие покупают дверные полотна именно у нас, поскольку больше нигде не найти такого богатого выбора.

Для покупателей всегда есть интересные акции, скидки и другие специальные предложения.

Маркет Двери – есть полотна для загородного дома, обустройства квартиры, офиса, дачи. Если вы любите оригинальные конструкции или напротив неброские, вы найдете такие у нас в магазине.

Приглашаем вас в интернет магазин market-dveri.ua либо наши розничные точки!

 

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Маркет Двери
Маркет Двери
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Маркет Двери
Маркет Двери
Компания Маркет Двери одна из крупнейших в Украине по продаже дверей. В интернет магазине есть тысячи дверей, как межкомнатных, так и входных. В Киеве есть 8 наших розничных магазинов.
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