 

VPS-сервер - особенности и преимущества

Досуг Сегодня, 18:3258
VPS-сервер - особенности и преимущества

Современный рынок хостинга на сегодняшний день велик и разнообразен, готов предложить потребителю немалое количество разнообразных услуг. Среди всего этого особое место занимает так называемый Virtual Private Server, или VPS.

В чем особенность VPS server и какие его ключевые преимущества? Остановимся на этих важных вопросах более подробно.

Итак, простыми словами Virtual Private Server – это специальный хостинг, имитирующий выделенный сервер. VPS находиться на специальном физическом сервере, на котором подобных хостингов может находиться сразу несколько, но они отделены друг от друга.

Такой вид хостинга идеально подходит для тех пользователей, которые, во-первых,  не имеют возможности или надобности купить физический носитель, во-вторых, имеющиеся возможности виртуального «сервака» недостаточны.

Аренда виртуального сервера VPS – 5 главных плюсов

Среди ключевых преимуществ использования Virtual Private Server стоит отметить следующие:

  • Первое – пользователь имеет полный доступ ко всем данным «сервака», в частности, можно самостоятельно вносить изменения в настройки с учетом ваших нужды;
  • Второе – можно запросто установить дополнительное программное обеспечение;
  • Третье – доступна возможность редактировать файлы системы;
  • Четвертое - аренда vps сервера – это выделенный IP-адрес для арендатора;
  • Пятое - такая услуга как аренда vps сервера, это также возможность большое количество веб-сайтов.

Помимо этого, стоит также отметить, что аренда сервера VPS позволяет также пользователю держать под контролем все процессы, которые происходят на сервере, а также можно в любой момент перезагрузить систему, если возникнет такая необходимость.

Где арендовать сервер VPS

К счастью, на отечественном рынке виртуальных серверов функционирует немалое количество компаний, предоставляющих подобные услуги. Среди них достаточно выгодно выделяется компания «Дельтахост», которая предлагает самые привлекательные условия rental VPS server

Почему стоит выбрать именно данного арендодателя:

  • VPS-серверы отличаются высокой надежностью и безопасностью, используется исключительно лучшее оборудование;
  • Выгодные цены на аренду виртуального сервера, индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • Оперативная установка, которая занимает в среднем 1-2 часа;
  • Большущий выбор виртуальных серверов под разные цели и бюджет;
  • Быстрый заказ аренды ВПС непосредственно на сайте «Дельтахост»;
  • Квалифицированная клиентская поддержка по телефону, скайпу, Email-почте или по онлайн-чату на сайте.

Virtual Private Server – отличный выбор для любого проекта, главное, брать в аренду виртуальный сервер исключительно в известных и надежных арендодателей, которые всегда готовы предложить лучшее решение с оптимальным соотношением «цена - качество».

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Теги: news, новости, Украина, VPS, сервер, 7dniv, 7dnivinfo  
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VPS-сервер - особенности и преимущества
VPS-сервер - особенности и преимущества
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