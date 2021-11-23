 

ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco

Досуг Сегодня, 11:2256
ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco

Выбрать первую обувь малышу достаточно сложно. На территории Украины свою продукцию реализуют многие производители. Многие мамы приобретают детские кроссовки, в которых малышу комфортно и удобно двигаться. Мы проанализировали отзывы тех, кто отдал предпочтение продукции Chicco, и готовы представить вам ТОП-3 популярных моделей. Выбирая подходящий вариант для своего сына, обратить на них внимание в первую очередь.

Run Coby

Мальчуковая модель, выполненная в соответствующей цветовой гамме. К ее важным особенностями относят:

·        продуманную конфигурацию подошвы, точно повторяющей физиологические изгибы стопы за счет использования технологии Flex-Zone®;

·        правильную постановку стопы ребенка во время ходьбы благодаря установке на детские кроссовки подошвы Chicco Run, имеющей специальные плоскости и прорези;

·        физиологическую стельку Natural Footprint®, не препятствующей естественному развитию стопы;

·        текстильную подкладку, благодаря которой ножка не потеет, так как воздух непрерывно циркулирует;

·        укрепленную пятку, максимально поддерживающую ножку ребенка во время ходьбы;

·        застежки-липучки, с которыми с легкостью справляется малыш соответствующей возрастной группы, осваивая тем самым навыки самообслуживания.

Модель является собственной разработкой компании Чико. Прошла необходимые тесты, подтвердившие ее безопасность в процессе использования. Рекомендована ортопедами. Для изготовления верхней части используется качественный материал, состоящий из 70% полиуретана и 30% полиэстера. Для повышения износостойкости внутренняя часть изготавливается из ткани, которая наполовину состоит из хлопка и полиэстера. Подошва выполнена из термопластичной резины.

ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco

Cremisi

Еще одна привлекательная модель, разработанная специально для мальчишек. Выполнена в темно-синем цвете, разбавленным ярко-оранжевыми вставками. К ее особенностям относят:

·        подошву City Sport, изготавливаемую из материала EVA, имеющую характерную округлую форму с хорошей амортизирующей способностью за счет наличия специальных прорезей, гибкостью и минимальными весом;

·        физиологическую стельку Natural Footprint®, способствующую естественному развитию стопы;

·        хороший воздухообмен за счет использования для изготовления внутреннего слоя текстильной подкладки, состоящей из 50% хлопка и 50% полиэстера;

·        укрепленную пятку, что особенно важно для первой детской обуви;

·        застежку-липучку.

Для изготовления верха детских кроссовок компания выбрала материал, состоящий из 60% полиуретана, 40% полиэстера. Подошва из термопластической резины.

ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco

Cecco Blue

Модель, в которой комфортно себя чувствуют мальчишки во время активных игр. К ее особенностям относят:

·        физиологическую стельку Natural Footprint®, форма которой продумана до мелочей и способствует естественному развитию стопы;

·        непрерывную циркуляцию воздуха за счет наличия текстильной подкладки;

·        плотную пятку, обеспечивающую максимальную поддержку стопы;

·        застежки с липучками.

Верхняя части состоит из 85% полиуретан и 15% полиэстера. подошва также выполнена из термопластической резины.

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ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco
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ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco
ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco
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