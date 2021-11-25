Безопасные перила из нержавейки и стекла: выбор конструкции

Перила в зданиях изготавливаются из различных материалов, но в современных помещениях чаще можно встретить конструкции из прозрачного стекла, усиленные нержавеющей сталью. Они становятся столь популярны, что постепенно начинают вытеснять другие разновидности перил. Почему теперь их так часто используют, какие у них преимущества перед другими конструкциями и как выбрать такие?

На сегодняшинй день на рынке масса предложений. Практика показывает, что лучше всего выбирать поставщика, который предоставляет услугу монтажа. В этом случае вы можете заказать перила из нержавейки и стекла в https://metkov.com.ua/product/perila_iz_nerzhaveyushchey_stali_so_steklom/. Для этого в каталоге выберите конструкцию, которая больше всего подходит для ваших целей - собираетесь вы её ставить в здании или снаружи.

Плюсы конструкции перил из нержавейки и стекла

Первый и самый очевидный - эстетичность. Такие перила будут хорошо выглядеть в любом интерьере, какие бы цвета ни были использованы в оформлении. Стеклянные конструкции пригодятся при оформлении подъездов жилых домов, лестниц многоуровневых квартир, коридоров офисных зданий, а также входов в эти здания.

Несмотря на то, что стекло кажется хрупким и недолговечным материалом, на деле это не так. Современное усиленное стекло служит очень долго и является устойчивым к различным механическим воздействиям. Особенно это актуально, если вы устанавливаете перила вне помещений. В этом случае важно ещё, что они устойчивы к ветру и любым погодным условиям (жара и холод, осадки), а ещё - к высоким нагрузкам (до 300 килограммов).

Ухаживать за такими конструкциями тоже довольно просто. На них можно разместить украшения, логотипы компании и другие дополнительные элементы.

Как выбрать нержавеющие перила со стеклом

Теперь расскажем о том, как выбрать стеклянные перила с нержавеющей сталью.

Первое: хотите вы установить цельностеклянные или со стальным каркасом? В обоих случаях металлические элементы будут присутствовать, но во втором случае поручни и стойки будут из металла (составляя, собственно, каркас), во втором поручни тоже стеклянные, каркас отсутствует.

Второе: какой здесь тип соединения? Сварка или клей? По возможности избегайте конструкций с клеевым соединением металлических элементов - оно не особо надёжно по сравнению со сваркой.

Третье: уже при выборе осмотрите изделие. Нет ли каких-либо повреждений или дефектов на стекле и металле? Если нашли их, откажитесь от установки этой конструкции. И разумеется, сталь должна быть только нержавеющей - чтобы впоследствии коррозия не вывела перила из строя.