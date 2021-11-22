Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря

Инвестиции в недвижимость - животрепещущая тема, особенно если речь идет о квартирах или домах у моря. Их можно использовать и как жилье для себя, и как объект для сдачи в аренду. Причем, спрос на такого плана жилье есть не только в высокий туристический сезон, но и зимой.

Найти арендаторов тоже достаточно просто: можно либо воспользоваться агрегаторами для туристов, либо найти агентство недвижимости, которое будет заниматься сдачей в аренду. В родной стране можно общаться с арендаторами и самостоятельно - много времени это не займет, а экономия будет значительная.

В какой стране можно купить недвижимость гражданину Украины?

Инвестировать в жилье можно не только в своей стране, но и за рубежом. Например, для граждан Украины могут быть актуальны виллы и квартиры у моря в:

- Португалии;

- Испании;

- Италии;

- Франции;

- Черногории;

- Хорватии;

- в греческой части Кипра;

- Албании.

Если речь идет именно об элитных коттеджах, то оптимальнее всего смотреть в сторону более популярных стран, где качество жизни, и, соответственно, отдыха выше. Это Франция, Италия и Португалия. Недвижимость здесь можно приобрести без особых проблем, только во Франции обязательно понадобятся услуги агента. Впрочем, и в других странах лучше найти русскоговорящего посредника, который поможет с оформлением документов у нотариуса.

В Испании, Черногории, Хорватии, Албании и на Кипре достаточно просто купить недвижимость. Приехав туда на отдых, можно увидеть множество объявлений о продаже квартир и домов уже в аэропорту. Все сделки в европейских странах безопасны и проводятся исключительно через банк. Благодаря удобной системе внутриевропейских платежей, сделку можно провести буквально за несколько дней: от подписания предварительного договора до передачи ключей.

Покупка недвижимости за пределами Европы

Элитный коттедж можно купить и в другой стране. Например, в Америке, но там значительно выше цены, да и контролировать расположенную столь далеко недвижимость не всегда удобно. В Юго-Восточной Азии, популярной у туристов со всего мира, в жилье вкладываться тоже не стоит: далеко не в каждой стране не гражданин может законно владеть недвижимостью, а риски слишком высоки.

Жители Украины могут позволить себе приобрести элитное жилье прямо на берегу теплого Черного моря. Сейчас рынок недвижимости в этом районе состоит не только из гостевых домов и квартир типовой планировки, но и из действительно качественных и красивых вилл. Сдавать жилье в своей стране удобнее, чем за рубежом, и нет вопросов по налогам.

Найти арендаторов можно даже среди знакомых, если нет желания пускать в дом чужих людей. Инвестировать предпочтительно в уже готовое жилье, так как это точно не заморозит деньги, а получать дивиденды можно будет сразу же.