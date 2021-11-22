 

Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря

Досуг Сегодня, 15:1266
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря

Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря

Инвестиции в недвижимость - животрепещущая тема, особенно если речь идет о квартирах или домах у моря. Их можно использовать и как жилье для себя, и как объект для сдачи в аренду. Причем, спрос на такого плана жилье есть не только в высокий туристический сезон, но и зимой.

Найти арендаторов тоже достаточно просто: можно либо воспользоваться агрегаторами для туристов, либо найти агентство недвижимости, которое будет заниматься сдачей в аренду. В родной стране можно общаться с арендаторами и самостоятельно - много времени это не займет, а экономия будет значительная.

В какой стране можно купить недвижимость гражданину Украины?

Инвестировать в жилье можно не только в своей стране, но и за рубежом. Например, для граждан Украины могут быть актуальны виллы и квартиры у моря в:

- Португалии;

- Испании;

- Италии;

- Франции;

- Черногории;

- Хорватии;

- в греческой части Кипра;

- Албании.

Если речь идет именно об элитных коттеджах, то оптимальнее всего смотреть в сторону более популярных стран, где качество жизни, и, соответственно, отдыха выше. Это Франция, Италия и Португалия. Недвижимость здесь можно приобрести без особых проблем, только во Франции обязательно понадобятся услуги агента. Впрочем, и в других странах лучше найти русскоговорящего посредника, который поможет с оформлением документов у нотариуса.

В Испании, Черногории, Хорватии, Албании и на Кипре достаточно просто купить недвижимость. Приехав туда на отдых, можно увидеть множество объявлений о продаже квартир и домов уже в аэропорту. Все сделки в европейских странах безопасны и проводятся исключительно через банк. Благодаря удобной системе внутриевропейских платежей, сделку можно провести буквально за несколько дней: от подписания предварительного договора до передачи ключей.

Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря

Покупка недвижимости за пределами Европы

Элитный коттедж можно купить и в другой стране. Например, в Америке, но там значительно выше цены, да и контролировать расположенную столь далеко недвижимость не всегда удобно. В Юго-Восточной Азии, популярной у туристов со всего мира, в жилье вкладываться тоже не стоит: далеко не в каждой стране не гражданин может законно владеть недвижимостью, а риски слишком высоки.

Жители Украины могут позволить себе приобрести элитное жилье прямо на берегу теплого Черного моря. Сейчас рынок недвижимости в этом районе состоит не только из гостевых домов и квартир типовой планировки, но и из действительно качественных и красивых вилл. Сдавать жилье в своей стране удобнее, чем за рубежом, и нет вопросов по налогам.

Найти арендаторов можно даже среди знакомых, если нет желания пускать в дом чужих людей. Инвестировать предпочтительно в уже готовое жилье, так как это точно не заморозит деньги, а получать дивиденды можно будет сразу же.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Элитное, жилье, у_моря, инвестиции, 7dniv, 7dnivinfo  
Преимущества автоматизированного колл-центра
Преимущества автоматизированного колл-центра
Французские балконы: конструкция, преимущества, стоимость
Французские балконы: конструкция, преимущества, стоимость
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря
Как выбрать надувной и спортивный батут для ребенка
Как выбрать надувной и спортивный батут для ребенка
Безопасные перила из нержавейки и стекла: выбор конструкции
Безопасные перила из нержавейки и стекла: выбор конструкции
Зачем компании нужен сайт: основные причины создания
Зачем компании нужен сайт: основные причины создания
ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco
ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco
VPS-сервер - особенности и преимущества
VPS-сервер - особенности и преимущества
Маркет Двери
Маркет Двери
Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?
Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?
МТЗ-80/82: какие неисправности встречаются чаще всего у тракторов
МТЗ-80/82: какие неисправности встречаются чаще всего у тракторов
Стильные женские полусапоги больших размеров по выгодным ценам!
Стильные женские полусапоги больших размеров по выгодным ценам!

Новости по теме

Правила заказа товаров с Амазон
Правила заказа товаров с Амазон
22-ноя-2021, 21:44
Намечается ремонт в квартире? Обязательно посетите ForRoom, и вот почему
Намечается ремонт в квартире? Обязательно посетите ForRoom, и вот почему
28-окт-2021, 15:33
Квартиры бизнес класса это
Квартиры бизнес класса это
21-окт-2021, 17:08
Недвижимость премиум-класса в Харькове: комфорт, безопасность и уют
Недвижимость премиум-класса в Харькове: комфорт, безопасность и уют
11-окт-2021, 16:35
Как выбрать беговую дорожку
Как выбрать беговую дорожку
11-окт-2021, 15:37

Последние новости

18:51
События
Как китайцы хотят засудить Украину на $4,5 млрд за "Мотор Сич"
18:05
События
Иск главреда "Страны" Гужвы к Зеленскому начал рассматривать суд
18:02
События
После 2 лет заседаний суд вернул прокурорам дело о подготовке Савченко и Рубаном расстрела Рады из минометов
17:41
События
Что нового стало известно о штамме коронавируса "Омикрон"
17:38
События
Лукашенко заявил о готовности вступить в войну на Донбассе
17:33
События
Полицейский на Волыни застрелился в туалете отделения
15:52
События
Во время охоты в Черниговской области товарищи случайно подпстрелили полицейского
15:46
События
Станцию к Венере до 2030 года захотел запустить глава "Роскосмоса"
13:39
События
Моргенштерну вернуться в Россию и сотрудничать с властью хочет предложить Кремль
13:26
Политика
Нардепам не дадут задать вопросы Зе в Раде, прессу также не пустят
13:23
Политика
Почему Бутусов рискует "повторить судьбу Гонгадзе" рассказал Арестович
13:22
События
Минцифры заявило что с сегодняшнего дня в "Дие" можно подать заявление на субсидию и перерасчет пенсии
13:17
Политика
Верховный суд уже отменял санкции СНБО. Главные аргументы
13:11
События
Песков заявил что подготовка встречи Путина с Зеленским не ведется
09:57
События
В Испании на выходных десятки тысяч полицейских вышли на акцию протеста
09:54
События
Умер норвежский блогер и "морж", который пил водку и купался зимой
09:53
События
Функция распознавания текста на изображениях появится в Telegram
09:50
События
Песков заявил что обвинения в адрес России могут быть подготовкой Украины к силовом решению на Донбассе
09:46
События
На референдуме жители Швейцарии поддержали требование о предъявлении ковид-сертификатов в общественных местах
09:27
События
В ВОЗ заявили что у переболевших ковидом выше риск заразиться "Омикроном", чем другими штаммами вируса

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 ноября 20211297
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 20211275
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 2021801
Реакция соцсетей на пресс-конференцию Зеленского589
Способ убивать коронавирус за две секунды нашли израильские ученые496
Журналист заявил что "доказательством" подготовки переворота с участием Ахметова стала запись разговора офицера ФСБ398
Дмитрий Гордон матерился в адрес Зеленского в студии у Шустера286

Досуг

Преимущества автоматизированного колл-центра
Преимущества автоматизированного колл-центра
Для организации телефонных переговоров сотрудников с клиентами необходимо создать колл-центр. Это поможет наладить обратную связь с пользователями, узнать, какие товары и услуги пользуются спросом, проводить различные опросы, сообщать о новых акциях.
Сегодня, 17:4349
Французские балконы: конструкция, преимущества, стоимость
Французские балконы: конструкция, преимущества, стоимость
Сегодня в Украине все бо́льшую популярность обретают балконы во французском стиле. Первоначально «французским» называли балкон, имеющий очень узкую площадку и небольшое ограждение с уличной стороны.
Сегодня, 15:1466
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря
Инвестиции в недвижимость - животрепещущая тема, особенно если речь идет о квартирах или домах у моря. Их можно использовать и как жилье для себя, и как объект для сдачи в аренду.
Сегодня, 15:1267
Как выбрать надувной и спортивный батут для ребенка
Как выбрать надувной и спортивный батут для ребенка
Ни один родитель не откажет себе в удовольствии порадовать детвору таким интересным развлечением, как батут. При этом необязательно водить ребенка в парк аттракционов.
Сегодня, 15:0369
Безопасные перила из нержавейки и стекла: выбор конструкции
Безопасные перила из нержавейки и стекла: выбор конструкции
Как выбрать перила из стекла и нержавеющей стали, где их заказать. Преимущества таких перил перед остальными.
Сегодня, 08:2694
Зачем компании нужен сайт: основные причины создания
Зачем компании нужен сайт: основные причины создания
В наши дни все сферы деятельности стремятся перейти в сетевое пространство. Считается, что у бизнеса нет будущего без собственного веб-ресурса.
Сегодня, 08:2283

События

Как китайцы хотят засудить Украину на $4,5 млрд за "Мотор Сич"
Как китайцы хотят засудить Украину на $4,5 млрд за "Мотор Сич"
В истории с компанией "Мотор Сич", которую, напомним, при Порошенко продали китайцам, а при Зеленском забрали обратно, введя санкции против китайских покупателей, наметился новый поворот.
Сегодня, 18:513
Иск главреда "Страны" Гужвы к Зеленскому начал рассматривать суд
Иск главреда "Страны" Гужвы к Зеленскому начал рассматривать суд
В понедельник, 29 ноября, Верховный суд под председательством судьи Елены Калашниковой начал рассматривать иск главного редактора "Страны" Игоря Гужвы к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании незаконным Указа о санкциях. 
Сегодня, 18:0540
После 2 лет заседаний суд вернул прокурорам дело о подготовке Савченко и Рубаном расстрела Рады из минометов
После 2 лет заседаний суд вернул прокурорам дело о подготовке Савченко и Рубаном расстрела Рады из минометов
Дело в отношении бывшего народного депутата Надежды Савченко и переговорщика Владимира Рубана по обвинению в подготовке уничтожения Верховной Рады путем подрыва купола и минометного обстрела с барж, идущих по Днепру, дошло до суда, но суд вернул обвинительный акт прокурору.
Сегодня, 18:0243
Что нового стало известно о штамме коронавируса "Омикрон"
Что нового стало известно о штамме коронавируса "Омикрон"
Выявленный в Африке новый омикрон-штамм коронавируса с 32-я мутациями, быстро распространяется в мире.
Сегодня, 17:4154
Лукашенко заявил о готовности вступить в войну на Донбассе
Лукашенко заявил о готовности вступить в войну на Донбассе
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности его страны вступить в войну на Донбассе в случае реализации прогнозов Запада о планах России напасть на Украину.
Сегодня, 17:3854
Полицейский на Волыни застрелился в туалете отделения
Полицейский на Волыни застрелился в туалете отделения
В понедельник, 29 ноября, в городе Ковель, что в Волынской области, покончил с собой полицейский. Мужчина вышел в туалет в отделении патрульной полиции и застрелился.
Сегодня, 17:3351
7 Днів