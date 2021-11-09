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Досуг Сегодня, 15:1466
Французские балконы: конструкция, преимущества, стоимость

Сегодня в Украине все бо́льшую популярность обретают балконы во французском стиле. Первоначально «французским» называли балкон, имеющий очень узкую площадку и небольшое ограждение с уличной стороны. Современное представление несколько изменилось (особенно в странах СНГ), и в нашей стране к этому стилю относят привычные лоджии, полностью остекленные прозрачными пластиковыми конструкциями.

Заказать французский балкон в Киеве вы можете на сайте VIKNA.UA. Компания напрямую сотрудничает с изготовителями металлопластиковых профилей и комплектующих, поэтому предлагает только качественные конструкции с официальной гарантией по наиболее выгодным ценам с оперативной доставкой и установкой на объекте заказчика.

Конструкционные особенности балконных систем

Обустройство балкона во французском стиле предусматривает демонтаж парапета или ограждающей решетки с перекрытием всего пространства плиты снаружи оконной системой с рамами, соединенными между собой, жестко закрепленными вверху и внизу. Для изготовления балконной системы выбирают максимально прочные и жесткие, при этом легкие профили, которые не оказывали бы на плиту повышенную нагрузку.

Раму зачастую разделяют на две части: нижнюю делают с тонированными или зеркальными стеклопакетами, а верхнюю — с прозрачным остеклением. Иногда с уличной стороны устанавливается декоративная металлическая решетка, которую часто выполняют с посадочными местами для цветочных вазонов.

Достоинства балконных систем

Французские балконы: конструкция, преимущества, стоимость

Если вам захочется установить французский балкон, цена конструкции будет несколько выше, чем при стандартном остеклении. Но повышенный ценник объясняется такими преимуществами:

  • привлекательным внешним видом самих балконов;
  • высокой светопроницаемостью благодаря максимальной площади стеклопакетов;
  • обеспечением красивого вида из панорамных окон;
  • экономией на внутренних и наружных отделочных работах: конструкции имеют эстетичный вид и не нуждаются в дополнительном оформлении;
  • удобство монтажа без особых подготовительных работ: нет необходимости в сварочных работах, замене ограждений на конструкции из газоблоков и т. д.

Некоторые достоинства балконов во французском стиле иногда выступают и отрицательной стороной. Так, из-за увеличенной площади остекления и переизбытка солнечного света летом на балконе может быть сильно жарко, увеличивается объем работ по уборке и мытью окон. К тому же желательно сделать на балконе отопление, поскольку металлопластиковых конструкций недостаточно для поддержания комфортной температуры зимой.

Расчет стоимости оконной системы

Цена изготовления французского балкона во многом зависит от комплектации (профили, стеклопакеты, фурнитура), размеров, конфигурации (прямоугольные, эркерные, Г-образные) и пр. Чтобы рассчитать стоимость металлопластиковой конструкции, можете воспользоваться удобным онлайн-калькулятором, который представлен на сайте VIKNA.UA.

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