Преимущества автоматизированного колл-центра

Для организации телефонных переговоров сотрудников с клиентами необходимо создать колл-центр. Это поможет наладить обратную связь с пользователями, узнать, какие товары и услуги пользуются спросом, проводить различные опросы, сообщать о новых акциях. Также call-center предназначен для того, чтобы совершать другие действия для удержания наработанной клиентской базы и привлечения новых потребителей.

Автоматизация – двигатель бизнеса

В прошлом функции колл-центра заключались только в обработке звонков. Но прогресс не стоит на месте, и новые технологии значительно расширили возможности. Сегодня автоматизация колл-центра поможет вдвое сократить количество пропущенных вызовов и сократить время ожидания ответа абонентом. Это лишь малая часть функций.

Воспользовавшись услугой автоматизации, владелец компании обеспечивает:

Координацию деятельности сотрудников в разных офисах. Работа проводится согласованно, а звонки равномерно распределяются между менеджерами.

Классификация и переадресация. Позвонившему человеку не нужно ждать, пока его переключат между отделами, направив к нужному специалисту – он сразу будет связан с нужным человеком. В глазах абонента это повысит привлекательность организации, а у сотрудников снизится загруженность.

Нет звонков без ответа. Благодаря быстрому перераспределению, клиент сразу связывается со свободным менеджером. Если график работы фирмы не круглосуточный, то звонки во внерабочее время будут записаны на автоответчик и также не останутся без реакции.

Единая база контактов. Если человек ранее обращался в организацию, то информация о нем находится в базе данных, доступной всем операторам. Это позволит менеджеру заранее узнать о потребностях и предпочтениях данного клиента, а значит, правильно построить разговор.

Соблюдение очередности. При большой загруженности на мониторе будут отражаться все входящие звонки и время ожидания. Сотрудник может выбрать, какие из них принимать в первую очередь, какие могут подождать, а какие можно передать освободившемуся коллеге.

Получение статистики в реальном времени. Руководитель, задействовав систему отчетов, сможет классифицировать и отслеживать звонки во всех своих офисов, а также контролировать менеджеров, работающих удаленно. Также эта система позволяет распланировать работу сотрудников с учетом активности клиентов.

Помимо активной работы с клиентами, подключение услуги помогает настроить автоматический обзвон «холодной» базы. Система сама прозвонит все контакты и автоматически отправит результаты в базу статистики.

Автоматизированный облачный колл-центр поможет оптимизировать работу персонала, выявить и устранить возможные ошибки в беседах с потенциальными клиентами, проанализировать запросы и потребности аудитории. Это позволит улучшить продажи и получить дополнительную прибыль, а в некоторых случаях – завоевать новую нишу рынка, предложив дополнительные услуги.