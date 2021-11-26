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Досуг Сегодня, 17:4348
Преимущества автоматизированного колл-центра

Для организации телефонных переговоров сотрудников с клиентами необходимо создать колл-центр. Это поможет наладить обратную связь с пользователями, узнать, какие товары и услуги пользуются спросом, проводить различные опросы, сообщать о новых акциях. Также call-center предназначен для того, чтобы совершать другие действия для удержания наработанной клиентской базы и привлечения новых потребителей.

Автоматизация – двигатель бизнеса

В прошлом функции колл-центра заключались только в обработке звонков. Но прогресс не стоит на месте, и новые технологии значительно расширили возможности. Сегодня автоматизация колл-центра поможет вдвое сократить количество пропущенных вызовов и сократить время ожидания ответа абонентом. Это лишь малая часть функций.

Воспользовавшись услугой автоматизации, владелец компании обеспечивает:

  • Координацию деятельности сотрудников в разных офисах. Работа проводится согласованно, а звонки равномерно распределяются между менеджерами.

  • Классификация и переадресация. Позвонившему человеку не нужно ждать, пока его переключат между отделами, направив к нужному специалисту – он сразу будет связан с нужным человеком. В глазах абонента это повысит привлекательность организации, а у сотрудников снизится загруженность.

  • Нет звонков без ответа. Благодаря быстрому перераспределению, клиент сразу связывается со свободным менеджером. Если график работы фирмы не круглосуточный, то звонки во внерабочее время будут записаны на автоответчик и также не останутся без реакции.

  • Единая база контактов. Если человек ранее обращался в организацию, то информация о нем находится в базе данных, доступной всем операторам. Это позволит менеджеру заранее узнать о потребностях и предпочтениях данного клиента, а значит, правильно построить разговор.

  • Соблюдение очередности. При большой загруженности на мониторе будут отражаться все входящие звонки и время ожидания. Сотрудник может выбрать, какие из них принимать в первую очередь, какие могут подождать, а какие можно передать освободившемуся коллеге.

  • Получение статистики в реальном времени. Руководитель, задействовав систему отчетов, сможет классифицировать и отслеживать звонки во всех своих офисов, а также контролировать менеджеров, работающих удаленно. Также эта система позволяет распланировать работу сотрудников с учетом активности клиентов.

Помимо активной работы с клиентами, подключение услуги помогает настроить автоматический обзвон «холодной» базы. Система сама прозвонит все контакты и автоматически отправит результаты в базу статистики.

Автоматизированный облачный колл-центр поможет оптимизировать работу персонала, выявить и устранить возможные ошибки в беседах с потенциальными клиентами, проанализировать запросы и потребности аудитории. Это позволит улучшить продажи и получить дополнительную прибыль, а в некоторых случаях – завоевать новую нишу рынка, предложив дополнительные услуги.

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Преимущества автоматизированного колл-центра
Преимущества автоматизированного колл-центра
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Досуг

Преимущества автоматизированного колл-центра
Преимущества автоматизированного колл-центра
Для организации телефонных переговоров сотрудников с клиентами необходимо создать колл-центр. Это поможет наладить обратную связь с пользователями, узнать, какие товары и услуги пользуются спросом, проводить различные опросы, сообщать о новых акциях.
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