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Канефрон Н

Канефрон Н – исключительная немецкая разработка

В урологической практике все чаще встречаются заболевания мочевыводящих путей, занимая второе место в группе экстрагенитальной патологии. Бороться с ними помогают специализированные лекарственные средства, среди обилия которых выделяется Канефрон®Н растительного происхождения.

 

Современный подход к лечению – в согласии с природой и наукой – предложен компанией Bionorica, основанной в 1933 году в Германии. Он базируется на объединении целительной силы растений с результатами последних исследований в фармакологии. Опытные профессионалы разрабатывают оригинальные и безопасные лекарства с высоким уровнем доказанной эффективности, в числе которых уникальный Canephron® N. Это заботливый и в то же время действенный помощник в борьбе с распространенными болезнями. Комбинированный фитопрепарат европейского качества доступен в виде таблеток и капель, создан по технологии фитониринг. Она обеспечивает максимальное сохранение активных веществ и позволяет раскрыть всю пользу отборного натурального сырья.

Показания к применению

В зависимости от клинической картины и индивидуальных потребностей, Канефрон Н назначается:

  • при цистите, который в большинстве случаев вызван бактериальной инфекцией, представляет собой воспаление мочевого пузыря с учащенным мочеиспусканием, болью внизу живота, жжением и резью;

  • при воспалительном инфекционном заболевании почек, которое называется пиелонефритом, сопровождается постоянной ноющей болью в верхней части поясничной области и выраженным проявлением интоксикации;

  • при мочекаменной болезни, развивающейся из-за нарушения обмена веществ и проявляющейся образованием камней в органах мочевыводящей системы; 

  • при хроническом гломерулонефрите в фазе обострения (двустороннее диффузное заболевание почек иммунного генеза).

Канефрон Н

 

Чем помогает Канефрон Н

Уникальность немецкого препарата обусловлена сочетанием экстрактов золототысячника, любистка и розмарина. Благодаря содержанию ценных вытяжек в выверенной концентрации, он обладает комплексным действием – противовоспалительным, диуретическим, спазмолитическим и антибактериальным. Мощный активный комплекс позволяет ему работать в ключевых направлениях:

  • замедлять воспалительный процесс;

  • способствовать уменьшению выраженности боли при мочеиспускании;

  • бороться с воспалением и спазмами;

  • повышать эффективность антибактериальной терапии;

  • нормализовать тонус мочевого пузыря;

  • препятствовать образованию мочевых камней;

  • предотвращать развитие осложнений;

  • минимизировать риск повторных обострений.

Где лучше приобрести медикамент

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Канефрон Н
Канефрон Н
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Досуг

Канефрон Н
Канефрон Н
В урологической практике все чаще встречаются заболевания мочевыводящих путей, занимая второе место в группе экстрагенитальной патологии. Бороться с ними помогают специализированные лекарственные средства, среди обилия которых выделяется Канефрон®Н растительного происхождения.
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