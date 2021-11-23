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Промышленная вентиляция: виды, проектирование, установка

Под промышленной вентиляцией принято понимать совокупность элементов специализированной аппаратуры, которая призвана обеспечить вывод из помещения «отработанного» воздуха и приток свежего. Кроме того, современные инженерные системы могут поддерживать в здании не только необходимую температуру, но и уровень влажности. Зачастую в такие вентиляционные комплексы интегрированы разного рода сигнализации или охранные системы, позволяющие предупреждать возникновение нештатных ситуаций.

Базовые требования

К промышленным вентиляционным установкам применяется ряд требований, обусловленных нормами содержания в воздухе тех или иных вредных веществ. Они могут контролировать состав примесей, температуру воздушных масс, а также регулировать мощность воздухообмена. Допуск к работе персонала на современных предприятиях (а также ТРЦ, больницах, отелях) разрешается только в случае неукоснительного соблюдения всех требований.

К базовым аспектам, которые должны быть учтены при проектировании промышленных приточно-вытяжных установок, относятся следующие:

  • эксплуатационные характеристики;
  • показатели энергосбережения;
  • стационарные вентиляционные установки должны соответствовать всем требованиям пожарной безопасности;
  • санитарно-гигиенические характеристики;
  • приточные установки промышленные должны обладать рядом параметров экологической безопасности;
  • количество производимого шума не должно превышать допустимых пределов.

Проектировать промышленную вентиляцию в Киеве должны профессиональные инженеры, поскольку только они могут учесть все требования, предъявляемые к такого рода системам. В противном случае даже при обнаружении, казалось бы, незначительных нарушений представители контролирующих органов вправе немедленно остановить производственный процесс, а в особых случаях – и вовсе закрыть предприятие.

Бренды промышленных приточных установок

Купить промышленную вытяжную установку не так уж и сложно, главное знать, каким брендам стоит доверять. Среди наиболее популярных и востребованных стоит отметить следующие:

  • Альянс Эйр (дистрибьютор оборудования в Украине);
  • Roccheggiani;
  • BerlinerLuft.

При выборе производителя приточно-вытяжных установок стоит отдавать предпочтение только тем, которые успели зарекомендовать себя на рынке. В конечном итоге, от качества продукции напрямую будет зависеть не только функционирование предприятия, но и здоровье персонала.

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Теги: news, новости, Украина, промышленная, вентиляция, 7dniv, 7dnivinfo  
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