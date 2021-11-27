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Досуг Сегодня, 18:1859
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают

Почему покупатели останавливают выбор на компьютерной клавиатуре Logitech? По отзывам гарнитура отличается небывалой долговечностью, что является важным преимуществом.

Цель компании заключается в создании конструкционного совершенства. Она специализируется на выпуске сотни разных устройств и занимает лидирующие позиции. В производство активно внедряются новые технологии, на чем делается акцент. Оборудование отличается уникальностью и качеством, в том числе и logitech клавиатура. Она прекрасно справляется с главной задачей — облегчение взаимодействия между компьютером и человеком. Лаконичные клавиатуры с полноразмерной раскладкой покупают для работы, а геймерские, с подсветкой и мультимедийными клавишами, для игр.

Общие преимущества 

Использование клавиатур Logitech позволяет:

  • рассчитывать на длительный срок службы; 
  • выдерживать многократные манипуляции с клавишами;
  • ощущать комфортное взаимодействие с техникой;
  • работать в спокойном режиме: ход клавиш ровный и бесшумный;
  • получать удовольствие от дизайна и тактильно приятную печать;
  • полагаться на надежную защиту от влаги; 
  • почувствовать настоящее качество, не сильно обременяя бюджет.

Покупатели отмечают: качественные материалы, отличную сборку, прочность, компактность, удобную форму и расположение клавиш. Многие модели оснащены сочной подсветкой, которая регулируется, имеют крепкий каркас и подставку под запястье. Резиновые накладки обеспечивают устойчивость. Можно выбрать механический вариант или мембранный, проводной или беспроводной. Есть устройства, которые можно подключать к разным платформам одновременно.

Обзор характеристик

В компании Elmir.ua представлен широкий выбор моделей на любой вкус. Вот некоторые из них:

  1. Клавиатура Logitech K120 OEM Ukr USB (920-002643). Полноразмерная, подключается к USB-проводу. Цифровая панель гарантирует комфорт при вводе текста. Клавиши мембранные, ресурс обеспечивает 10 миллионов нажатий. Клавиатура работает без дополнительной настройки, сразу же при подключении к USB-порту. Конструкция прочная, имеет влагозащиту и надежные ножки с регулировкой высоты. 
  2. Клавиатура Logitech Wireless Keyboard K270 Black (920-003757). Полногабаритная с классической раскладкой и мультимедийным управлением. Клавиши защищены от износа, благодаря УФ-покрытию. Имеют мембранный механизм. Устройство беспроводное с интерфейсом USB. Расстояние соединения достигает 10 метров. Продолжительность действия достигается работой 2 батареек ААА. Высота клавиатуры регулируется. Есть надежная защита от промокания, приемник Logitech Unifying, технология Plug-and-play. 
  3. Клавиатура Logitech Wireless G613 Black USB (920-008395). Полногабаритная, с механическими клавишами, очень надежная, выдерживает высокие нагрузки. Клавиатура относится к игровым: на нажатия дает моментальный отклик. Имеет макро и мультимедиа клавиши, подставку для рук. Подключение беспроводное. В комплекте есть подставка для телефона и приемник Lightspeed. Оборудована улучшенными механическими переключателями Romer-G и шестью программируемыми G-клавишами.

Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают

Всё чаще покупатели склоняются к покупке техники через интернет-магазин. Очевидным является факт, что покупать удобно не выходя из дома. На сайте можно прочитать обзор характеристик, узнать наличие и ознакомиться с отзывами. Интернет-магазин ELMIR.UA предлагает огромный выбор техники, в том числе и клавиатуры. Купить её можно по очень приятной цене с гарантией, есть беспроцентная рассрочка. Доставку по Украине организует компания.

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