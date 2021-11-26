Где сделать перевод договора

Международное сотрудничество предполагает заключение контрактов и различных договоров. Чтобы между партнерами не оставалось неясностей, а документ обрел юридическую силу за рубежом, необходимо осуществить перевод договора на государственный язык страны, с юридическими или физическими лицами которой планируется сотрудничество. Зачастую полученному документу требуется нотариальное заверение.
Кому и в каких случаях это необходимо.
Договор, которому требуется перевод, в подавляющем случае имеет международный статус. Заключается он между государствами, а также юридическими и физическими лицами, имеющими разное подданство. Понятие договора может включать в себя ряд разнообразных соглашений, например, пакт, конвенцию, соглашение и т.д. Однако это лишь названия, а реальный статус документа определяется следующими условностями:
- Круг сторон (двусторонние, многосторонние, с ограниченным или неограниченным количеством подписантов).
- Возможность присоединения новых участников (закрытые, открытые).
- Форма (письменные или устные).
- Время действия (бессрочные, на ограниченный период времени).
- Территория действия (международные, всемирные. Региональные и т.д.).
Важным моментом является предмет или объект договора. В этом отношении данные документы делятся на политические, юридические, экономические, по вопросам безопасности, гуманитарные. Если нужен перевод любого документа, перейдите по ссылке https://perevod.agency/perevod-dokumentov/ и обратитесь с специалистам.
Как говорилось выше, договора могут заключаться как организациями, так и отдельными гражданами. Примеры гражданских договоров:
- О трудоустройстве.
- О правовом статусе на определенной территории.
- Брачные контракты.
- О сотрудничестве различного типа.
В каких случаях нужен перевод договора? Если говорить кратко, то всегда, когда стороны, находящиеся под юрисдикцией разных государств заключают какие-либо соглашения.
Если договор заключается между гражданами различных стран, то без нотариально заверенного перевода на языки сторон, он не будет считаться действительным. Следовательно, необходимо перейти по ссылке https://perevod.agency/perevod-dogovorov/ и заказать перевод договора, чтобы каждая копия должна быть лицензирована юристом.
Где заказать перевод договора в Киеве?
Перевод договора является документом, к которому выдвигаются следующие требования:
- Четко, исчерпывающе и однозначно передавать текст соглашения.
- Соответствовать всем необходимым юридическим нормам.
- Быть составленным без различного рода ошибок и неточностей.
- Тексты должны быть заверены нотариально.
Лишь в таком случае перевод обретает правомочность и является документом. Из вышесказанного следует, что над текстом работает как минимум два специалиста: собственно, переводчик и юрист.
Следует понимать, что нотариус не переводит текст, а только подтверждает его правильность и соответствие первоисточнику. Чтобы не тратить время на поход к двум специалистам, и быть уверенным в конечном результате, необходимо воспользоваться услугами бюро переводов. Здесь вы можете рассчитывать на опытных профессионалов, которые осуществят процедуру на высшем уровне. Также бюро переводов сотрудничает с нотариусами, что позволяет заверить перевод и предоставить клиенту на руки уже правомочный документ.