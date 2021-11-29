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Как выбрать настольную игру в подарок

Настольные игры признаны "антикризисным" развлечением. В эпоху пандемии они помогают провести время, сплотиться семьей или небольшой компанией без нарушения карантина и других актуальных правил. Стоимость ниже, чему большинства других видов отдыха

Игры для взрослых и детей

Существуют игры, которые предусмотрены только для взрослых. Есть разработанные специально для детей. При выборе игры в подарок следует учитывать такие моменты:

Возраст участников - "безопасно" приобретать семейные опции, но если компания взрослая, то есть смысл посмотреть что-нибудь более пикантное.

Если нет желания рисковать, то хорошей идей станет Карта конфликта, игра, разработанная американцами, адаптированная под многие страны. В ней нужно рассказывать сложные понятия, не подсматривая в Google. В результате всем весело и захватывающе.

Дети могут приобщаться к модному времяпровождению уже с 6-7 лет, это стоит учитывать при выборе подарка.

Общая идея: универсальность. Рекомендовано также изучить предпочтения адресатов. Кому-то нравятся приключения, кому-то истории про монстров. Среди ассортимента каждый отыщет то, что ему по душе.

Как выбрать настольную игру в подарок

Три идеи для семьи и две для взрослых

Предлагаем идеи семейных и "взрослых" развлечений:

Карты конфликта - игра, на которую стоит обратить внимание в обязательном порядке. Ее правила предусматривают возможность проводить сессии компанией на вечеринке или просто семьей на выходных, на каникулах. Она не просто весела, но и развивает эрудицию, память, ведь цель - объяснить какие-либо понятия, не прибегая к помощи Википедии и других интернет-ресурсов. Понравится и взрослым, и детям.

"Монополия" - все ее знают, цель - захватить как можно больше предприятий, стать магнатом. Она не только забавная, но и учит стратегическому мышлению, планированию. Такие навыки пригодятся детям в дальнейшей взрослой жизни, а старших ненавязчиво научит распоряжаться финансами более продуктивно.

"Крокодил" - еще одна популярная идея. Смысл заключается в том, что участникам попадаются понятия. Их нужно объяснить остальным, не называя напрямую. Иногда по правилам нельзя разговаривать, а только показывать загаданного исторического или сказочного персонажа, понятие, животное и т.д. жестами. Все это крайне весело и познавательно.

"Крокодил 18+" - а это уже "взрослая" модификация популярной семейной игры. Правила похожие, только тематики становятся намного более пикантными. Уровень "крепости" можно регулировать в зависимости от компании.

"Правда или действие 18+" - если попалась карточка, придется загадывать рассказать истину о себе или совершить действие. Как и в предыдущем варианте, уровень задается разный.

Многие взрослые игры - модификации семейных. Поэтому есть смысл покупать первые, а добавить "рейтинга" никогда не поздно.

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Как выбрать настольную игру в подарок
Как выбрать настольную игру в подарок
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