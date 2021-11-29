Как выбрать чехол для Airpods

В последнее время беспроводные виды наушников являются самыми популярными. Один из востребованных брендов – AirPods. Это устройство зарекомендовало себя как одно из самых надежных и качественных. Многие пользователи, стремясь сохранить свои наушники целыми, приобретают для них специальные кейсы. Большой выбор чехлов на аирподс можно найти на сайте фирмы MacInCase. На этом веб-ресурсе удобная навигационная система, позволяющая быстро отыскать нужный товар.

Преимущества использования чехла для наушников

Подобное изделие состоит из двух частей – крышка и корпус. У некоторых чехлов на корпусе имеется отверстие для беспроводной или проводной зарядки.

Основными преимуществами использования такого аксессуара можно назвать следующие:

защита устройства от механических повреждений;

удобный способ хранения и транспортировки;

предотвращение попадания грязи и пыли на девайс.

Сейчас на рынке можно найти самые различные виды такой продукции. Они позволят не только защитить наушники от потертостей, но и выразить свою индивидуальность. Можно приобрести аксессуар в форме животного, персонажа известного мультфильма или компьютерной игры. Также в сети можно найти множество фирм, работающих в индивидуальном порядке – изготавливающих чехлы для наушников на заказ.

Для людей, перепродающих свои технические устройства, приобретение такого аксессуара позволит сохранить товарный вид устройства и продать его дороже.

Основные разновидности чехлов для AirPods

На сегодняшний момент существует несколько видов таких аксессуаров:

стандартный силиконовый;

утолщенный силиконовый;

пластиковый;

кожаный;

противоударный.

Первый вид изделия является самым популярным по причине недорогого ценника. Материал изготовления такого аксессуара – тонкий силикон. Такой чехол вполне может защитить устройство от пыли, грязи и царапин. Цвет можно найти абсолютно любой. Подобное изделие имеет один важный недостаток – его крышка со временем теряет форму.

Утолщенные чехлы чаще всего имеют необычную форму – какого-то персонажа. Это может быть единорог, миньон, космонавт из компьютерной игры. Обычно такие аксессуары приобретают подростки или молодежь. Данный вид изделий сможет защитить наушники не только от мелких царапин, но и от падений с высоты. Недостатки такого изделия – довольно крупные габариты.

Пластиковые чехлы – хороший вариант для тех, кто носит данный аксессуар в кармане. Он очень компактный. Прекрасно может защитить наушники как от падений, так и от появления потертостей. Из минусов пользователи отмечают лишь скользкий корпус. Ценник отличается бюджетностью.

Чехлы с карабином – неплохой вариант для людей, постоянно теряющих свои личные вещи. Чаще всего такие аксессуары изготавливают из силикона. Карабин позволит зафиксировать кейс с наушниками на сумке или поясе. Главное – выбрать чехол с надежным карабином.

Кожаные виды аксессуаров являются самыми нераспространенными. Они менее удобны и стоят дороже остальных. Чаще всего их приобретают мужчины от среднего возраста и выше. Основная задача такого чехла – подчеркнуть статус своего владельца. Их недостатков можно отметить возможность быстрого износа – натуральная кожа начинает вытираться или трескаться на сгибах.

Противоударные виды кейсов обычно приобретают люди, постоянно роняющие свои гаджеты. Материал изготовления таких чехлов обычно комбинированный – пластик и силикон. Углы таких изделий изготовлены особым образом – они оснащены специальными вставками с уплотнением. Минус таких изделий –довольно грубый дизайн и массивность.