 

Как выбрать чехол для Airpods

Досуг Сегодня, 10:2758
Как выбрать чехол для Airpods

В последнее время беспроводные виды наушников являются самыми популярными. Один из востребованных брендов – AirPods. Это устройство зарекомендовало себя как одно из самых надежных и качественных. Многие пользователи, стремясь сохранить свои наушники целыми, приобретают для них специальные кейсы. Большой выбор чехлов на аирподс можно найти на сайте фирмы MacInCase. На этом веб-ресурсе удобная навигационная система, позволяющая быстро отыскать нужный товар.

Преимущества использования чехла для наушников

Подобное изделие состоит из двух частей – крышка и корпус. У некоторых чехлов на корпусе имеется отверстие для беспроводной или проводной зарядки.

Основными преимуществами использования такого аксессуара можно назвать следующие:

  • защита устройства от механических повреждений;
  • удобный способ хранения и транспортировки;
  • предотвращение попадания грязи и пыли на девайс.

Сейчас на рынке можно найти самые различные виды такой продукции. Они позволят не только защитить наушники от потертостей, но и выразить свою индивидуальность. Можно приобрести аксессуар в форме животного, персонажа известного мультфильма или компьютерной игры. Также в сети можно найти множество фирм, работающих в индивидуальном порядке – изготавливающих чехлы для наушников на заказ.

Для людей, перепродающих свои технические устройства, приобретение такого аксессуара позволит сохранить товарный вид устройства и продать его дороже.

Основные разновидности чехлов для AirPods

На сегодняшний момент существует несколько видов таких аксессуаров:

  • стандартный силиконовый;
  • утолщенный силиконовый;
  • пластиковый;
  • кожаный;
  • противоударный.

Первый вид изделия является самым популярным по причине недорогого ценника. Материал изготовления такого аксессуара – тонкий силикон. Такой чехол вполне может защитить устройство от пыли, грязи и царапин. Цвет можно найти  абсолютно любой. Подобное изделие имеет один важный недостаток – его крышка со временем теряет форму.

Утолщенные чехлы чаще всего имеют необычную форму – какого-то персонажа. Это может быть единорог, миньон, космонавт из компьютерной игры. Обычно такие аксессуары приобретают подростки или молодежь. Данный вид изделий сможет защитить наушники не только от мелких царапин, но и от падений с высоты. Недостатки такого изделия – довольно крупные габариты.

Пластиковые чехлы – хороший вариант для тех, кто носит данный аксессуар в кармане. Он очень компактный. Прекрасно может защитить наушники как от падений, так и от появления потертостей. Из минусов пользователи отмечают лишь скользкий корпус. Ценник отличается бюджетностью.

Чехлы с карабином – неплохой вариант для людей, постоянно теряющих свои личные вещи. Чаще всего такие аксессуары изготавливают из силикона. Карабин позволит зафиксировать кейс с наушниками на сумке или поясе. Главное – выбрать чехол с надежным карабином.

Кожаные виды аксессуаров являются самыми нераспространенными. Они менее удобны и стоят дороже остальных. Чаще всего их приобретают мужчины от среднего возраста и выше. Основная задача такого чехла – подчеркнуть статус своего владельца. Их недостатков можно отметить возможность быстрого износа – натуральная кожа начинает вытираться или трескаться на сгибах.

Противоударные виды кейсов обычно приобретают люди, постоянно роняющие свои гаджеты. Материал изготовления таких чехлов обычно комбинированный – пластик и силикон. Углы таких изделий изготовлены особым образом – они оснащены специальными вставками с уплотнением. Минус таких изделий –довольно грубый дизайн и массивность.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Airpods, чехлы, 7dniv, 7dnivinfo  
Как выбрать металлическое покрытие для кровли?
Как выбрать металлическое покрытие для кровли?
Аккумулятор для смартфона: как правильно выбрать
Аккумулятор для смартфона: как правильно выбрать
Как выбрать чехол для Airpods
Как выбрать чехол для Airpods
Как выбрать настольную игру в подарок
Как выбрать настольную игру в подарок
Где сделать перевод договора
Где сделать перевод договора
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Промышленная вентиляция: виды, проектирование, установка
Промышленная вентиляция: виды, проектирование, установка
Выбор педикюрно-косметологической кушетки
Выбор педикюрно-косметологической кушетки
Как найти работу в пригороде Киева?
Как найти работу в пригороде Киева?
Канефрон Н
Канефрон Н
Преимущества автоматизированного колл-центра
Преимущества автоматизированного колл-центра
Французские балконы: конструкция, преимущества, стоимость
Французские балконы: конструкция, преимущества, стоимость

Новости по теме

Зачем компании нужен сайт: основные причины создания
Зачем компании нужен сайт: основные причины создания
29-ноя-2021, 08:22
Виды, особенности и рекомендации по выбору ортопедических матрасов
Виды, особенности и рекомендации по выбору ортопедических матрасов
19-ноя-2021, 20:23
Виды чехлов для смартфона: какой надежнее?
Виды чехлов для смартфона: какой надежнее?
16-ноя-2021, 20:08
Кирпич М125: классификация и основные достоинства
Кирпич М125: классификация и основные достоинства
26-окт-2021, 13:59
Как выбрать беговую дорожку
Как выбрать беговую дорожку
11-окт-2021, 15:37

Последние новости

13:00
События
Почему вакцина AstraZeneca вызывает опасные тромбы выяснили ученые
12:57
События
Астрономы говорят, что вскоре вместо звезд останутся лишь спутники
10:11
События
Как начался Вагнер-майдан против Зеленского
10:10
События
Подросток под Киевом пытался перелезть поезд на жд-станции, но получил удар током и попал в реанимацию
09:52
События
Почему в мире появляются новые опасные штаммы коронавируса рассказали в ВОЗ
09:48
События
Указы о назначении на должности 28 судей подписал Зеленский
09:44
События
Первый человек в США заразился "Омикроном"
09:39
События
Ученые обнаружили, что созданные ими ксеноботы могут размножаться самостоятельно
09:27
Политика
Лукашенко рассказал о национализме в украинской армии
09:22
События
Три прививки от коронавируса будут нормой - заявил главный инфекционист США
09:20
События
"ГАЗ" в Кривом Роге сбил мать и ребенка на разделительной полосе
08:35
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 декабря 2021
Вчера, 2021-12-01
21:29
События
Актера сериала "Империя" за инсценировку нападения на себя сторонников Трампа судят в США
21:27
События
Нужно ли вакцинироваться от коронавируса живущим с ВИЧ украинцам объяснили в МОЗ
20:21
События
День госпереворота. Сторонники Порошенко и националисты идут на Банковую
17:06
События
К запуску в космос полностью готов украинский спутник
16:51
События
О необходимости начать дискуссии о введении обязательной вакцинации заявили в ЕС
16:27
События
В Греции людей старше 60 лет, отказывающихся от вакцинации, будут штрафовать на 100 евро ежемесячно
13:39
События
О чем говорил и молчал Зе в своем послании к Раде
13:37
События
От команды перенести спецоперацию по вагнеровцам открестился Ермак

Новости ТОП-7

Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ3161
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 декабря 20211472
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 20211441
Со следующей недели в Украине в четыре раза сократят срок действия желтого ковид-сертификата803
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 декабря 2021530
Самый полезный способ приготовления яиц назвала диетолог454
После 2 лет заседаний суд вернул прокурорам дело о подготовке Савченко и Рубаном расстрела Рады из минометов452

Досуг

Как выбрать металлическое покрытие для кровли?
Как выбрать металлическое покрытие для кровли?
Многие материалы из металла подходят для использования на кровле. Однако некоторые металлы довольно чувствительны к окислению и коррозии.
Сегодня, 11:0050
Аккумулятор для смартфона: как правильно выбрать
Аккумулятор для смартфона: как правильно выбрать
Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Эти устройства являются многофункциональными: с их помощью можно не только совершать звонки, но и выходить в Интернет, слушать музыку.
Сегодня, 10:5852
Как выбрать чехол для Airpods
Как выбрать чехол для Airpods
В последнее время беспроводные виды наушников являются самыми популярными. Один из востребованных брендов – AirPods. Это устройство зарекомендовало себя как одно из самых надежных и качественных.
Сегодня, 10:2760
Как выбрать настольную игру в подарок
Как выбрать настольную игру в подарок
Настольные игры признаны "антикризисным" развлечением. В эпоху пандемии они помогают провести время, сплотиться семьей или небольшой компанией без нарушения карантина и других актуальных правил. Стоимость ниже, чему большинства других видов отдыха
Вчера, 20:20134
Где сделать перевод договора
Где сделать перевод договора
Международное сотрудничество предполагает заключение контрактов и различных договоров. Чтобы между партнерами не оставалось неясностей, а документ обрел юридическую силу за рубежом, необходимо осуществить перевод договора на государственный язык страны, с юридическими или физическими лицами которой
Вчера, 10:47128
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Преимущества клавиатуры Logitech. Обзор характеристик: модификации, функционал, дизайн и качество. Купить в интернет-магазине по разумной цене.
30-ноя-2021, 18:18218

События

Почему вакцина AstraZeneca вызывает опасные тромбы выяснили ученые
Почему вакцина AstraZeneca вызывает опасные тромбы выяснили ученые
Авторы исследования считают, что нашли "триггер", который приводит к образованию тромбов после вакцинации AstraZeneca.
Сегодня, 13:0018
Астрономы говорят, что вскоре вместо звезд останутся лишь спутники
Астрономы говорят, что вскоре вместо звезд останутся лишь спутники
По словам ученых, в скором времени 1 из 15 ярких объектов в ночном небе будет спутником связи.
Сегодня, 12:5726
Как начался Вагнер-майдан против Зеленского
Как начался Вагнер-майдан против Зеленского
"Госпереворот", которым пугал украинцев Зеленский, сегодня таки начался. Правда, устроила его не Россия и Ринат Ахметов, как предрекал президент, а сборная команда Порошенко и "Нацкорпуса", которые внезапно для всех решили объединить усилия. 
Сегодня, 10:11107
Подросток под Киевом пытался перелезть поезд на жд-станции, но получил удар током и попал в реанимацию
Подросток под Киевом пытался перелезть поезд на жд-станции, но получил удар током и попал в реанимацию
В среду, 1 декабря, в городе Буча Киевской области, между путями на местном железнодорожном вокзале обнаружили 16-летнего парня, которого ударило током, когда он пытался перелезть через поезд. 
Сегодня, 10:1084
Почему в мире появляются новые опасные штаммы коронавируса рассказали в ВОЗ
Почему в мире появляются новые опасные штаммы коронавируса рассказали в ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения связывают появление новых все более опасных штаммов коронавируса с низким уровнем вакцинации и тестирования. 
Сегодня, 09:5289
Указы о назначении на должности 28 судей подписал Зеленский
Указы о назначении на должности 28 судей подписал Зеленский
В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении на вакантные должности 28 судей.
Сегодня, 09:4877
7 Днів