Аккумулятор для смартфона: как правильно выбрать

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Эти устройства являются многофункциональными: с их помощью можно не только совершать звонки, но и выходить в Интернет, слушать музыку. Аккумуляторная батарея (АКБ) – деталь, позволяющая телефону работать в автономном режиме. Периодически этот элемент приходит в негодность и подлежит замене. Подобрать подходящий аккумулятор для телефона можно на сайте компании A-Class - https://a-class.com.ua/catalog/akkumulyatory-dlya-smartfonov. Поиск можно настроить в индивидуальном порядке: по модели гаджета или по параметрам.

Когда стоит покупать новый аккумулятор в компании A-Class

Специалисты считают, что аккумулятор выходит из строя примерно спустя 2 года активной работы. После того как батарея приходит в негодность, телефон разряжается очень быстро.

Менять данный элемент необходимо, если:

девайс начал сильно нагреваться в процессе работы;

корпус гаджета сильно раздулся;

заряжать смартфон требуется очень часто и долго.

При выборе новой детали следует обратить внимание на фирму-производителя. Наилучший вариант – приобрести оригинальный продукт. Такое устройство не только проработает дольше, но и гарантированно подойдет для конкретной модели телефона.

Стоит также обратить внимание на емкость батареи. Чем она больше, тем дольше сможет работать телефон без подзарядки. Но специалисты советуют приобретать новый элемент с такой же емкостью, которая была заявлена производителем. Узнать точные параметры детали можно либо на ее корпусе, либо в инструкции к телефону.

В наши дни приобрести аккумулятор можно в Интернете. Главное – выбрать хорошего продавца. Прежде чем оформить заказ нужно внимательно изучить рейтинг магазина. Для этого можно использовать специализированные сайты отзывов в сети. В Интернете сейчас много недобросовестных продавцов, которые реализуют товар низкого качества – подделки или продукцию, бывшую в употреблении.

Разновидности аккумуляторов в магазине A-Class

На сегодняшний момент на рынке можно отыскать два типа подобных устройств – литий-ионные и литий-полимерные.

Первый вид устройств является самым популярным. Эти устройства могут работать в автономном режиме достаточно долго. Срок службы таких батарей – около 1,5 лет. Если использовать телефон не слишком активно – то еще больше. У подобных батарей отсутствует эффект памяти. То есть при покупке новой АКБ придется осуществлять калибровку и тренировку. При первом использовании полный разряд такому аккумулятору не требуется.

Литий-полимерные элементы стоят дороже. Но и работают они гораздо дольше. Их разрешено использовать при низких температурах – они будут работать даже при -40 градусах. Эффект памяти у них также отсутствует.

Как правильно заряжать телефон

Для того чтобы АКБ прослужила дольше, необходимо соблюдать следующие правила:

использовать только оригинальные зарядные устройства;

не оставлять смартфон в сети после того, как заряд достиг 100%;

не допускать полного разряда батареи и выключения гаджета;

не держать смартфон близко к отопительным приборам;

не оставлять телефон надолго на сильном солнце.

Батарея быстрее выйдет из строя, если использовать ее на морозе. Некоторые устройства способны на холоде разрядиться буквально за несколько минут.

Специалисты не советуют оставлять смартфон для зарядки на ночь. Даже если девайс имеет встроенный ограничитель тока, этот процесс может негативно сказаться на дальнейшей работе АКБ.

Не рекомендуется также приобретать АКБ впрок. Чаще всего такие устройства теряют свои свойства, если будут лежать без дела. Покупать деталь нужно для непосредственного использования.