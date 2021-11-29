Как выбрать металлическое покрытие для кровли?

Многие материалы из металла подходят для использования на кровле. Однако некоторые металлы довольно чувствительны к окислению и коррозии. Производитель металлочерепицы в Киеве решает эту проблему при помощи гальванизация металлических покрытий, сочетающая прочность и долговечность стали с защитным слоем цинка, предотвращающим гниение и ржавчину. Процесс нанесения цинка на сталь называется цинкованием или оцинковкой металла для кровли. Помимо того, что этот материал очень прочен и прост в установке, он устойчив к повреждениям от воды. Многие магазины и здания используют этот тип крыши, чтобы сэкономить время и деньги, при этом сохраняя при этом большую прочность и надежность.

Особенности оцинкованной металлической крыши

Оцинкованные металлические крыши обычно предварительно разрезают на панели, которые крепятся к конструкции крыши. Эти пластины также могут быть адаптированы для соответствия углам и особенностям структуры помещения. Кровля из оцинкованного металла крепится болтами, хотя панели тонкие. Для крыш больших размеров в качестве недорогого варианта можно использовать оцинкованную сталь, например, меньшую по размеру, чем деревянную.

У оцинкованной плитки тоже есть свои недостатки. Во-первых, сталь может быть тяжелой, поэтому конструкция должна быть сконструирована таким образом, чтобы выдерживать вес оцинкованной крыши. Оцинкованная плитка также может вызывать много шума, особенно в дождливую погоду или при сильных порывах ветра. Но если в помещении будет звукоизоляция, это будет наименьшей проблемой для конструкции. Но в крупных коммерческих помещениях стоять на конструкции в таких условиях может быть довольно неудобно или даже невыносимо.

Металлочерепица из нержавеющей стали без применения термоакустической изоляции

На рынке представлены разные типы металлочерепицы, различающиеся как по материалам, так и по формату. Прежде чем выбрать одну из этих вариантов, необходимо подумать о таких аспектах, как:

долговечность;

структура;

наклон;

устойчивость;

атмосферостойкость;

возможность адаптации к местным строительным нормам.

Только после оценки этих факторов следует поднимать такие вопросы, как цена и эстетика. Поэтому мы познакомим вас с некоторыми видами плитки и их характеристиками.

Одним из наиболее часто используемых материалов в коммерческом и жилом строительстве является металлическая гофрированная оцинкованная черепица. Этот тип имеет защитную цинковую поверхность, которая защищает крышу от ржавчины и коррозии даже при воздействии природных элементов. Поэтому металлочерепица из профнастила отлично подходит для наружных конструкций. Установка этого типа металла на крышу выполняется быстро и просто на больших пространствах крыши, при этом она надежна и отлично подходит для многих лет использования.

Кровельные листы из гофрированного оцинкованного металла намного крупнее других видов кровли. Это означает, что большие пространства могут быть быстро покрыты стандартизованным способом. Промышленность часто представляет этот тип покрытия не только для большей прочности и простоты строительства больших навесов, но и для экономии средств, поскольку гофрированные оцинкованные панели намного дешевле, чем другие виды покрытий.

Волны, которые по сути представляют собой бороздки на листовом металле, облегчают течение дождевой воды. Эти волнистости могут также обеспечить некоторую гибкость панелей, тем самым помогая снизить вероятность разрушающих ударов или изгибающих напряжений.

Таким образом, выбор подходящей крыши очень важен для эффективности внутренней среды и должен учитывать не только цену или внешний вид.