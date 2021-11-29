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Программа BAS Бухгалтерия для бизнеса: преимущества

Автоматизация учета – сложная работа, плюсы которой удается прочувствовать не каждому предпринимателю. В большинстве случаев представители малого и среднего бизнеса отказываются от автоматизации еще на этапе планирования и проведения работ по ее внедрению, что нередко становится крупной ошибкой. Инновационное решение – программа BAS, с помощью которой удается повысить отдачу автоматизации в разы. 

Для чего служит программа

Программа дает немало возможностей руководителям предприятий и организаций сферы торговли, производства, сельского хозяйства и т. п. Данный продукт представляет собой структурную основу компании для:

  • организации работы персонала;
  • управления финансовыми потоками;
  • правильного подбора сотрудников предприятия;
  • совершенствования структуры отношений с клиентами и партнерами;
  • определения стратегических целей развития.

Более того, руководство компании в режиме реального времени получит четкое представление о том, какие рыночные изменения происходят. Есть специальные предложения для предприятий сельскохозяйственного сектора.

BAS АГРО Бухгалтерия – программный продукт, служащий в целях облегчения учета. Софт предназначен специально для предприятий сельскохозяйственного сектора, занимающихся животноводством и растениеводством. Это отличное решение для малого и среднего бизнеса, основное поле деятельности которых – сельское хозяйство. Программа основана на продукте BAS Бухгалтерия, однако имеет специфические отличия в виде дополнительных систем учета. С ее помощью можно вести учет сельскохозяйственной техники и транспорта, контролировать аренду имущества и земли. Учет биологических активов, набор персонала, начисление заработной платы – все это проделывается проще, быстрее и продуктивнее, чем обычно.

BAS Бухгалтерия онлайн – еще один полезный для предпринимателей продукт, позволяющий сотрудникам предприятия работать с популярным софтом посредством интернета. С помощью этой программы заметно упрощается взаимодействие между работниками, при этом не требуется развертывание дорогостоящей ИТ-инфраструктуры.

Управлять бизнесом с современными цифровыми решениями в области автоматизации учета гораздо проще и финансово выгоднее. Главным в этой работе является выбор правильного программного обеспечения и последовательное его внедрение.

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