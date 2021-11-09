Хлопок или полиэстер: что выбрать?

Большинство футболок, которые мы носим, изготовлены из хлопка или полиэстера, двух очень разных тканей, которые имеют преимущества в зависимости от того, как мы их используем. Ниже рассмотрим основные преимущества хлопка и полиэстера.

Преимущества хлопка

Ткань коттон оптом или хлопок получают из растений, что составляет на около 2,5% мирового сельскохозяйственного производства, выращенного в тропических и субтропических районах Северной и Южной Америки, Африки и Азии, в основном континента. По оценкам, в год собирается 25 миллионов тонн, из которых может быть изготовлено сто миллиардов футболок.

После сбора вручную или массовым сбором хлопковые волокна превращаются в нить, способную создавать воздухопроницаемую, мягкую, удобную, универсальную, прочную и долговечную ткань, хотя мы можем найти несколько типов хлопковых тканей. Еще одним преимуществом является то, что ткань отлично подходит для окрашивания, отбеливания или нанесения принтов, поскольку краситель в этом типе одежды имеет тенденцию быть более предсказуемым.

Преимущества полиэстера

Полиэфира, тем временем, является синтетической тканью, материалы который изменяются от одной композиции к другой. Создание полиэфирных нитей, похожих на хлопковые, требует, чтобы различные химические вещества вступали в реакцию друг с другом при высоких температурах.

Преимущества полиэстера в том, что его волокна очень прочные, что делает его прочной тканью, устойчивой к большинству химикатов, растяжению и усадке, а также к складкам, плесени и истиранию. К этому добавляется средство для быстрой стирки и сушки, поэтому полиэстер широко используется в мире спорта, так как помогает сохранять тело свежим и свободным от пота. Хотя одежду можно персонализировать с помощью печати, вы должны хорошо выбрать подходящую технику, чтобы результат был ожидаемым.

Другой вариант – это одежда, в которой сочетаются полиэстер и хлопок. Такая ткань сочетает в себе преимущества обоих. С одной стороны, она сохранит мягкость хлопка, а с другой - прочность и долговечность полиэстера, что также делает одежду из такого материала отличным выбором.

Какая ткань вам больше всего подходит?

Итак, хлопок:

воздухопроницаемый материал. Идеально подходит для лета или для районов, где очень жарко, поскольку не сохраняет тепло. Такая одежда помогает нам чувствовать себя свежее;

гладкий. Мы любим мягкую одежду. Хлопок дает нам комфорт, поскольку очень приятне к телу;

удобный. Это не жесткий материал, но он легко адаптируется к нашему телу;

прочный, а значит, долговечный. Хлопковая одежда, если о ней позаботиться, прослужит довольно долго. Поэтому это всегда хорошее вложение.

Недостатки хлопка проявляются в холодную погоду. Это материал, который не сохраняет тепло, поэтому зимой мы замерзаем в хлопковой одежде. Более того, ткань промокает от пота, что вызывает неприятные ощущения, особенно если нам холодно.

Если хлопок – это натуральный материал, полиэстер – синтетическая ткань. Однако тот факт, что это не натуральный продукт, не означает, что он плохой.

Полиэстер имеет множество преимуществ:

очень прочный и стойкий материал;

легко моется и, что самое главное, очень быстро сохнет;

дешевле хлопка.

В отличие от хлопка, полиэстер – идеальный материал в холодную погоду. Хотя он не пропускает воздух, он не дает скапливаться поту, позволяя нам всегда оставаться сухими.

Поэтому основным недостатком этого материала является то, что он не рекомендуется в жаркую погоду. Такая легкость сохранения тепла зимой станет недостатком, если нам нужно, чтобы наша кожа дышала. Еще одна деталь, которую стоит выделить, - это то, что полиэстер не такой мягкий, как хлопок.

Заключение

Вывод простой: если сейчас лето или вы находитесь в районе с высокими температурами, мы рекомендуем вам остановить свой выбор на хлопке. С другой стороны, если сейчас зима или вы находитесь в районе с низкими температурами, лучше выбрать полиэстер.