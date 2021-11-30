10 лайфхаков для тех, кто хочет бросить курить

Почему так сложно бросить курить? Одна из причин - никотин, который вызывает тяжелую физическую и психическую зависимость. С каждой затяжкой сигареты никотин за секунды достигает мозга, где оказывает успокаивающее и возбуждающее действие. Добавим к этому, что при регулярном потреблении табака курение становится привычкой в повседневной жизни. Поэтому, несмотря на появление инновационных методов борьбы с курением – подробнее о них на 1kr.ua - бросить курить часто бывает трудно.

10 советов для тех, кто хочет бросить курить

Найдите личную причину бросить курить. Придумайте подходящий символ, например веселый смайлик. Скажите себе: «Я делаю это ради зубов. Я начинаю жизнь без дыма». Назначьте дату, чтобы бросить курить. Запишите это в свой ежедневник и уважайте это стремление любой ценой. Составьте план. Как можно отвлечь руки, рот и разум, когда возникает желание закурить? Какими ритуалами можно заменить курение? Поговорите об этом. Сообщите окружающим людям о своем намерении и попросите их проявить понимание, если вы какое-то время будете нервничать. Раз и навсегда. Полностью бросьте курить с первого дня. Это заберет меньше энергии, чем постепенное сокращение, и цель будет достигнута раньше. Освободите пространство от пепельниц. Накануне того, как бросить курить, выбросьте все связанные с табаком предметы, пепельницы и зажигалки. Попросите окружающих больше не предлагать вам сигареты. Принимайте лекарства, которые помогают бросить курить. Фармацевтические препараты, содержащие никотин, не вызывают привыкания, но снимают абстинентный синдром. Есть также рецептурные лекарства, которые помогают бросить курить. Наблюдайте за людьми, которые не курят. Как некурящие справляются со стрессом? Что они делают в ожидании или после еды? Не оставляйте попыток. Будьте настойчивы в своем решении и попробуйте еще раз. С каждой попыткой вы чему-то учитесь, и шансы на успех увеличиваются. Обратитесь за помощью к профессионалу. Хотя бы позвоните в службу психологической поддержки.

Лист самоконтроля поможет лучше узнать о своих привычках, связанных с курением и научиться распознавать ситуации, в которых возникает тяга к сигарете. Когда вы бросаете курить, это может помочь отказаться от старых привычек и заменить их новыми, более стимулирующими и полезными. Таким образом, можно более эффективно предотвратить неудачи или рецидивы.

Найдите набор стратегий, которые можно использовать, когда есть желание закурить. Курение часто связано с привычкой (пить кофе, звонить, ждать автобуса). Изменив свои привычки, можно избежать рискованных ситуаций. Непреодолимое желание закурить обычно длится от одной до трех минут. Занятость - верный способ преодолеть момент желания.

Заместительная терапия

Есть несколько видов так называемой заместительной терапии. Возможно, какая-то из них окажется эффективной именно для вас.

Электронные сигареты

Электронная сигарета не считается признанным лекарством от курения. Переход с табачных сигарет на электронные позволяет курильщикам избежать воздействия токсичных веществ, образующихся при сгорании табака. Для курильщиков, которые не могут или не хотят бросить курить, электронные сигареты могут быть менее вредной альтернативой традиционным, если они полностью на них перейдут.

Поддерживающая медикаментозная терапия

Есть несколько лекарств, которые могут помочь бросить курить. Никотиновые препараты могут временно облегчить абстинентный синдром. Аптека предлагает их в различных формах (лечебные пластыри, никотиновая жевательная резинка, таблетки для рассасывания, микротаблетки/сублингвальные таблетки, ингаляторы, спреи для полости рта).

Существует также целый ряд альтернативных методов прекращения зависимости, таких как иглоукалывание, гипноз или техники релаксации, такие как аутогенная тренировка или йога. Успех этих методов сильно варьируется от человека к человеку. Главное условие для того, чтобы бросить курить - это мотивация.