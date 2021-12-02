Переход на нагретый табак равносилен отказу от курения

Новое исследование, опубликованное в лондонском медицинском журнале показало удивительные результаты, касающиеся нагретого табака. Подробнее о нем написано на nikvesti.com, и те, кто отчаялся бросить курить, могут попробовать полностью перейти на glo™.

Подробнее об исследовании

В нем участвовали курильщики в возрасте от 18 до 55 лет. Было также две контрольных группы: одна с некурящими людьми, вторая – с теми, кто курит обычные сигареты. Эксперимент длился около года, но важные результаты были получены уже через 6 месяцев. Оказалось, что через полгода после перехода на нагретый табак испытуемые практически привели свое здоровье к уровню некурящих людей по многим показателям.

Полный переход на glo™ заметно изменил показатели основных биомаркеров воздействия. Эти показатели у большинства проверенных людей сравнялись с такими же показателями у некурящих.

Ученые смогли сделать вывод о том, что переход на glo™:

значительно снизил вероятность возникновения рака легких;

появление сердечнососудистых заболеваний из-за существенного снижения количества лейкоцитов;

уменьшил маркеры воспаления, что также помогает избежать появления проблем с сердцем и сосудами;

повлиял на количество холестерина ЛПВП, также связанного с сердечными болезнями;

снизил риск развития гипертонии.

Что же такое glo, или нагретый табак? Попробуем прояснить основные моменты, которые могут быть интересны курильщикам и членам их семей.

Что такое glo ™

Glo ™ - это инновационная система, которая нагревает табак, не сжигая его. Glo ™ предлагает широкие возможности настройки с двумя вариантами использования: Standard и Boost. В стандартном режиме устройство нагревается за 20 секунд, а время использования стиков neo™ составляет 4 минуты. В режиме Boost устройство нагревается за 15 секунд, а время использования стиков neo™ составляет 3 минуты.

Что такое THP

THP (Tobacco Heating Product) – это продукт на основе табачных листьев, который нагревается в специальном устройстве. Табак используется не так, как в традиционных сигаретах: благодаря специальным технологиям табак только нагревается, но не сжигается.

Кто может применять glo ™

Glo ™ разработан для взрослых курильщиков и пользователей никотинсодержащих продуктов. Не подходит для использования:

людям младше 18 лет;

людям с аллергией/высокой чувствительностью к никотину;

беременным или кормящим женщинам;

тем, кому нельзя употреблять табак или никотиновые изделия по медицинским показаниям;

людям с нестабильным сердцем, высоким кровяным давлением или диабетом.

Хранить продукты glo ™ нужно в недоступном для детей и домашних животных месте.

Как использовать glo ™

Табачную палочку вставляют до цветной линии. Нажимают и удерживают кнопку, пока не почувствуется легкая вибрация (для glo ™ hyper нужно подождать 3 секунды для стандартного режима, 5 секунд для ускоренного режима). Далее нужно дождаться второй вибрации, которая укажет на то, что табак нагрелся. Теперь его можно попробовать. Теперь аспирируем табачный стик neo ™ Stick: перед самым концом glo ™ создаст еще одну небольшую вибрацию. По окончании использования устройство отключается само. После использования палочки neo ™ нужно удалить.

Особенности glo ™

glo ™ обеспечивает широкие возможности настройки, предоставляя два режима: стандартный и ускоренный. Простота использования: одно устройство, один щелчок. Небольшое по размерам устройство, которое можно взять с собой. Аккумулятор рассчитан на 20 последовательных использований без подзарядки устройства.

Многообещающие результаты нового исследования относительно glo ™ внушают надежду на то, что многие курильщики смогут улучшить свое здоровье без тяжелых бесплодных попыток бросить курить обычные сигареты.