Линейные стоки: решения для современных душевых

Каждая душевая кабина требует отвода воды в канализацию. В современных ванных комнатах вместо традиционных душевых поддонов можно найти все больше и больше линейных, точечных или настенных трапов. Первые стали, безусловно, самыми популярными. Что стоит знать об этом решении? Как выбрать линейный слив для ванной?

Последние тенденции в дизайне интерьеров явно направляют обустройство ванных комнат в сторону минимизации и упрощения оборудования. Современные сточные системы Fala Tocantins характеризуются умным сочетанием технологического развития, широкой функциональности и новаторского дизайна. И все это в простых формах, отчетливо отличающихся утонченной простотой.

Где взять идеи модного, стильного и функционального обустройства ванных комнат?

Где искать вдохновение для обустройства комфортного и современного интерьера? Для этого стоит посетить каталоги и сайты дизайнеров интерьера и ведущих производителей керамики, фурнитуры и мебели для ванных комнат. Отказ от душевого поддона в пользу водостока, устанавливаемого прямо в пол, идеально вписывается в последние тенденции дизайна интерьера. Это решение с множеством преимуществ:

простое,

функциональное,

удобное в повседневном использовании душевой кабины.

Линейные трапы идеально сочетается с открытой душевой кабиной. Минимализм в виде душевой кабины, построенной только из единственной душевой перегородки, идеально сочетается с простой концепцией линейного водостока.

Линейный слив в ванной - как работает?

Это решение, которое выполняет ту же функцию, что и традиционная решетка или слив в душевом поддоне. Он собирает воду из кабины и сбрасывает ее в канализацию, чтобы предотвратить затопление ванной комнаты. Отличия видны с первого взгляда.

Во-первых, форма самого слива. Расположенный в полу длинный желоб собирает воду и отводит ее в канализацию. Он закрывается снаружи только металлической решеткой или поддоном, заполненным той же плиткой, что и прилегающий пол. Такой вид отделки делает сток в салоне практически незаметным, что является большим преимуществом при обустройстве современного интерьера.

Во-вторых, вся водосточная конструкция находится под уровнем пола. Решение об установке линейного водостока в ванной важно принять еще на этапе проектирования. Правильная работа слива, который должен предотвратить затопление всего пола в ванной, требует соответствующей защиты от частого контакта с влагой и подготовки уклона поверхности пола.

Сифон линейного водостока встраивается в пол, поэтому для его установки нужно подготовить проем еще на этапе строительных работ. Для установки линейных водостоков необходимы соответствующие плоские сифоны, соответствующие конструкции конкретной модели.

Санузел с линейным трапом - почему оно того стоит?

Огромная популярность линейных водостоков обусловлена как минимум несколькими аспектами. Прежде всего, сложно переоценить удобство отказа от традиционного душевого поддона. Это означает не только необходимость мыть труднодоступные места, но и устранение физического барьера при входе и выходе из кабины. Это особенно важно для:

детей,

пожилых людей,

людей с ограниченными физическими возможностями.

Отказ от душевого поддона в пользу линейного слива также дает большую свободу обустройства. Размеры кабины никоим образом не навязываются имеющимися моделями душевых поддонов. Разместив душевую кабину на полу, можно выбрать длину ее стен таким образом, чтобы максимально использовать имеющееся пространство в ванной комнате. Более того, все, что нужно сделать, это выбрать одну душевую перегородку или подходящую дверь, чтобы создать просторное пространство для принятия душа. Это также идеальное решение для ванных комнат с нестандартной планировкой, где пока единственный доступный вариант — изготовить кабину по размеру.

Судя по отзывам пользователей, самым большим преимуществом линейных водостоков является их эстетика. Плавные линии соединения и возможность использования тех же отделочных материалов, что и в зоне купания, делают стоки в полу в помещении практически незаметными. Большие цельные перегородки из прозрачного стекла и ровный пол создают великолепный визуальный прием интерьера и оптически увеличивают его.