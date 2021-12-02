Магнитные подвязки для штор в современном интерьере

Текстиль для окон играет важную роль в оформлении интерьера квартиры. Хорошо подобранные шторы делают его законченным, уютным. Красивая драпировка послужит дополнительным украшением комнаты. Для создания безупречных складок на ткани используют магниты подхваты для штор, которые надёжно удержат тканое полотно на месте, не позволяя им потерять форму.

Стильный аксессуар для драпировки

Красивый аксессуар для штор легко снимается. Поэтому задернуть их вечером не составит труда. А утром подхват снова займет своё место для изящной драпировки раскрытых портьер. Подхват состоит из двух частей, в одной из них заключен магнит. Они соединены цепочкой, металлическим шнуром, лентой. Достаточно собрать рукой штору или тюль и зафиксировать положение ткани подхватом. Этот аксессуар не нанесет полотну никакого вреда, поскольку крепится без проколов. Он может быть использован и на плотных портьерах, и на тюле из тончайшего газового полотна или хрупкой органзы.

Простор для фантазии

Магнитный подхват может быть закреплен на любой высоте. Для таких держателей не нужны крепления на стенах. А несколько таких аксессуаров создадут оригинальное убранство окон. Менять внешний вид драпировки штор можно хоть каждый день. Эти стильные аксессуары послужат дополнительным декором помещения. Они выпускаются всевозможных форм, цветов, часто их украшают блестящими элементами, стразами. К каждому варианту оформления окон можно подобрать подходящие по стилю и фактуре держатели. Они способны стать ярким акцентом на фоне спокойной цветовой гаммы или, наоборот, органично дополнить интерьер, сочетаясь с карнизом, ручками мебели и дверей, декором стен.

Новые штрихи к интерьеру

Магнитные подхваты имеют доступную цену. Можно приобрести сразу несколько вариантов, чтобы время от времени менять облик окон. Эти изделия для фиксации штор способны заметно освежить интерьер комнаты. Небольшие, но заметные элементы привнесут новые штрихи в оформление окон, что скажется на восприятии всего пространства. Набор изящных магнитных держателей для штор станет удачным подарком на новоселье или Новый год.

Компания «Мир карнизов» предлагает большой выбор магнитных подвязок для штор. Красивые аксессуары позволят декорировать окна по своему вкусу. В каталоге интернет-магазина также карнизы, шторы и другие необходимые вещи для оформления окон и балконных дверей.