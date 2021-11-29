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Досуг Сегодня, 14:4670
Финансовые показатели: EBIT, EBITDA, ROE, EVA, NPV

Увеличение прибыли, дивидендов, ликвидных активов — все это требует от финансового менеджера принятия сбалансированных решений, которые в результате обеспечат отдачу на акционерный капитал и рентабельность активов. Именно поэтому так важно критически и объективно оценивать текущую ситуацию в компании, иметь на руках все данные о рынке и конкурентах, анализировать и выстраивать стратегию.

Финансовый и инвестиционный менеджмент базируется на аналитическом подходе, ведь только так управленческие решения можно назвать эффективными. Для постановки максимально корректных целей важно получить четкие данные, поскольку финансовые показатели используются для оценки кредитных рисков, для выстаивания гипотез о будущих прибылях и дивидендах, а также для оценки достижения финансовой составляющей стратегии и эффективности принятых управленческих решений. Все это говорит от том, что обучение 1С бухгалтерия необходимо на всех этапах работы.

Есть несколько финансовых показателей, которые используют для анализа финансового положения и оценки стоимости компаний. Также на их основе формируют отчетность по международным стандартам:

  • EBIT — прибыль до вычета процентов к уплате и налогов, что отражает переход от валовой прибыли предприятия до чистой прибыли;
  • EBITDA — прибыль, из которой не высчитаны проценты, налоги и доля износа (амортизация) основных средств и нематериальных активов. Это та сумма, из которой еще предстоит уплатить налоги. Важно учитывать, что EBIT/EBITDA — это не синонимы показателей операционной прибыли, поскольку в них включены операционные и неоперационные доходы и расходы, тогда как под операционку попадают только операционные параметры;
  • ROE — рентабельность собственного капитала. С помощью этого показателя определяется отдача на инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли (это та процентная ставка, под которую «работают» средства акционеров);
  • EVA — экономическая добавленная стоимость. Этот показатель представляет реальную экономическую прибыль после выплаты налогов и платы за инвестированный в предприятие капитал. Она принадлежит всем акционерам;
  • NPV (чистая приведенная стоимость) — чистый дисконтированный доход на текущий момент. Особенность показателя в том, что с его помощью определяется доход, который получают за весь период планирования после выплаты налогов, заработных плат, возможных текущих затрат и расчетов с инвесторами или кредиторами.

Все эти аналитические коэффициенты рассчитываются на основе данных бухгалтерской отчетности. Чтобы разбираться в показателях МСФО-отчетности, необходимо повышать квалификацию, в чем помогут 1С уроки обучения на https://stimul.kiev.ua/.

Эти и другие финансовые показатели позволяют оценить стоимость бизнеса, но не только собственниками, а и партнерами, потенциальными инвесторами и клиентами. На основе полученных данных выстраивается модель управления предприятием.

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Теги: EBIT, EBITDA, ROE, EVA, NPV  
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