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Досуг Сегодня, 17:1161
ANEX Tour: актуальные новости Шарм-эль-Шейха

Зимний отдых на Красном море стоит недорого, удобен коротким перелетом и стопроцентно отличной погодой на курорте. Чем отличается туристический сезон 2021-2022 и как купить онлайн путевки в Шарм-эль-Шейх на сайте турагентства ANEX Tour: https://anex-tour.com.ua/countries/egypt/tur_sharm_el_sheyh/

Отменена квота на заполняемость отелей

Невыгодные для отельеров ограничения сняты, гостиницы снова работают. По данным Египетской Ассоциации отелей Красного моря, в конце октября заполняемость гостиниц превысила 80%. Больше нет пустующих пляжей и отелей-призраков. Жизнь бурлит, открыты рестораны, рынки, активно работают экскурсионные бюро.

Произошла качественная смена состава туристов: на смену местному населению отели заполнили жители европейских стран. Активно работает анимация на итальянском, английском, немецком, русском.

Египетским отелям запретили снижать цены

На правительственном уровне с 1 ноября установлены минимальные ставки за ночь проживания в отеле определенной категории:

  • 40$ в отелях 5*;
  • 28$ в отелях 4*.

Новация ликвидирует попытки демпинга, создает условия для выгодной туристам конкуренции в качестве сервиса. На курортных комплексах высокого класса ограничение никак не отразилось, их ценники превышает лимиты.

ANEX Tour: актуальные новости Шарм-эль-Шейха

В тренде удаленная работа в Египте

Море +24º, солнце, пальмы – в таком «офисе» работать одно удовольствие. Выбирайте отели 16+, вдали от шумных туристических центров, с качественным WiFi на территории. Смена обстановки позитивно влияет на продуктивности. Многие компании отправляют в коллективные туры целые команды для успешного завершения проекта.

Туры в топовые отели бронируйте заранее

После открытия Египта для граждан РФ, Великобритании и скандинавских стран конкуренция за места в безветренных бухтах значительно усилилась. Большинство мест на чартерах забронированы за несколько недель до вылета. Сейчас идет активное бронирование на февраль-март. Если точно знаете даты отпуска или планируете поездку большой компанией – не теряйте время, выбирайте отель, бронируйте тур онлайн заранее. 

Горящие туры в Шарм-эль-Шейх стали экзотикой. Тренд 2021 года: чем ближе к дате вылета, тем тур дороже. Привыкли к спонтанному отдыху – оставьте на сайте заявку на отслеживание выгодных предложений.

ANEX Tour: актуальные новости Шарм-эль-Шейха

Восстановлена экскурсионная программа

Вы снова выбираете лучшие предложения для разнообразия отдыха:

  • автобусные туры к пирамидам с поездкой в тоннеле под Суэцким каналом;
  • сноркелинг в природном заповеднике Рас-Мохаммед;
  • встреча рассвета на горе Синай, поездки в Иерусалим и Петру;
  • приключения на пиратском корабле и романтические круизы на яхтах;
  • лучшие аквапарки Шарм-эль-Шейха;
  • концерты и шоу-программы на площади Сохо.

Онлайн бронирование путевок на сайте АНЕКС Тур 

За пару кликов установите нужные даты и продолжительность отпуска. При выборе отеля обратите внимание на рейтинг и количество отзывов: АНЕКС Тур не фильтрует отзывы, они синхронизированы с порталом ТурПравда. Изучите актуальные фотографии отеля. Оцените путь к морю на онлайн-карте. Отдыхайте выгодно и с комфортом.

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ANEX Tour: актуальные новости Шарм-эль-Шейха
ANEX Tour: актуальные новости Шарм-эль-Шейха
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ANEX Tour: актуальные новости Шарм-эль-Шейха
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