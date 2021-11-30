 

Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью

Досуг Сегодня, 12:4761
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью

Смартфоны, планшеты, ноутбуки и прочие девайсы уже давно стали незаменимой частью жизни современного человека. Высокий спрос на подобные устройства стимулирует многочисленных производителей каждый год выпускать все новые и новые модели. Одним из лидеров сегмента по праву считается американская компания Apple, продукция которой расходиться как горячие пирожки.

Почему же устройства «яблочного» бренда - ipad air, iPhone, Apple Watch, MacBook и пр. – настолько популярны? Какими преимуществами обладает продукция компании из Купертино? Подробно об этом в нашей сегодняшней публикации.

5 причин, которые побуждают людей приобретать именно гаджеты Apple

  • Во-первых, «яблочная» продукция отличается современным и эргономичным дизайном. Ведь дизайнеры бренда, создавая внешний лик новых продуктов, тщательно прорабатывают каждую деталь, каждую мелочь, стремясь, образно говоря, к совершенству. Более того, в Apple работают одни из самых лучших специалистов, которые в профессиональных кругах пользуются огромным авторитетом;
  • Во-вторых, гаджеты компании из Купертино отличаются высоким качеством сборки. К тому же для изготовления всех комплектующих используются только лучшие и инновационные материалы;
  • В-третьих, передовая «начинка». По характеристикам устройства – будь это apple iphone 13 или Макбук, или любое другое устройство бренда – имеют самые современные параметры, функции и прочие «фишки». Это и высокоскоростной чип, и топовые камеры, и присутствие разнообразных технологий и прочие подобные моменты;
  • В-четвертых, высокий уровень безопасности. Благодаря встроенным средствам обеспечения безопасности, только пользователь имеет доступ к данным и информации, хранящиеся на устройстве;
  • В-пятых, длительный срок эксплуатации. Техника Apple отличается не только стабильностью и надежностью, но и отличной работоспособностью на протяжении длительного времени.

Помимо этого, стоит также отметить присутствие огромного количества аксессуаров, совместимых с «яблочными» устройствами. И речь идет не только о продукции Епл, но также и других производителей.

И еще один важнейший плюс девайсов от Apple – это статусность их обладателей. Например, сам факт использования iphone 13 pro будет указывать на высокий статус человека в обществе, его успешность и современность.

Подводя итог

Продукция компании Apple вполне заслуженно уже многие годы удерживает пальму первенства, поскольку их продукция действительно качественная, надежная, привлекательная и инновационная. В этом и кроется секрет успеха купертинцов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Apple, гаджет, 7dniv, 7dnivinfo  
Косметика для косметологов: качественно и недорого
Косметика для косметологов: качественно и недорого
Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия
Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью
Сварочные электроды для надежной сварки
Сварочные электроды для надежной сварки
Почему художественную реставрацию зубов называют искусством?
Почему художественную реставрацию зубов называют искусством?
Как выбрать модные женские ботинки на зиму?
Как выбрать модные женские ботинки на зиму?
Качественное торговое оборудование — залог успешности и прибыльности бизнеса
Качественное торговое оборудование — залог успешности и прибыльности бизнеса
ANEX Tour: актуальные новости Шарм-эль-Шейха
ANEX Tour: актуальные новости Шарм-эль-Шейха
Финансовые показатели: EBIT, EBITDA, ROE, EVA, NPV
Финансовые показатели: EBIT, EBITDA, ROE, EVA, NPV
Магнитные подвязки для штор в современном интерьере
Магнитные подвязки для штор в современном интерьере
Образовательные курсы по программированию в Днепре от Компьютерной Академии ШАГ
Образовательные курсы по программированию в Днепре от Компьютерной Академии ШАГ
Линейные стоки: решения для современных душевых
Линейные стоки: решения для современных душевых

Новости по теме

Провести перепись украинцев с помощью американцев из Apple пообещал Зеленский
Провести перепись украинцев с помощью американцев из Apple пообещал Зеленский
30-ноя-2021, 16:23
VPS-сервер - особенности и преимущества
VPS-сервер - особенности и преимущества
27-ноя-2021, 18:32
Особенности и преимущества плитки нестандартных форм
Особенности и преимущества плитки нестандартных форм
26-ноя-2021, 12:04
Иск в суд на разработчика шпионской программы Pegasus подала Apple
Иск в суд на разработчика шпионской программы Pegasus подала Apple
24-ноя-2021, 10:28
Намечается ремонт в квартире? Обязательно посетите ForRoom, и вот почему
Намечается ремонт в квартире? Обязательно посетите ForRoom, и вот почему
28-окт-2021, 15:33

Последние новости

14:30
Экономика
Прогноз роста ВВП Украины почти на процент ухудшили в Минэкономики
14:28
События
Травлю ресторану за обслуживание на русском языке устроили в Виннице
13:53
Политика
Почему Зеленскому, осознавшему необходимость переговоров с Россией, стоит прочитать статью Дмитрия Медведева
12:46
События
Мемуары о своей работе в Белом доме пишет Трамп
12:42
События
Кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине предложит Байден
12:40
События
Мужчина в Черкасской области насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием
12:38
События
Покидать страну зараженным штаммом коронавируса "Омикрон" запретили власти ЮАР
12:37
Политика
Песков заявил что Путин вряд ли предложит Байдену присоединиться к "Нормандскому формату"
12:35
События
Что произошло на трассе под Черниговом, где погибли 13 человек
10:07
События
"Борщевой набор" за год в Украине подорожал в 2,6 раза
10:04
События
Как японцы 80 лет назад атаковали Перл-Харбор и какие есть параллели с 2021 годом
09:49
События
Решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в Китае назвали политической провокацией
09:46
События
Карантин ужесточает Франция
09:45
События
Песков заявил о защите интересов России в случае продвижения НАТО на восток
09:43
События
Новые санкции против России могут коснуться обмена рубля
09:40
События
Впервые изменить дизайн банкнот евро решили в Европе
09:39
События
Какая комбинация разных вакцин от коронавируса является наиболее эффективной выяснили ученые
09:36
Политика
Перед разговором с Путиным Байден обсудил российско-украинские отношения с лидерами стран ЕС
09:35
События
Приказ об отстранении от работы непривитой учительницы впервые отменил суд в Украине
09:33
События
Прививку от гриппа сам себе сделал глава МОЗ Украины Ляшко

Новости ТОП-7

Что думают украинские военные о положении в армии, в стране и на линии фронта1622
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 декабря 20211211
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 декабря 20211114
Шольц еще официально не стал канцлером, но уже намерен возглавлять правительство Германии больше одного срока565
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 декабря 2021502
Цена Bitcoin за сутки рухнула почти на 18%440
Кто стоит за погромами баров и ночных клубов в Киеве426

Досуг

Косметика для косметологов: качественно и недорого
Косметика для косметологов: качественно и недорого
Какую продукцию предлагает интернет-магазин "Френч Шоп". Почему стоит обращаться именно в эту компанию.
Сегодня, 12:5165
Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия
Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия
Барабанные сепараторы входят в зерноочистительный комплекс оборудования современного зернозаготовительного предприятия. Машина предназначена для очистки (предварительной, первичной, вторичной) сырья, а также для его сортировки по важным техническим показателям (массе, форме).
Сегодня, 12:4868
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью
Почему гаджеты от Apple пользуются неимоверной популярностью
Смартфоны, планшеты, ноутбуки и прочие девайсы уже давно стали незаменимой частью жизни современного человека. Высокий спрос на подобные устройства стимулирует многочисленных производителей каждый год выпускать все новые и новые модели. Одним из лидеров сегмента по праву считается американская
Сегодня, 12:4762
Сварочные электроды для надежной сварки
Сварочные электроды для надежной сварки
При сварке не стоит забывать, что металл нужно разогревать до температуры, при которой он сможет расплавиться под воздействием сварочных электродов, а после расплавления расплавленный металл нужно перемешивать с помощью электрода, держащегося на месте сварки.
Сегодня, 12:2272
Почему художественную реставрацию зубов называют искусством?
Почему художественную реставрацию зубов называют искусством?
Восстановление зубов заключается не только в их лечении, но и в художественной реставрации зубов, которую можно провести в высоком качестве в стоматологии «Skyclinic».
Сегодня, 12:2057
Как выбрать модные женские ботинки на зиму?
Как выбрать модные женские ботинки на зиму?
При таком разнообразии женских ботинок, которые представлены почти в каждой коллекции, невозможно иметь только одну пару. В магазинах вы найдете вечные модели: короткие или высокие ботильоны, на каблуке и без каблука.
Сегодня, 11:2164

События

Травлю ресторану за обслуживание на русском языке устроили в Виннице
Травлю ресторану за обслуживание на русском языке устроили в Виннице
В Виннице ресторану Pasta e Vino - Piazza Beatrice с итальянской кухней устроили травлю за обслуживание на русском языке.
Сегодня, 14:2865
Мемуары о своей работе в Белом доме пишет Трамп
Мемуары о своей работе в Белом доме пишет Трамп
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, которому удалось собрать миллиард долларов на создание социальной сети Truth Social, рассказал, что пишет мемуары о своем четырехлетнем пребывании на посту главы государства США.
Сегодня, 12:4669
Кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине предложит Байден
Кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине предложит Байден
Президент США Джо Байден может предложить кандидатуру Бриджет Бринк на должность американского посла в Украине.
Сегодня, 12:4281
Мужчина в Черкасской области насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием
Мужчина в Черкасской области насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием
В Черкасской области местному жителю сообщили о подозрении в сексуальном насилии над 7-летней девочкой, которая является его родственницей, и изготовлении порнографии с ее участием.
Сегодня, 12:4084
Покидать страну зараженным штаммом коронавируса "Омикрон" запретили власти ЮАР
Покидать страну зараженным штаммом коронавируса "Омикрон" запретили власти ЮАР
Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) запретили людям, зараженным штаммом коронавируса "Омикрон", который подбирается к Украине, выезжать из страны.
Сегодня, 12:3887
Что произошло на трассе под Черниговом, где погибли 13 человек
Что произошло на трассе под Черниговом, где погибли 13 человек
На трассе под Черниговом произошла массовая гибель людей - 13 пассажиров погибли при столкновении маршрутки с грузовиком.
Сегодня, 12:35110
7 Днів