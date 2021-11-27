Как выбрать барабанные сепараторы для зернозаготовительного предприятия

Барабанные сепараторы входят в зерноочистительный комплекс оборудования современного зернозаготовительного предприятия. Машина предназначена для очистки (предварительной, первичной, вторичной) сырья, а также для его сортировки по важным техническим показателям (массе, форме). Барабанный сепаратор для зерна – универсальная машина, способная перерабатывать различные типы культур: злаковые, зернобобовые, кормовые, травяные, масличные. Это избавляет агрария от необходимости приобретать несколько моделей.

На какие критерии ориентироваться при покупке спецтехники

Выбор зерноочистительной установки осуществляется по техническим характеристикам, от которых зависят ее пропускная способность и удобство эксплуатации. Прежде чем заказать барабанный сепаратор, необходимо обратить внимание на:

показатель производительности модели. Это важнейшая тех. характеристика оборудования, определяющая, сколько тонн сырья машина сможет переработать в час. Современная техника отличается высокой производительностью. Например, модель «РБС-230» способна переработать в час до 230 тонн зернового вороха (предварительная очистка);

энергопотребление. От того, сколько машина использует энергоресурсов в час, зависит рациональность ее использования. Чем ниже класс энергопотребления, тем меньше аграрий выделяет средств на обслуживание спецтехники. В качестве примера можно привести вышеназванную модель «РБС-230», которая при высокой пропускной способности потребляет в час всего лишь 6,6 кВт;

габариты, тип конструкции и комплектацию. Компания «Агросепмаш» производит зерноочистительные машины с учетом потребностей современных ЗАВ-комплексов. Преимущество изготовителя – применение новейших решений и качественных деталей от ведущих мировых брендов. Сепаратор отличается облегченной конструкцией и компактными размерами. Оборудование комплектуется аспиратором АС, циклоном ЦОЛ, шлюзовым затвором в наборе с переходом, щитом управления, вентилятором ВЦ, плоскими решетами.

Специалисты рекомендуют выбирать сепаратор с учетом условий эксплуатации и объемов перерабатываемой предприятием продукции в час, а также необходимой точности калибровки и степени очистки зернового материала. Принцип работы установки достаточно прост. Зерновая смесь дозированно поступает в аспиратор и собирается в приемном бункере. Затем материал направляется в канал сепарации, где подвергается воздействию воздушных потоков. Последние уносят легкие примеси и пыль – все это выдувается в циклон. Здесь происходит очистка воздушных потоков. Тем временем зерновой материал поступает внутрь установки. Семена основной культуры проходят через отверстия решет. Примеси, отличающиеся более крупным размером, сходят с края барабана.

Как проверить работу оборудования

Компания «Агросепмаш» предлагает аграриям уникальную возможность провести тестовую сепарацию культуры у себя на производстве. Это позволяет фермеру оценить эффективность работы зерноочистительной установки перед покупкой и сделать правильный выбор.

Компания «Агросепмаш» предоставляет сертификат качества на выпускаемую продукцию, подтверждающий соответствие ее технических характеристик требованиям действующих стандартов. Дополнительный плюс сотрудничества с производителем – наличие гарантийного обслуживания спецтехники.

Источник: сайт agrosepmash.ua