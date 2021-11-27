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Досуг Сегодня, 12:5165
Косметика для косметологов: качественно и недорого

Стремительное развитие бьюти-индустрии привело к тому, что люди все чаще начинают пользоваться услугами салонов красоты. Обращение к профессиональным визажистам и косметологам не только позволит получить привлекательную внешность, но и повысит самооценку. Однако одного мастерства недостаточно. Чтобы получить идеальный результат, необходимы специальные косметические средства. Интернет-магазин French Shop предлагает широкий ассортимент продукции для мастеров разных направлений: визажистов, косметологов и т.д. Товары доступны для покупки и простым потребителям, которые хотят получить в домашних условиях уход на уровне салона.

Почему стоит выбрать French Shop

Есть несколько причин обратиться в интернет-магазин «Френч Шоп»:

  1. В каталоге магазина представлено больше сотни известных торговых марок (Schwarzkopf, Oxxi, Matrix и т.д.), которые гарантируют высокое качество товара.
  2. Доступные цены. Среди потребителей бытует мнение, что профессиональная косметика очень дорогая. На самом деле все зависит от производителя. Многие бренды выпускают на рынок бюджетные линейки.
  3. Продукция магазина доступна не только салонам красоты, которые заказывают большие партии, но и обычным людям. На сайте компании косметика продается оптом и в розницу.
  4. Большой выбор. Все необходимое для салона можно купить сразу в одном месте.
  5. Если не можете определиться с выбором, на помощь придут консультанты магазина. Они ответят на все вопросы и помогут оформить заказ. Звонок бесплатный.

Ассортимент продукции

Косметика для косметологов: качественно и недорого

В интернет-магазине French Shop можно найти следующие категории товаров:

  1. Для ногтей. Электрические приборы (фрезеры, лампы вытяжки и т.д.). Инструменты для педикюра и маникюра (пилочки, фрезы, лопатки и т.п.). Лаки для ногтей и разнообразные материалы для покрытия. Для создания стильных дизайнов магазин предлагает стразы, втирки, бисер и многое другое. На сайте можно купить продукцию как для натуральных ногтей, так и для наращивания.
  2. Для волос. French Shop предлагает широкий ассортимент инструментов для парикмахерских: зажимы, кисти, ножницы и т.д. Также вы можете заказать средства для стайлинга и укладки. Для ухода за волосами компания предлагает маски, шампуни, бальзамы, спреи и т.п.
  3. Для ресниц и бровей. Чтобы создать красивые и пушистые ресницы потребуется клей, пинцет, материалы для ламинирования и т.д. Для бровей на сайте вы найдете: краску, специальную косметику, пинцеты и т.п. Большой выбор материалов и инструментов для микроблейдинга.
  4. Для макияжа. Все, что требуется для создания праздничного или повседневного мейк-апа: тени, туши, карандаши, бронзеры, хайлайтеры и т.д.

Для совершения заказа достаточно добавить заинтересовавший товар в корзину, внести данные для доставки и ожидать подтверждения от менеджера компании. Профессиональная косметика от магазина French Shop – это выгода и качество в одном флаконе. Расходы на покупку профессиональных средств окупятся в кратчайшие сроки.

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Теги: french  
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