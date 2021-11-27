Косметика для косметологов: качественно и недорого

Стремительное развитие бьюти-индустрии привело к тому, что люди все чаще начинают пользоваться услугами салонов красоты. Обращение к профессиональным визажистам и косметологам не только позволит получить привлекательную внешность, но и повысит самооценку. Однако одного мастерства недостаточно. Чтобы получить идеальный результат, необходимы специальные косметические средства. Интернет-магазин French Shop предлагает широкий ассортимент продукции для мастеров разных направлений: визажистов, косметологов и т.д. Товары доступны для покупки и простым потребителям, которые хотят получить в домашних условиях уход на уровне салона.
Почему стоит выбрать French Shop
Есть несколько причин обратиться в интернет-магазин «Френч Шоп»:
- В каталоге магазина представлено больше сотни известных торговых марок (Schwarzkopf, Oxxi, Matrix и т.д.), которые гарантируют высокое качество товара.
- Доступные цены. Среди потребителей бытует мнение, что профессиональная косметика очень дорогая. На самом деле все зависит от производителя. Многие бренды выпускают на рынок бюджетные линейки.
- Продукция магазина доступна не только салонам красоты, которые заказывают большие партии, но и обычным людям. На сайте компании косметика продается оптом и в розницу.
- Большой выбор. Все необходимое для салона можно купить сразу в одном месте.
- Если не можете определиться с выбором, на помощь придут консультанты магазина. Они ответят на все вопросы и помогут оформить заказ. Звонок бесплатный.
Ассортимент продукции
В интернет-магазине French Shop можно найти следующие категории товаров:
- Для ногтей. Электрические приборы (фрезеры, лампы вытяжки и т.д.). Инструменты для педикюра и маникюра (пилочки, фрезы, лопатки и т.п.). Лаки для ногтей и разнообразные материалы для покрытия. Для создания стильных дизайнов магазин предлагает стразы, втирки, бисер и многое другое. На сайте можно купить продукцию как для натуральных ногтей, так и для наращивания.
- Для волос. French Shop предлагает широкий ассортимент инструментов для парикмахерских: зажимы, кисти, ножницы и т.д. Также вы можете заказать средства для стайлинга и укладки. Для ухода за волосами компания предлагает маски, шампуни, бальзамы, спреи и т.п.
- Для ресниц и бровей. Чтобы создать красивые и пушистые ресницы потребуется клей, пинцет, материалы для ламинирования и т.д. Для бровей на сайте вы найдете: краску, специальную косметику, пинцеты и т.п. Большой выбор материалов и инструментов для микроблейдинга.
- Для макияжа. Все, что требуется для создания праздничного или повседневного мейк-апа: тени, туши, карандаши, бронзеры, хайлайтеры и т.д.
Для совершения заказа достаточно добавить заинтересовавший товар в корзину, внести данные для доставки и ожидать подтверждения от менеджера компании. Профессиональная косметика от магазина French Shop – это выгода и качество в одном флаконе. Расходы на покупку профессиональных средств окупятся в кратчайшие сроки.