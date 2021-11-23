Препараты Anti-aging: Влияние медицинского питания на здоровье

Эмоциональные перегрузки, малоподвижный образ жизни, неблагоприятная экология породили болезни цивилизации: диабет, ожирение, атеросклероз, гипертонию и другие. Изменение питания так же привело к этому. Люди утратили разнообразие и суть пищевого рациона. Перешли к рафинированным, лишенным пищевых волокон, продуктам. В их составе ограничено содержание витаминов и минеральных веществ, а жиров и углеводов в избытке. Выросло количество консервированной и подвергнутой технологической обработке пищи.

Как помочь себе

Одним из постулатов здоровья является правильное питание. Хорошая, но труднодостижимая цель. Перекус на бегу, термическая обработка, отсутствие витаминов и минералов, ухудшают работу ферментов. Это приводит к нарушению обмена веществ, со всеми вытекающими последствиями.

Помочь себе можно с помощью следующих действий:

очищение организма, для этого существуют специальные диеты, дренажные процедуры;

подбор рациона питания. Желательно провести обследование, чтобы определить потребность в витаминах и минералах, а также генетический анализ;

назначение БАДов, поливитаминов. Например, препараты Anti-aging от компании Shop Anti-Aging являются одними из лучших в мире. За 20 лет практики их по достоинству оценили доктора Украины. Нутрицевтики, витамины и минералы от мировых лидеров медицинского питания имеют натуральный состав и клинически доказали свою эффективность. Производители пищевых добавок имеют собственные научные центры, исследования и разработки.

Бренды

Сайт Shop Anti-Aging развивает ассортимент следующих брендов:

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Компания Shop Anti-Aging разрабатывает собственные схемы лечения на основании БАДов и нутрицевтиков этих брендов. Использует индивидуальный подход к каждому клиенту, обменивается опытом лечения с клиниками и обучает докторов.

Роль пробиотиков и пребиотиков

Недостаток витаминов и пищевых волокон приводит к ухудшению самочувствия даже здоровых людей. А поступление в организм токсичных веществ готовит плацдарм для патологического изменения микробиоты в кишечнике.

Чтобы поправить и сохранить состояние микрофлоры, рекомендуется покупать проверенные препараты в интернет-магазине Shop Anti-Aging https://shop.anti-aging.ua/prebiotiki-i-probiotiki/. Они безопасны, удобоваримы, сбалансированы. Синбиотики находятся в кислотоустойчивой капсуле, защищающей от воздействия желудочного сока. Это важно: работа по восполнению живых организмов и формированию благоприятной среды обитания ведется в кишечнике.

Исследования показали, что применение пробиотиков и пребиотиков наиболее эффективно в коррекции дисбиозов ЖКТ и снижает риск развития многих заболеваний. К примеру, пробиотик УльтраФлора Премиум 25 полностью восстанавливает баланс кишечной микрофлоры и содержит 25 миллиардов лакто и бифидобактерий. Нейтрализует токсины в кишечнике и избавляет от дисбиозов, инфекций, кандиды, дерматитов. Позволяет обезвредить Helicobacter pylori, которая во многих случаях является причиной гастрита, язвы желудка, двенадцатиперстной кишки и даже рака. UltraFlora Premium 25 стимулирует иммунную систему и является мощной профилактикой ОРВИ.

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