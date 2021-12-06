Основные причины поломки техники CASE

Продукция американской компании CASE включает разнообразные модели экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров и грейдеров. Из-за значительных нагрузок на рабочие механизмы в течение длительного периода времени техника CASE может выйти из строя и требовать ремонта.

Основные виды поломок и их причины

В процессе эксплуатации пользователям необходимо проводить регулярный технический осмотр техники САSE и диагностику: компьютерную, визуальную, ручную и измерительную. По результатам осмотра и диагностики выявляются наиболее распространенные виды поломок:

значительный гул на холостых оборотах двигателя может свидетельствовать о вероятной поломке цилиндра, повреждениях клапана маслораспределителя или его неправильной установке;

самопроизвольное опускание рабочих механизмов (стрелы, ковша, лопаты), как правило, возникает вследствие поломок распределителя, повреждений насоса или недостаточного объема масла распределителе;

неправильное функционирование основного насоса является следствием некачественной регулировки клапанов или повреждения электропроводов;

самопроизвольное проваливание педали тормоза может быть следствием попадания воздуха в тормозную систему, механических повреждений вакуумного усилителя, поломок тормозного цилиндра или износа тормозных колодок.

Возможными причинами некачественной работы топливной системы может быть засорение инжектора или неисправности в его работе, неправильное установление или регулировка топливного насоса.

Ремонт техники от ООО «КРУПА И К»

ООО krupaik.com.ua поставляет запасные части и расходные материалы, используемые в процессе ремонта техники САSE. Ассортимент запчастей, представленных на сайте krupaik.com.ua включает более 10 тысяч наименований, присутствующих на складах компании, которые постоянно обновляются в соответствии с запросами покупателей.

Специалисты ООО «КРУПА И К» производят ремонт и диагностику техники CASE на стационарной базе в городе Днипро и выездной ремонт мобильными мастерскими на месте поломки. Ремонт техники CASE включает, в частности, следующие виды работ:

ремонт двигателей, установленных на всех видах техники и топливной системы;

переоборудование турбокомпрессоров и ремонт коробок переключения передач;

диагностику и починку электрических систем.

Специалисты компании производят также ремонт или замену гидравлических насосов, редукторов, тормозных барабанов и других приводов, осуществляют стендовую проверку моторов, ремонтируют измельчители и шнеки. В процессе ремонта используются оригинальные запасные части для техники Case и их аналоги от американских и европейских производителей.