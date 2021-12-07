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Досуг Вчера, 20:1065
Разновидности оптических систем

Еще в Древней Греции стали использовать зеркала и линзы. Только действие их было ограниченное из-за свойств. Оптика с полноценными функциями (позволяющая видеть на далекие расстояния) появилась во времена Возрождения. Ее стали использовать во многих отраслях. С течением времени она совершенствовалась и приобретала новые свойства. Сегодня разные устройства берут на вооружение туристы и охотники. Только задумываются, какую модель подобрать для эффективной работы.

Классификация бывает разных видов. Стоит рассмотреть наиболее простую по назначению приборов. Системы в зависимости от этого признака делятся на:

  • прицелы;
  • изделия для наблюдения оптического типа,
  • специальные устройства для наблюдения.

Первый вариант является основным типом для оружия. Они бывают оптическими и коллиматорными устройствами. Первые модели представляют собой комплект специальных линз, помещенных в металлический корпус. На дальнее расстояние – это отличные приборы. Только оптические прицелы не подойдут для маленьких дистанций. У них высокие требования условиям и ограничение поля зрения. Коллиматорные устройства отличаются более простой структурой. Состоят из нескольких линз и подсветки и работают путем проецирования точки света в пространство. Такая оптика подойдет для нарезного оружия, так как меньше ограничивает поле зрения и ориентируется на средние и небольшие расстояния.

Другое прицельное оборудование считается не оптическими, а механическими типами. Здесь нет линз. Здесь визуально совмещаются несколько ключевых точек и объект.

К оптическим устройствам для наблюдения бинокли, телескопы, монокуляры, труба. Они выдают увеличенное изображение для простого наблюдения за целью. Изделия могут использоваться охотниками. Бинокли в основном берут для длительного наблюдения, а монокли – при эпизодическом использовании.

Специальные виды оптики дополнительно оснащаются электронными деталями для более комфортного использования. Сюда относятся тепловизоры, дальномеры лазерные, прицелы ночного наблюдения и прочая техника. Есть модели для самостоятельного использования, а некоторые совместимы с простым оружием.

Лазерные дальномеры способны оценивать расстояние за счет лазера. Устройство высчитывает время, когда луч доходит до объекта и обратно и определяет длительность. Есть модели, совмещающие функции прицела оптического и дальномера.

Тепловизоры ориентированы на инфракрасное излучение от объектов и передают изображение на монитор.

Изделия для ночного видения работают по принципу увеличения рассеянного света. Бывают в разных формах. Для винтовки лучше использовать на время охоты. Не знаете, где есть качественная оптика для охоты: https://topoptics.com.ua/. Вам сюда.

Оптика для пневматических изделий

Данное оружие небольшое по весу и с сильной отдачей. Поэтому оптика должна быть облегченной и достаточно прочной в использовании. Оптика для пневматических устройств не имеет значительного увеличения, так как снаряд из такого оружия смещается через 50 метров с линии.

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Разновидности оптических систем
Разновидности оптических систем
Еще в Древней Греции стали использовать зеркала и линзы. Только действие их было ограниченное из-за свойств. Оптика с полноценными функциями (позволяющая видеть на далекие расстояния) появилась во времена Возрождения.
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