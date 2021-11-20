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Электронные книги: комфорт в цифровом формате

В эпоху цифрового контента появляется все больше любителей электронных книг. Электронные книги часто можно купить по гораздо более низкой цене. Немедленная доставка, экономия места на полке или в багаже во время путешествия также убедительные аргументы. Электронные книги созданы для людей, ищущих новые возможности. Что такое электронная книга? Где ее купить и что нам нужно для комфортного чтения? 

По информации сайта Pocketbook, где можно купить книги в электронном формате, сегодня все растет число покупателей как устройств для чтения, так и самих книг. К такому решению прибегает все больше и больше пользователей, ценящих комфорт, функциональность и удобство.

Что такое электронная книга?

Ebook — это аббревиатура, которая буквально означает «электронная книга». И это именно то, чем она есть — электронный эквивалент традиционной книги в виде файла.

Помимо того, что пользователю нужно соответствующее устройство для воссоздания контента, электронная книга ничем не отличается от бумажной. В ней есть: 

  • обложка, 
  • оглавление, 
  • главы,
  • иллюстрации. 

Все те элементы, которые можно найти в традиционной книге.

Преимущества и недостатки электронных книг

У электронных книг есть сторонники и противники, и каждая сторона находит разные аргументы в обоснование своей позиции.

Недостатки электронных книг

Для оппонентов самым большим недостатком электронных книг является то, что это... электронные книги. Они не шелестят, не пахнут, их не поставишь на полку. Это не то, что консервативные читатели часто ищут.

Кроме того, можно купить книгу в формате PDF, с которым у некоторых читателей возникают проблемы.

Также следует учитывать, что устройство, на котором можно читать книги, ограничено емкостью аккумулятора. Если он садится, а у пользователя нет доступа к розетке, чтение на этом заканчивается.

Для некоторых недостатком может быть также необходимость покупки самого ридера.

Преимущества электронных книг:

Неоспоримым преимуществом электронных книг является размер, а точнее его отсутствие, потому что все книги умещаются в одном устройстве.

Вес ридера невелик и определенно ниже, чем у традиционной книги, что очень удобно особенно во время путешествий.

Еще одно важное преимущество — доступность. Интернет-магазины, предлагающие электронные книги, открыты постоянно (даже ночью!). Поэтому, почувствовав острую необходимость прочитать определенную книгу в любое время, можно купить ее и насладиться чтением через несколько минут.

К плюсам также можно отнести: 

  • экологичность, 
  • возможность быстрого поиска текста,
  • интерактивность.

Какие бывают форматы электронных книг?

Как было сказано ранее, электронная книга — это файл. Есть четыре основных формата:

  • EPUB, который поддерживается большинством устройств и приложений.
  • MOBI — формат, поддерживаемый и разработанный Amazon. Он предлагает возможности, аналогичные EPUB, но поддерживается только устройствами из семейства Kindle.
  • PDF — когда-то очень популярный, сегодня все реже и реже встречаемый, потому что многим читателям не удается отобразить контент в удобной форме.
  • МУЛЬТИФОРМАТ — вариант, предлагаемый некоторыми книжными интернет-магазинами. Приобретая выбранную электронную книгу, читатель получает ее во всех вышеперечисленных форматах.

Электронные книги сегодня — это комфорт и функциональность в первую очередь. Они позволяют умесить сотни или тысячи изданий в одно небольшое устройство, которое всегда может быть под рукой. Это прекрасное решение не только для домашнего чтения перед сном, но и для поездок и отдыха.

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