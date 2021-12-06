Как выбрать турникет-трипод?

Триподы — одни из самых популярных моделей турникетов. Объясняется это их надежностью, большой пропускной способностью, ценовой доступностью и разнообразием моделей, среди которых можно подобрать подходящий вариант для любой проходной. Триподы повсеместно встречаются на предприятиях, в госучреждениях, учебных заведениях.

Основные характеристики

Турникет-трипод состоит из тумбы, ступицы и трех штанг, которые вращаются вокруг своей оси. Один полный проворот конструкции дает возможность пройти одному человеку.

Ключевые характеристики, которые обеспечивают надежность турникетов-триподов TiSO, следующие:

наличие сервопривода, который отвечает за плавное движение ступицы, прочную фиксацию ее в режиме ожидания и устойчивость к попыткам насильно провернуть штанги;

режим «антипаника» включается автоматически, при этом штанги опускаются и проход освобождается, чтобы можно было беспрепятственно покинуть территорию;

при отключении электроэнергии турникет работает в режиме свободного прохода.

Конструкция трипода удобна тем, что в корпусе турникета предусмотрено место для интеграции СКУД. Если при установке роторных и турникетов-калиток для контроля пропуска и автоматизации процесса необходимо приобретать и монтировать дополнительное оборудование, то с триподами подобные затраты исключаются.

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Применение турникетов-триподов от производителя TiSO

Триподы можно назвать универсальными турникетами благодаря их модельному разнообразию. Двойные турникеты, когда ступицы расположены на тумбе справа и слева, вдвое увеличивают пропускную способность зоны контроля. А два таких турникета рядом дают возможность пропустить уже в четыре раза больше людей.

Модели без стойки — оптимальный вариант для ограниченного пространства. Такие турникеты крепятся прямо на стену.

TiSO производит специальные турникеты для билетно-пропускных и платежных систем в общественном транспорте.

Триподы подходят для установки в помещении и вне его. Уличные модели имеют класс защиты IP65.

Компания TiSO выпускает триподы различного дизайна. Одни модели подойдут для заводской проходной, другие — с тонкими стойками и подстветкой — гармонично впишутся в современный интерьер элитного бизнес-центра.