Вкусные суши с доставкой на дом: быстро и недорого

Роллы – одно из самых востребованных и популярных блюд японской кухни. Для их приготовления используются натуральные ингредиенты, проходящие минимальную обработку. История приготовления блюда насчитывает 1000 лет, но идея использовать сырую рыбу появилась только в XX в. Сегодня в мире насчитывается больше сотни разновидностей роллов. Доставку роллов в Днепре предлагает компания 2Marki. Оформив заявку на сайте или по телефону, вы получите свой заказ в течение 1,5-2 часов.

Почему доставка роллов – это выгодно

Большинство людей живут в быстром ритме, маневрируя между офисом, домашними хлопотами и отдыхом. Служба доставки готовой еды существенно облегчает жизнь. Но это не единственная причина, почему стоит воспользоваться подобным сервисом.

Заказывая роллы на дом не придется дополнительно платить за обслуживание, которое включено в ценники в ресторанах. Это позволяет сэкономить на итоговом счете. Выбирая блюда через специальную форму, сводится к минимуму риск заказать больше, чем планировали. Заказывая роллы, вы получаете только то, что хотели, избавляя себя от лишних соблазнов и риска совершения стихийной покупки. Если блюдо привозят домой, то вы экономите время и деньги на дорогу.

Заказывая роллы или сеты, можно вкусно накормить и порадовать гостей, не проведя ни одной минуты на кухне.

Из чего готовят роллы

Вкус блюда зависит от того, из каких ингредиентов оно приготовлено. Главное условие, использование качественных и натуральных продуктов. Замороженные полуфабрикаты ускоряют процесс готовки, но отрицательно влияют на вкусовые характеристики блюда. Для приготовления роллов обычно требуются следующие компоненты:

рис (с высоким показателем клейкости, чтобы роллы хорошо держали форму);

нори (пластичные и однородные листья);

рыба (тобико, морской гребешок, лосось и т.д.);

морепродукты (креветки, снежный краб и т.п.);

овощи и фрукты (авокадо, салат, томаты и т.д.).

Помимо главных ингредиентов, повара добавляют в блюдо разные сыры, соусы, водоросли.

Как заказать роллы на дом

Чтобы заказать роллы, нужно оставить запрос на сайте компании или связаться с сотрудниками ресторана по телефону. Если хотите, чтобы блюдо доставили максимально быстро, то выбирайте заведения, расположенные неподалеку. Курьер привезет заказ по указанному адресу, расплатиться с ним можно наличными или с помощью банковской карты. Перед подтверждением заявки нужно обязательно уточнить, включена ли доставка в стоимость или ее нужно оплачивать отдельно.

Советы и рекомендации

При оформлении заказа обязательно нужно уточнить, входит ли в стоимость соевый соус и маринованный имбирь. Если этих ингредиентов нет, попросите добавить их за дополнительную плату, иначе роллы будут иметь непривычный вкус.

Доставка на дом часто вызывает споры, какое количество еды заказать, чтобы все наелись. Если будете есть роллы в одиночестве, то примерно представляете, сколько сможете съесть. Оформляя заказ на большую компанию, нужно ориентироваться на то, что одному взрослому человеку нужно от 10 до 15 роллов, чтобы наесться.