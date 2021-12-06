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Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества

Архитекторы все чаще предлагают необычные решения для оформления оконных проемов: круглые, арочные, треугольные, овальные. Главное преимущество нестандартных окон заключается в том, что они делают комнату светлей и визуально более просторной. Специфические изделия добавят дому эстетичной привлекательности и оригинальности.

Преимущества нестандартных окон

Нестандартные пластиковые окна набирают все большую популярность. Их востребованность вполне объяснима, если учесть все плюсы подобных изделий:

  • удобные в эксплуатации;
  • нетребовательные в уходе;
  • долговечные и безопасные;
  • имеют высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
  • 100% герметичность створок;
  • визуальное расширение площади комнаты;
  • добавляют эффектности фасаду здания.

Фигурные конструкции могут быть глухими или иметь створки. Нестандартные варианты обходятся дороже классических аналогов, поэтому при выборе подобных изделий очень важны точность измерений и расчетов на стадии проектирования. Несмотря на высокий ценник, такие окна полностью окупаются, так как имеют высокие теплозащитные характеристики металлопластиковых систем.

Разновидности

Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества

На заказ производители могут сделать окно любой формы и размера, однако наибольшим спросом у потребителей пользуются следующие варианты:

  1. Арка. Арочные окна выглядят изысканно и элегантно. Их классифицирует на несколько типов: мавританские (конструкции в форме подковы), стрельчатые (образуются из двух полуарок с заостренным верхом), полукруглые и эллипсообразные (подходят для классических интерьеров).
  2. Треугольник. Универсальный вариант, который гармонично смотрится в помещениях с любым интерьером. Окно-треугольник подходит для установки под коньком кровли на мансарде и для монтажа в зданиях с оригинальной архитектурой, чтобы подчеркнуть его уникальность.
  3. Трапеция. Оптимальный вариант для мансард в зданиях с двускатной кровлей. Если трапеция прямоугольная, то ее можно использовать в домах с односкатной крышей. Основное достоинство подобных конструкций – функциональность, отсутствие ограничений по типам створок и большой выбор вариантов исполнения.
  4. Круг. Круглые окна чаще всего встречаются в старинных строениях в стиле готика или рококо. Такая форма акцентирует внимание на изысканном вкусе владельца дома. Круглые окна допускается устанавливать в любых комнатах. Современные технологии позволяют использовать в подобных окнах любые типы створок.

Нестандартные окна, в большинстве случаев, монтируются не так, как типовые аналоги. Рекомендации по замеру проемов, подходящие для стандартных вариантов не подходят для фигурных проемов. Например, у круглых окон отсутствует подоконник со стороны комнаты, нет отлива с наружной стороны, то есть при измерении проема данные элементы конструкции не учитываются. Существует множество иных нюансов, поэтому замеры должен проводить специалист компании, у которой вы заказываете изготовление окна. Это сведет к минимуму риск ошибки и гарантирует высокое качество работы.

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