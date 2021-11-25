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Как обойти цензуру в Интернете

Онлайн-цензура противоречит двум основополагающим принципам Интернета: свободе и открытости. Однако власти некоторых стран в 2021 году, по политическим причинам, все еще стремятся ограничить доступ к определенным сайтам для своих граждан. В таких странах как Северная Корея, Иран, Китай и Саудовская Аравия, онлайн-цензура уже прочно вошла в жизнь людей, но ограничения доступа в таких странах как Украина, Россия, Сербия и Греция сегодня вызывают неприятное удивление.

Мы верим в свободу распространения информации и полностью открытый Интернет. Чтобы помочь Вам преодолеть препятствия на пути к идеалам гласности и свободы, мы подготовили для Вас несколько проверенных методов обхода Интернет-цензуры:

Измените свой DNS.

Вы можете разблокировать ограниченные веб-сайты и приложения, заставив свое устройство использовать DNS-серверы, которые не подверглись цензурированию. Для проверки статуса DNS вы можете воспользоваться Google Public DNS, quad9 или cloudflare 1.1.1.1.

Используйте виртуальную частную сеть VPN.

VPN-сервис может обходить фильтрацию URL-адресов и региональные блокировки IP-адресов. Данные сервисы создают безопасный зашифрованный туннель между Вашим устройством и удаленным сервером VPN. После этого, вся Ваша Интернет-активность и трафик направляется через виртуальный сервер, что не позволяет Вам отследить Вас.

После установки приложения, VPN можно использовать для доступа к веб-сайтам, приложениям, мессенджерам, электронной почте и любым другим сервисам, работающим в Интернете.

Независимо от того, являетесь ли Вы частным лицом или организацией, VPN может оказаться одним из лучших инструментов безопасности, обеспечивающих конфиденциальность и анонимность Вашей деятельности в Интернете. Вы можете полностью управлять своим доступом в Интернет, установив полнофункциональное приложение на Ваш компьютер или устройство, или же быстро изменить свой IP-адрес с помощью VPN-расширения для Chrome, Opera, Edge и других популярных браузеров.

Процесс настройки VPN-соединения максимально прост и понятен. Вам просто нужно выбрать службу VPN, запустить приложение на нужном Вам устройстве, подключиться к удаленному серверу, после чего Вы можете пользоваться Интернетом без каких-либо ограничений.

SSH-туннели.

SSH - это аббревиатура от термина «Secure Shell» - «безопасная оболочка». Туннели SSH и VPN-сервисы имеют много общего, и наиболее важным из них является то, что и VPN, и туннели SSH шифруют сетевой трафик. Вы также можете использовать SSH-туннели для обхода интернет-цензуры и безопасного туннелирования сетевого трафика, удерживая злоумышленников подальше от своих личных данных.

Анонимный браузер Tor.

Другой вариант - программное решение с открытым исходным кодом Tor, которое эффективно против большинства методов современной онлайн-цензуры. Браузер Tor полностью перенаправляет Ваше Интернет-соединение через анонимную сеть Tor.

Программа шифрует Ваш трафик и пересылает его через узлы (relays) Tor, расположенные по всему миру. Веб-сайт будет видеть только IP-адрес последнего проверенного сервера Tor, но не реальный IP-адрес Вашего устройства. К сожалению, Tor является достаточно медленным и не очень удобным в работе решением, но при этом он остается отличным вариантом для всех, кто пытается получить доступ к цензурированным сайтам и полностью анонимизировать свою онлайн-активность.

Прокси-серверы.

Этот метод не так надежен как VPN, и не так функционален как Tor-браузер. Прокси-сервер скроет Ваш IP-адрес, тем самым помогая Вам скрыть реальное местоположение. Однако он не будет дополнительно шифровать Ваш трафик.

Отсутствие шифрования означает, что прокси не так безопасны, как VPN-серверы. Они являются отличным вариантом для обхода блокировок в корпоративных сетях или сетях учебных учреждений, но они не подходят для тех, кому нужна анонимность и конфиденциальность.

Прокси обычно работают намного медленнее, чем VPN. Вы также можете обнаружить, что у них часто возникают проблемы с форматированием страниц и отображением изображений. Обе эти проблемы не позволяют считать прокси-серверы надежным долгосрочным решением безопасности.

Вывод.

В этой статье мы рассмотрели несколько наиболее безопасных способов обойти цензуру в Интернете, не подвергая себя излишним рискам. Вы можете использовать любой из вышеупомянутых методов для доступа к заблокированному контенту в Интернете, сохраняя при этом свою конфиденциальность и анонимность.

Для большинства пользователей Интернета VPN-сервис является самым лучшим способом обойти онлайн-цензуру. VPN-сервисы гораздо проще в настройке и работают быстрее, чем браузер Tor, но при этом более надежны, чем простое процедура изменения DNS и прокси-серверы

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Как обойти цензуру в Интернете
Как обойти цензуру в Интернете
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