 

Что посмотреть в Стамбуле зимой?

Досуг Сегодня, 10:4047
Что посмотреть в Стамбуле зимой?

Турция может быть прекрасным местом для отдыха не только летом, но и зимой. Особенно город Стамбул. Да, на пляжный отдых рассчитывать уже нельзя. Зато в это время пустеет побережье, в приморских городах можно спокойно гулять по опустевшим улицам и набережным, рассматривать достопримечательности, пить ароматный кофе в уютных ресторанчиках, укутавшись в плед. Зимой здесь найдется занятие и для любителей шопинга, так как именно в это время начинается любимая всеми пора распродаж.

Шопинг в Стамбуле

В дождь со спокойной душой отправляйтесь на шопинг, ведь зимой тут можно купить уникальные вещи с огромными скидками. Хотите все же ощутить восточный колорит? Тогда отправляйтесь на Гранд-базар. Это место поразит своими масштабами. Торговая площадь занимает территорию более 30 тыс. м. кв. Только вообразите — базар на 66 улицах, на которых располагается более 4 тысяч магазинов. Ежегодно туристы буквально раскупают туры в Стамбул, чтобы только пасть на этот рынок.

Достопримечательности города

Обязательно стоит посетить главные стамбульские памятки.

Собор Святой Софии в Стамбуле

Невероятное строение, которому было суждено стать символом Византии, демонстрируя всю мощь и величие Империи. На возведение храма было брошено около 10000 рабочих. Строился храм на протяжении 5 лет.

Стены собора возводились из обычного кирпича, а вот отделка состоит из дорогих материалов: драгоценных камней, слоновой кости, золота и серебра.

Цистерна Базилика

Еще одна важная достопримечательность Турции, находящаяся в районе Султанахмет. Цистерна — это древнее водохранилище, которое поражает своей помпезностью. Базилика находится на глубине 10-12 метров и прекрасно сохранилась со времен Константинополя.

Строение схоже с неким подземным дворцом благодаря 9-метровым колоннам, которых насчитывается 336. Греки всеми силами старались сохранить воду в Цистерне, поэтому отстроили стены толщиной в 4 метра и покрыли водоотталкивающим раствором.

Мечеть Сулеймание в Стамбуле

Еще одна мечеть в городе, которую нужно увидеть своими глазами — потрясающее строение. На строительство была истрачена вся казна султана Сулеймана Великолепного. Удивительно, что здание сохранило свое великолепие, пережив 89 землетрясений.

Также путешественникам будут интересны:

l Галатская башня;

l Девичья башня;

l Парк миниатюр;

l Парк Гюльхане;

l Музей пера;

l Турецкий аквариум.

И это далеко не всего достопримечательности Стамбула, которые можно посмотреть, отдыхая в Турции зимой. Для осмотра некоторых из них лучше выбирать сухую и солнечную погоду, а для осмотра других не будет препятствием и дождь.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Стамбул, туры, 7dniv, 7dnivinfo  
Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Перспективы получения высшего образования в Европе
Перспективы получения высшего образования в Европе
Как обойти цензуру в Интернете
Как обойти цензуру в Интернете
Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества
Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества
Инновации для смартфонов
Инновации для смартфонов
Вкусные суши с доставкой на дом: быстро и недорого
Вкусные суши с доставкой на дом: быстро и недорого
Что необходимо знать об ульях дадан?
Что необходимо знать об ульях дадан?
Оригинальные шары «Микки Маус» и шарики-цифры
Оригинальные шары «Микки Маус» и шарики-цифры
Как выбрать турникет-трипод?
Как выбрать турникет-трипод?
Электронные книги: комфорт в цифровом формате
Электронные книги: комфорт в цифровом формате
Особенности и преимущества брендового интернет магазина MS FASHION
Особенности и преимущества брендового интернет магазина MS FASHION
Важность услуг юриста для бизнеса
Важность услуг юриста для бизнеса

Новости по теме

Электронные книги: комфорт в цифровом формате
Электронные книги: комфорт в цифровом формате
9-дек-2021, 16:10
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря
29-ноя-2021, 15:12
Комфорт сна и невероятная практичность: преимущества постельного белья из сатина
Комфорт сна и невероятная практичность: преимущества постельного белья из сатина
9-ноя-2021, 17:11
По подозрению в попытке убить чеченских оппозиционеров в Турции задержали 6 иностранцев
По подозрению в попытке убить чеченских оппозиционеров в Турции задержали 6 иностранцев
21-окт-2021, 12:02
Создатель знаменитых турецких ударных беспилотников Bayraktar умер в Стамбуле
Создатель знаменитых турецких ударных беспилотников Bayraktar умер в Стамбуле
18-окт-2021, 19:03

Последние новости

10:30
События
Из-за карты на организованном Байденом "саммите за демократию" отключили видео выступления министра из Тайваня
10:28
Политика
На заседание фракции, чтобы обсудить медреформу и кандидатов в Нацсовет по ТВ соберутся сегодня "слуги"
10:26
События
О "тяжелых последствиях" для НАТО в случае расширения альянса на восток заявили в МИД России
10:18
События
Президент ЮАР заболел Covid-19
10:16
События
Годовая инфляция в США достигла максимума почти за сорок лет
10:14
События
Как в Украине хоронят бездомных
10:13
События
Отстраненному от работы директору школы без прививок выплату моральной компенсации впервые присудил суд
10:12
События
Экс-воспитанник православной школы в России взорвал бомбу на территории женского монастыря
09:43
События
Что написано в проекте №4142 против которого протестуют антивакцинаторы
08:59
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 декабря 2021
Вчера, 2021-12-12
21:44
События
Какие санкции против России готовят на Западе и болезненны ли они для РФ
19:38
События
Появилось новое видео как замглавы МВД Гогилашвили материт полицейского
17:27
События
Летевший в Сочи самолет встретился с неопознанным объектом и сменил курс, чтобы избежать столкновения
17:25
События
Состояние здоровья Саакашвили будет оценивать психиатр
17:18
События
Марш антивакцинаторов завершился в Киеве
17:17
События
Отложить оружие и урегулировать ситуацию на Донбассе призвал Папа Римский Франциск
16:55
События
Почему президент Хорватии возмутился визитом премьера своей страны в Украину
14:00
События
Участник штурма Капитолия сбежал в Беларусь и просит там убежища
13:02
События
С границы Беларуси и Польши 3,5 тысячи человек эвакуировал Ирак
12:48
Политика
Кузяра рассказал как его похитили в Турции и вывезли в Украину

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 декабря 20211553
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 декабря 2021909
Узбека, который приехал покупать трактор не пустили в Украину877
Радуцкий заявил что третью дозу вакцины от коронавируса уже в январе начнут вводить украинцам709
Мертвым пропавшего летом украинского заробитчанина нашли в Чехии428
О влиянии сахарного диабета на осложнения после перенесенного коронавируса рассказали украинцам в МОЗ412
Казанскому стрелку Галявиеву предъявили окончательное обвинение306

Досуг

Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Турция может быть прекрасным местом для отдыха не только летом, но и зимой. Особенно город Стамбул. Да, на пляжный отдых рассчитывать уже нельзя.
Сегодня, 10:4049
Перспективы получения высшего образования в Европе
Перспективы получения высшего образования в Европе
Получение высшего образования в разных странах Европы. Условия поступления для иностранных граждан, стоимость обучения, возможность получения бесплатного образования.
11-дек-2021, 14:31177
Как обойти цензуру в Интернете
Как обойти цензуру в Интернете
Онлайн-цензура противоречит двум основополагающим принципам Интернета: свободе и открытости. Однако власти некоторых стран в 2021 году, по политическим причинам, все еще стремятся ограничить доступ к определенным сайтам для своих граждан.
10-дек-2021, 20:11234
Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества
Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества
Нестандартные пластиковые окна: разновидности и особенности.
10-дек-2021, 20:03219
Инновации для смартфонов
Инновации для смартфонов
Времена меняются: у людей появляются новые потребности, а работа усложняется и требует применения разных способов ее выполнения. Так технические устройства должны непременно подстраиваться под требования пользователей.
10-дек-2021, 18:49225
Вкусные суши с доставкой на дом: быстро и недорого
Вкусные суши с доставкой на дом: быстро и недорого
Почему доставка суши на дом лучше, чем посещение ресторана. Как сделать заказ и оплатить его.
10-дек-2021, 11:36181

События

Из-за карты на организованном Байденом "саммите за демократию" отключили видео выступления министра из Тайваня
Из-за карты на организованном Байденом "саммите за демократию" отключили видео выступления министра из Тайваня
Во время проходившей онлайн панельной дискуссии на организованном США "саммите за демократию" выступление министра цифровых технологий Тайваня Одри Тан по настоянию Белого дома было переведено в режим без видео.
Сегодня, 10:3066
О "тяжелых последствиях" для НАТО в случае расширения альянса на восток заявили в МИД России
О "тяжелых последствиях" для НАТО в случае расширения альянса на восток заявили в МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в случае расширения НАТО на восток альянс ожидают "тяжелые последствия". 
Сегодня, 10:2664
Президент ЮАР заболел Covid-19
Президент ЮАР заболел Covid-19
Сирил Рамафоса, президент Южно-Африканской Республики, где распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон", заболел Covid-19. Его полномочия переданы вице-президенту страны Дэвиду Мабузе.
Сегодня, 10:1865
Годовая инфляция в США достигла максимума почти за сорок лет
Годовая инфляция в США достигла максимума почти за сорок лет
Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%.
Сегодня, 10:1667
Как в Украине хоронят бездомных
Как в Украине хоронят бездомных
Умерший бездомных хоронят на кладбищах без имен с номерами на крестах вместо имен.
Сегодня, 10:1469
Отстраненному от работы директору школы без прививок выплату моральной компенсации впервые присудил суд
Отстраненному от работы директору школы без прививок выплату моральной компенсации впервые присудил суд
В Закарпатской области суд аннулировал отстранение от работы невакцинированного директора Виноградовской средней школы и присудил выплатить ей 25 000 гривен моральной компенсации.
Сегодня, 10:1369
7 Днів