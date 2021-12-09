Что посмотреть в Стамбуле зимой?

Турция может быть прекрасным местом для отдыха не только летом, но и зимой. Особенно город Стамбул. Да, на пляжный отдых рассчитывать уже нельзя. Зато в это время пустеет побережье, в приморских городах можно спокойно гулять по опустевшим улицам и набережным, рассматривать достопримечательности, пить ароматный кофе в уютных ресторанчиках, укутавшись в плед. Зимой здесь найдется занятие и для любителей шопинга, так как именно в это время начинается любимая всеми пора распродаж.

Шопинг в Стамбуле

В дождь со спокойной душой отправляйтесь на шопинг, ведь зимой тут можно купить уникальные вещи с огромными скидками. Хотите все же ощутить восточный колорит? Тогда отправляйтесь на Гранд-базар. Это место поразит своими масштабами. Торговая площадь занимает территорию более 30 тыс. м. кв. Только вообразите — базар на 66 улицах, на которых располагается более 4 тысяч магазинов. Ежегодно туристы буквально раскупают туры в Стамбул, чтобы только пасть на этот рынок.

Достопримечательности города

Обязательно стоит посетить главные стамбульские памятки.

Собор Святой Софии в Стамбуле

Невероятное строение, которому было суждено стать символом Византии, демонстрируя всю мощь и величие Империи. На возведение храма было брошено около 10000 рабочих. Строился храм на протяжении 5 лет.

Стены собора возводились из обычного кирпича, а вот отделка состоит из дорогих материалов: драгоценных камней, слоновой кости, золота и серебра.

Цистерна Базилика

Еще одна важная достопримечательность Турции, находящаяся в районе Султанахмет. Цистерна — это древнее водохранилище, которое поражает своей помпезностью. Базилика находится на глубине 10-12 метров и прекрасно сохранилась со времен Константинополя.

Строение схоже с неким подземным дворцом благодаря 9-метровым колоннам, которых насчитывается 336. Греки всеми силами старались сохранить воду в Цистерне, поэтому отстроили стены толщиной в 4 метра и покрыли водоотталкивающим раствором.

Мечеть Сулеймание в Стамбуле

Еще одна мечеть в городе, которую нужно увидеть своими глазами — потрясающее строение. На строительство была истрачена вся казна султана Сулеймана Великолепного. Удивительно, что здание сохранило свое великолепие, пережив 89 землетрясений.

Также путешественникам будут интересны:

l Галатская башня;

l Девичья башня;

l Парк миниатюр;

l Парк Гюльхане;

l Музей пера;

l Турецкий аквариум.

И это далеко не всего достопримечательности Стамбула, которые можно посмотреть, отдыхая в Турции зимой. Для осмотра некоторых из них лучше выбирать сухую и солнечную погоду, а для осмотра других не будет препятствием и дождь.