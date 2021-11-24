 

Тахини: состав, полезные свойства, противопоказания

Досуг Вчера, 19:3371
Тахини: состав, полезные свойства, противопоказания

Кунжутная паста тахини активно используется в восточных странах. Продукт включают в составы салатов, десертов, соусов и других блюд. Высококачественная тахина купить которую можно в интернет-магазине SigNature, популярна в Израиле, Индии, Корее, Китае, Греции и многих других государствах. Если вы решили попробовать уникальную пасту, стоит заранее изучить состав, свойства и противопоказания продукта.

Особенности

Тахини – это кремообразная масса. Для ее изготовления используются зерна кунжута. Иногда в пасту добавляют небольшую долю растительного масла. Другие компоненты не применяют.

Полезные свойства и ценность продукта можно объяснить веществами, которые он содержит. К ним относятся:

  • клетчатка;
  • Омега-3, 6, 9;
  • витамины А, Е, С, группы В;
  • магний, цинк, железо и другие минеральные вещества;
  • метиотин;
  • ценные аминокислоты.

Тахини содержит много кальция. По данному параметру она сравнима с жирными сырами. В 100 г продукта содержится 96% дневной нормы потребления этого элемента, а также более 100% меди, марганца и железа.

Польза для организма

Регулярное употребление пасты из семян сезама благотворно влияет на здоровье человека. Включение продукта в рацион помогает достичь следующих эффектов:

  • предотвращение развития раковых опухолей;
  • очищение от токсинов печени и других органов;
  • повышение свертываемости крови.

Тахини укрепляет защитную систему организма. На фоне ее приема улучшается состояние кровеносных сосудов. Особенно важно включить пасту в рацион людям с хроническими формами следующих заболеваний:

  • неврастении;
  • сахарного диабета;
  • гипертензионного синдрома;
  • атеросклероза;
  • депрессии;
  • артрита.

Паста помогает быстрее выздороветь при простуде и гриппе. В ее составе содержатся вещества, активирующие выработку лейкоцитов, которые уничтожают вирусы и патогенные микроорганизмы.

Тахини: состав, полезные свойства, противопоказания

Правила приема

Продукт отличается высокой энергетической ценностью и необычным горьковатым вкусом. Как правило, тахини добавляют небольшими объемами в маринады, салаты, соусы. Некоторые предпочитают бутерброды с уникальной пастой. Важно употреблять в день не более 4 ст. л. продукта в сутки.

Любители восточных сладостей делают из тахини намазку. Для этого пасту соединяют с фруктовым сиропом. В греции продукт принято сочетать с медом. В некоторых государствах кунжутная масса используется при приготовлении халвы.

Противопоказания

Прежде чем начинать использовать суперфуд в профилактических или лечебных целях, важно убедиться в отсутствии противопоказаний. К ним относятся:

  • аллергия на кунжут;
  • повышенная масса тела;
  • заболевания ЖКТ, печени.

Заказать уникальную пасту из семян сезама можно в интернет-магазине SigNature: https://signature.in.ua/ru. В каталоге представлен огромный выбор суперфудов, популярных во всем мире. Вся продукция отличается высоким качеством. Получить подробную информацию или оформить заказ можно в рабочее время по телефону или через официальный сайт компании. 

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