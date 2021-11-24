Тахини: состав, полезные свойства, противопоказания

Кунжутная паста тахини активно используется в восточных странах. Продукт включают в составы салатов, десертов, соусов и других блюд. Высококачественная тахина купить которую можно в интернет-магазине SigNature, популярна в Израиле, Индии, Корее, Китае, Греции и многих других государствах. Если вы решили попробовать уникальную пасту, стоит заранее изучить состав, свойства и противопоказания продукта.

Особенности

Тахини – это кремообразная масса. Для ее изготовления используются зерна кунжута. Иногда в пасту добавляют небольшую долю растительного масла. Другие компоненты не применяют.

Полезные свойства и ценность продукта можно объяснить веществами, которые он содержит. К ним относятся:

клетчатка;

Омега-3, 6, 9;

витамины А, Е, С, группы В;

магний, цинк, железо и другие минеральные вещества;

метиотин;

ценные аминокислоты.

Тахини содержит много кальция. По данному параметру она сравнима с жирными сырами. В 100 г продукта содержится 96% дневной нормы потребления этого элемента, а также более 100% меди, марганца и железа.

Польза для организма

Регулярное употребление пасты из семян сезама благотворно влияет на здоровье человека. Включение продукта в рацион помогает достичь следующих эффектов:

предотвращение развития раковых опухолей;

очищение от токсинов печени и других органов;

повышение свертываемости крови.

Тахини укрепляет защитную систему организма. На фоне ее приема улучшается состояние кровеносных сосудов. Особенно важно включить пасту в рацион людям с хроническими формами следующих заболеваний:

неврастении;

сахарного диабета;

гипертензионного синдрома;

атеросклероза;

депрессии;

артрита.

Паста помогает быстрее выздороветь при простуде и гриппе. В ее составе содержатся вещества, активирующие выработку лейкоцитов, которые уничтожают вирусы и патогенные микроорганизмы.

Правила приема

Продукт отличается высокой энергетической ценностью и необычным горьковатым вкусом. Как правило, тахини добавляют небольшими объемами в маринады, салаты, соусы. Некоторые предпочитают бутерброды с уникальной пастой. Важно употреблять в день не более 4 ст. л. продукта в сутки.

Любители восточных сладостей делают из тахини намазку. Для этого пасту соединяют с фруктовым сиропом. В греции продукт принято сочетать с медом. В некоторых государствах кунжутная масса используется при приготовлении халвы.

Противопоказания

Прежде чем начинать использовать суперфуд в профилактических или лечебных целях, важно убедиться в отсутствии противопоказаний. К ним относятся:

аллергия на кунжут;

повышенная масса тела;

заболевания ЖКТ, печени.

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