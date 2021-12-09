Серьги золотые с жемчугом — эксклюзив от Sova Jewels

Сочетание золота и жемчуга давно принято считать классическим. Но современные девушки не всегда выбирают классику, чаще отдавая предпочтение необычным и уникальным украшениям. И чтобы не лишать требовательных красавиц удовольствия носить серьги золотые с жемчугом, ювелиры Sova Jewels добавили в свои коллекции модные и стильные изделия. Непохожие на другие, стильные и элегантные, нежные и выразительные. Они точно смогут стать изюминкой ювелирного гардероба современной девушки.

Серьги золотые с жемчугом от Sova Jewels: от пуссет до фантазийных сережек

В каталоге бренда вы найдете, как классические сережки, так и современные моносерьги. В украшениях Sova Jewels мастера используют культивированный жемчуг. Каждый минерал выращивается в искусственно воссозданных условиях, чтобы получить нужную форму, цвет и размер. Такой способ позволяет получить идеально круглые миниатюрные жемчужины для россыпи и фантазийной формы крупные для особенных вставок в украшения. Золотые серьги с жемчугом на фото в каталоге интернет-магазина Sova Jewels привлекают внимание необычными формами и размерами, аккуратным исполнением и новизной.

У каждой коллекции бренда есть своя особенная история и стилистическая направленность. Поэтому купить золотые серьги с жемчугом в интернет-магазине Sova Jewels можно на любой вкус. Они представлены в коллекциях:

Muse;

SOVA Classic;

Twist;

Идеал;

Sophie;

Wonderland.

Каждое собрание украшений посвящено нежности и красоте женщин. Классические нотки приправленные современными формами вы найдете в SOVA Classic. Необычная, яркая и неповторимая коллекция Muse понравится девушкам, которые предпочитают эксклюзивные украшения. В коллекции Идеал вы можете выбрать и купить серьги золотые с жемчугом, который выступает солирующей вставкой. Крупные, идеально круглые жемчужины подчеркнут идеальный стиль своей обладательницы.

Противоположность идеальным украшения коллекции Sophie. Необработанный жемчуг причудливых форм в этой коллекции отлично сочетается с фантазийным очертаниями сережек. А вот Wonderland — это детская коллекция. Приглядевшись к ее изделиям вы заметите, что жемчужины держат своими лапками-креплениями медвежата и лисички, или же они являются частью фантазийного цветка, распустившегося на сережке.

Золотые серьги с жемчугом купить: Украина выбирает SOVA

Долгое время украшения с жемчугом считались сугубо вечерними и возрастными. Сейчас нет ограничений на время ношения серег или возраст их обладательницы. Золотые серьги с жемчугом в Украине носят девушки и женщины всех возрастов. Украшения отлично смотрятся, как с элегантными вечерними нарядами, так и с сарафанами, джинсами и деловой одеждой. Они актуальны в любой сезон и время суток и не утратят своей популярности долгие годы. А Sova Jewels помогает всем, кто хочет золотые серьги с жемчугом купить в Украине, предлагая широкий ассортимент в фирменном интернет-магазине и бутиках бренда