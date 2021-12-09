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Как выбрать фидерное удилище

Фидерное удилище — рыболовная донная снасть, которая впервые появилась в Великобритании в прошлом веке и завоевала сердца многих мужчин. Во время рыбалки оснастка с прикормом закидывается в пруд и помещается на специальную подставку. Рыбаку остается только натянуть леску и ждать.

На современном рынке найти фидерное удилище не сложно, ведь выбор этих приспособлений огромен. Но для начинающего рыбака это может стать проблемой. Поэтому в правилах выбора нужно разобраться заранее.

Какой может быть длина удилища

На рынке представлены фидеры в длину от 2 до 5 м. Необходимость выбрать длину удилища обоснована несколькими факторами:

  • удобством транспортировки;
  • дальностью заброса;
  • скоростью поднятия кормушки с воды.

Но вообще у рыбаков обычно в наличии есть несколько разных фидеров. А если вы любите рыбачить там, где заброс удилища затруднителен из-за густой растительности, то нужно обязательно купить пикер. Он имеет меньшие размеры, более легкий и компактный. Его длина составляет от 2,1 до 3,3 метров. А используется пикер преимущественно для ловли небольшой рыбы.

Как выбрать фидерное удилище

Что такое тест удилища

Тест — характеристика хлыста, численно равная диапазону массы приманок. На бланке удилища зачастую указаны определенные цифры, означающие оптимальный вес приманки.

Но вместо цифр могут быть указаны названия с тем же значением, поэтому их нужно знать:

  • Light feeder — до 40 грамм. Обычно это относится только к пикеру;
  • Medium feeder — от 40 до 80 грамм. Удилища с таким показателем подходят для рыбалки и в стоячей воде, и при наличии слабого течения;
  • Heavy Feeder — от 80 до 120 грамм. Обычно используются тогда, когда на водоеме есть течение;
  • Extra Heavy Feeder — более 120 грамм. Только такими удилищами можно рыбачить при сильных течениях и дальних забросах.

Советы по выбору фидера

Перед тем как покупать фидерное удилище, нужно определиться с водоемом, в котором вы собираетесь рыбачить. Для стоячей воды рекомендуется приобрести легкие или средние удилища длиной до 3,6 м. Для течений любой силы и больших водоемов нужно приобретать более тяжелую снасть.

Нужно обязательно проверять целостность и надежность колец, бланка и других составляющих фидера. Подержите удилище в руке, чтобы понять, подходит ли вам его вес и будет ли удобно совершать забросы. Желательно выбирать снасть, у которой рукоять изготовлена из пробкового материала или пластика. Но эта характеристика не является обязательной, ведь большую часть времени снасть находится на подставке.

Купить подходящее фидерное удилище можно в интернет-магазина uFish. При необходимости сотрудники магазина помогут выбрать подходящую оснастку, удилище, экипировку, приманки и другое. uFish является официальным дистрибьютором многих известных брендов, поэтому в качестве товара можно не сомневаться. Например, Favorite, Sunline, Jackson, Imakatsu, Ever Green. Интернет-магазин гарантирует качественную упаковку товара, который доставляется покупателю в целостности.

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