Как выбрать фидерное удилище

Фидерное удилище — рыболовная донная снасть, которая впервые появилась в Великобритании в прошлом веке и завоевала сердца многих мужчин. Во время рыбалки оснастка с прикормом закидывается в пруд и помещается на специальную подставку. Рыбаку остается только натянуть леску и ждать.

На современном рынке найти фидерное удилище не сложно, ведь выбор этих приспособлений огромен. Но для начинающего рыбака это может стать проблемой. Поэтому в правилах выбора нужно разобраться заранее.

Какой может быть длина удилища

На рынке представлены фидеры в длину от 2 до 5 м. Необходимость выбрать длину удилища обоснована несколькими факторами:

удобством транспортировки;

дальностью заброса;

скоростью поднятия кормушки с воды.

Но вообще у рыбаков обычно в наличии есть несколько разных фидеров. А если вы любите рыбачить там, где заброс удилища затруднителен из-за густой растительности, то нужно обязательно купить пикер. Он имеет меньшие размеры, более легкий и компактный. Его длина составляет от 2,1 до 3,3 метров. А используется пикер преимущественно для ловли небольшой рыбы.

Что такое тест удилища

Тест — характеристика хлыста, численно равная диапазону массы приманок. На бланке удилища зачастую указаны определенные цифры, означающие оптимальный вес приманки.

Но вместо цифр могут быть указаны названия с тем же значением, поэтому их нужно знать:

Light feeder — до 40 грамм. Обычно это относится только к пикеру;

Medium feeder — от 40 до 80 грамм. Удилища с таким показателем подходят для рыбалки и в стоячей воде, и при наличии слабого течения;

Heavy Feeder — от 80 до 120 грамм. Обычно используются тогда, когда на водоеме есть течение;

Extra Heavy Feeder — более 120 грамм. Только такими удилищами можно рыбачить при сильных течениях и дальних забросах.

Советы по выбору фидера

Перед тем как покупать фидерное удилище, нужно определиться с водоемом, в котором вы собираетесь рыбачить. Для стоячей воды рекомендуется приобрести легкие или средние удилища длиной до 3,6 м. Для течений любой силы и больших водоемов нужно приобретать более тяжелую снасть.

Нужно обязательно проверять целостность и надежность колец, бланка и других составляющих фидера. Подержите удилище в руке, чтобы понять, подходит ли вам его вес и будет ли удобно совершать забросы. Желательно выбирать снасть, у которой рукоять изготовлена из пробкового материала или пластика. Но эта характеристика не является обязательной, ведь большую часть времени снасть находится на подставке.

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