Медовый месяц в Мексике: 5 советов молодоженам

Медовый месяц — кусочек удовольствия, венчающий долгие месяцы подготовки к свадьбе. Это яркое начало супружеской жизни, провести которое хочется в особенном месте. Мексика остается хорошим выбором для свадебного путешествия! Здесь вас ждут невероятно красивые романтичные пляжи, уникальная местная культура, богатая экскурсионная программа и незабываемая кухня. Купить путевку в Мексику лучше заранее на сайте сервиса онлайн-бронирования BRONIX, чтобы выбрать самые удобные даты и лучший отель. Мы подготовили несколько полезных фактов и советов, которые пригодятся молодоженам!

Что нужно знать о Мексике, отправляясь в медовый месяц?

Внимательно выбирайте курорт. Для медового месяца лучшими вариантами считаются Лос-Кабос с его белыми скалами, эксклюзивная Ривьера Майя, Тулум с древними индейскими крепостями, чарующий и самобытный Канкун, Исла Мухерес с подводным музеем, Исла Контой с огромным барьерным рифом и редкими птицами, райский Хольбокс, тихая Гвадалахара. Выбор полностью зависит от запланированной развлекательной программы. Не бойтесь страшной жары. В Мексике царит теплый тропический климат: в зависимости от времени года температура воздуха колеблется в пределах 28–32 градусов, а воды — 26–29 градусов. Это более низкие показатели, чем в разгар лета в Турции. Сезона затяжных дождей здесь как такового нет, лишь иногда вечером или ночью может пройти короткий ливень. Берите несколько купальников. В Мексике достаточно высокая влажность, а электрические полотенцесушители не устанавливают в номерах даже гостиницы 5*. За ночь на балконе купальник, как и другая одежда, точно не высохнет, поэтому лучше захватить несколько вариантов. Заодно, романтичные фотосессии станут разнообразнее. Наслаждайтесь экзотическими фруктами. В этой стране произрастает немало необычных для наших широт плодов. Даже знакомые фрукты отличаются от тех, что предлагают наши супермаркеты. Попробовать дары тропиков можно непривычно спелыми, ароматными, сочными. Но вот вывезти из страны вкусный сувенир не получится. Местные фрукты, как и раковины моллюсков, не пропустят в багаж пограничники в аэропорту. Знакомьтесь с мексиканским колоритом. Рекомендуем прихватить в туристическом центре карту и отправиться на прогулку по городу. В сочетании с организованными развлечениями это подарит вам массу положительных эмоций. Кроме того, настоящие местные сувениры можно купить только в городе.

Эти простые рекомендации сделают романтический отдых незабываемым, помогут в полной мере насладиться проведенным вместе временем и необыкновенной атмосферой Мексики!