ТОП-3 производителя надежных мотоблоков

Мотоблок — это такой же важный инструмент для фермера, как и компьютер для программиста. Он берет на себя процесс обработки земли, который в ручном виде занял бы гораздо больше времени, и это не говоря об усилиях. В выборе мотоблока важно все: блок питания, класс мотоблока, мощность двигателя и бренд производителя. Ведь от последнего зависят все вышеупомянутые параметры, да и цена на мотоблок в том числе. Предлагаем вам рассмотреть тройку наиболее популярных производителей мотоблоков.

Forte

Forte — это китайская компания, которая широко известна в Украине и уже более 10 лет производит садовую и строительную технику, инструменты и различные принадлежности к ним. Ассортимент продукции компании действительно очень велик, ведь, помимо мотоблоков, они производят бензопилы, бетономешалки, генераторы, зарядные устройства, стабилизаторы, болгарки, шуруповерты и прочие инструменты.

Kentavr

Техника бренда Kentavr соединяет в себе прочность, надежность и производительность в органичных пропорциях. Компания производит бензиновые и дизельные мотоблоки с большим диапазоном мощности, а также электро- и мотокультиваторы, электрогенераторы, мотопилы и зарядные устройства. Продукция компании рассчитана как на индивидуального потребителя, так и на предпринимателя.

Grunfeld

Grunfeld — это известный производитель и поставщик техники, которая активно используется на даче, в саду или приусадебном участке. Продукцию данного бренда часто покупают как для фермерских хозяйств, так и для личного использования.