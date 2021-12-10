Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно

Организовать романтический ужин с суши – перед этим мало кто устоит. В онлайн-ресторане Вилки-Палки можно заказать готовые суши-сеты или попробовать составить набор самостоятельно. А самые продвинутые любители японской кухни, конечно, захотят попробовать одновременно несколько разных вкусов. И в в Вилки-Палки всегда есть возможность хорошего выбора на любой вкус.
Суши-сеты: заказать или приготовить
Нигири, Урамаки, Темаки: те, кто знает и помнит не только названия, но и вкус, вероятно большие любители суши. И если хочется попробовать сразу всего понемоногу, то идеальная возможность для этого – заказать какой-то суши сет, который сотрудники ресторана составляют с большим знанием дела.
Суши – одно из самых сложных блюд: не случайно, даже те, кто любит готовить на своей кухне, когда речь идет о японской еде, предпочитают полагаться на доставку. В одном наборе часто можно заказать роллы из разных продуктов и разного способа приготовления.
Какие варианты суши предлагает онлайн-ресторан
В ресторане Вилки-Палки можно заказать 4 варианта сетов, чтобы порадовать себя фейерверком вкусов.
- Сет, состоящий из трех роллов. Обычно сюда включены Полный лосось (несколько вариантов: двойной лосось, фила кани, кимчи ролл).
- Сет, состоящий из 4 роллов. Это стандартный и наиболее популярный комплект роллов. В него входят кани панкеки, калифорния, филадельфия, черный дракон). В наборе также можно заказать тигровую креветку (роллы эби темпура, ямато, зеленый дракон).
- Сет из 5 роллов. Это набор из списка наиболее часто заказываемых. Это вершина японской кухни: роллы банзай, наоми, энгри фила и другие).
- Сет из 6 роллов – для тех, кто хочет охватить все богатство вкусов. Премиум сет состоит обычно из барбекю ролла, кранч ролла, эби фурай, ямато).
При заказе можно узнать в точности состав сета или договориться о какой-то замене.
Заказать суши-сет из онлайн-ресторана – это отличная альтернатива даже для тех, кто сам любит и умеет готовить. Потому что для приготовления роллов нужны не только знания, терпение и соответствующие ингредиенты, но и некоторые приспособления, которые редко встретишь на обычной кухне.
Вряд ли дома ждут японского застолья:
- классические бамбуковые коврики,
- палочки;
- несколько вариантов рыбы;
- водоросли;
- специальные соусы и рис.
Кроме того, для приготовления дома ролло, лучше иметь такие приспособления как:
- силиконовые версии формочек для роллов;
- суши-машина, которая поможет удалить водоросль Нори;
- маки-мейкер;
- нож и деревянный короб для формирования роллов идеального размера.
Это то, что делает форму роллов совершенной, именно такой, какая присутствует в японских домах и ресторанах.
Другие преимущества заказа сетов в онлайн-ресторане
Заказ суши-сетов экономит огромное количество времени, которое пришлось бы потратить на приготовление роллов, но это еще и гарантия вкусного обеда или ужина. Вдруг что-то не получится, особенно если нет большого опыта. Потраченные силы окажутся совершенно напрасной потерей, а романтический вечер окажется испорчен.
Кроме того, заказать суши-сеты можно точно под нужды пользователя, например, для корпоратива или вечеринки, которые проводятся с приближением многих праздников. Отличная мысль – заказать суши-сет к новогоднему толу или в подарок имениннику. Деловая встреча с набором суши создаст благоприятную атмосферу и поможет склонить партнера к принятию важного решения.
Что уж говорить об обычных встречах друзей или уютном семейной семейной трапезе, где роллы всегда уместны и желанны.
Почему Вилки-Палки
Онлайн-ресторан имеет все необходимое для приготовления действительно вкусных японских блюд. А главное, что даже опытные востоковеды вряд ли поймут, что предлагаемые роллы сделаны не в Японии, настолько тщательно подбираются все ингредиенты и соблюдается технология приготовления.