 

Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно

Досуг Сегодня, 10:1965
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно

Организовать романтический ужин с суши – перед этим мало кто устоит. В онлайн-ресторане Вилки-Палки можно заказать готовые суши-сеты или попробовать составить набор самостоятельно. А самые продвинутые любители японской кухни, конечно, захотят попробовать одновременно несколько разных вкусов. И в в Вилки-Палки всегда есть возможность хорошего выбора на любой вкус.

Суши-сеты: заказать или приготовить

Нигири, Урамаки, Темаки: те, кто знает и помнит не только названия, но и вкус, вероятно большие любители суши. И если хочется попробовать сразу всего понемоногу, то идеальная возможность для этого – заказать какой-то суши сет, который сотрудники ресторана составляют с большим знанием дела.

Суши – одно из самых сложных блюд: не случайно, даже те, кто любит готовить на своей кухне, когда речь идет о японской еде, предпочитают полагаться на доставку. В одном наборе часто можно заказать роллы из разных продуктов и разного способа приготовления.

Какие варианты суши предлагает онлайн-ресторан

В ресторане Вилки-Палки можно заказать 4 варианта сетов, чтобы порадовать себя фейерверком вкусов.

  1. Сет, состоящий из трех роллов. Обычно сюда включены Полный лосось (несколько вариантов: двойной лосось, фила кани, кимчи ролл).
  2. Сет, состоящий из 4 роллов. Это стандартный и наиболее популярный комплект роллов. В него входят кани панкеки, калифорния, филадельфия, черный дракон). В наборе также можно заказать тигровую креветку (роллы эби темпура, ямато, зеленый дракон).
  3. Сет из 5 роллов. Это набор из списка наиболее часто заказываемых. Это вершина японской кухни: роллы банзай, наоми, энгри фила и другие).
  4. Сет из 6 роллов – для тех, кто хочет охватить все богатство вкусов. Премиум сет состоит обычно из барбекю ролла, кранч ролла, эби фурай, ямато).

При заказе можно узнать в точности состав сета или договориться о какой-то замене.

Заказать суши-сет из онлайн-ресторана – это отличная альтернатива даже для тех, кто сам любит и умеет готовить. Потому что для приготовления роллов нужны не только знания, терпение и соответствующие ингредиенты, но и некоторые приспособления, которые редко встретишь на обычной кухне.

Вряд ли дома ждут японского застолья:

  • классические бамбуковые коврики,
  • палочки;
  • несколько вариантов рыбы;
  • водоросли;
  • специальные соусы и рис.

Кроме того, для приготовления дома ролло, лучше иметь такие приспособления как:

  • силиконовые версии формочек для роллов;
  • суши-машина, которая поможет удалить водоросль Нори;
  • маки-мейкер;
  • нож и деревянный короб для формирования роллов идеального размера.

Это то, что делает форму роллов совершенной, именно такой, какая присутствует в японских домах и ресторанах.

Другие преимущества заказа сетов в онлайн-ресторане

Заказ суши-сетов экономит огромное количество времени, которое пришлось бы потратить на приготовление роллов, но это еще и гарантия вкусного обеда или ужина. Вдруг что-то не получится, особенно если нет большого опыта. Потраченные силы окажутся совершенно напрасной потерей, а романтический вечер окажется испорчен.

Кроме того, заказать суши-сеты можно точно под нужды пользователя, например, для корпоратива или вечеринки, которые проводятся с приближением многих праздников. Отличная мысль – заказать суши-сет к новогоднему толу или в подарок имениннику. Деловая встреча с набором суши создаст благоприятную атмосферу и поможет склонить партнера к принятию важного решения.

Что уж говорить об обычных встречах друзей или уютном семейной семейной трапезе, где роллы всегда уместны и желанны.

Почему Вилки-Палки

Онлайн-ресторан имеет все необходимое для приготовления действительно вкусных японских блюд. А главное, что даже опытные востоковеды вряд ли поймут, что предлагаемые роллы сделаны не в Японии, настолько тщательно подбираются все ингредиенты и соблюдается технология приготовления.

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Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
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Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
Организовать романтический ужин с суши – перед этим мало кто устоит. В онлайн-ресторане Вилки-Палки можно заказать готовые суши-сеты или попробовать составить набор самостоятельно.
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