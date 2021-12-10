Популярные технологии покраски металла (Что такое порошковая покраска?)

Порошковая покраска металлоконструкций – это современная технология нанесения лакокрасочного слоя на изделия, способные выдержать высокую температуру печи полимеризации. Напылённая на заготовку смесь смол и пигментов удерживается силой притяжения зарядов разной полярности и плавится, растекаясь гладким, прочным, не поддающимся коррозии монолитным слоем. В результате сухого окрашивания вы получаете глянцевое или матовое долговечное декоративное покрытие со свойствами диэлектрика.

Преимущества покраски металла порошковой краской

При окрашивании порошковым составом образуется плотное мелкопористое сплошное покрытие, основными достоинствами которого являются:

отсутствие в составе растворителей, которые могут испаряться, отравляя воздух;

устойчивость к воздействию высоких температур, атмосферным осадкам и пожаробезопасность, диэлектрические свойства;

качественное прокрашивание рельефа любой сложности, включая углы и кромки;

высокая скорость обработки, обусловленная быстрой сушкой и отсутствием необходимости нанесения грунтовки и второго слоя;

поверхность изделий, окрашенных порошком, трудно повредить, поэтому они не нуждаются в защитной упаковке на время транспортировки;

при длительной эксплуатации лакокрасочное покрытие не выцветает, не трескается и не шелушится;

порошок всегда ложится равномерно без потёков и наплывов.

Считается, что порошковая покраска изделий из металла не позволяет делать колеровку, поэтому не может дать такое многообразие оттенков как жидкие краски. На самом деле существует около 5000 цветов краски-порошка, поэтому вероятность, что какого-то оттенка вы не найдёте, практически отсутствует.

Услуга покраски стали в Украине

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раскроить металлические листы;

выполнить гибку, придавая заготовке нужную вам форму;

проперфорировать, а затем покрасить для вас не только чёрную сталь, но и чугун, алюминий, медь, латунь.

Качество покраски зависит от возможностей оборудования компании, в которую вы обратились. Независимо от вида материала и сложности формы ваши изделия будут тщательно прокрашены, потому что мы выполним ваш заказ на современной европейской роботизированной линии.