Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют

Производственная компания Apple имеет безупречную репутацию среди своих клиентов. Продукция бренда известна во всем мире, поклонники "яблока" исчисляются не тысячами, а миллионами. Среди всей линейки товаров особого внимания заслуживают Айфоны. Новые модели корпорация выпускает каждый год (обычно в середине осени).

На сегодняшний день доступно много вариантов интересных смартфонов Apple. Если вы хотите приобрести айфон, следует ознакомиться с самыми лучшими моделями.

На какие смартфоны точно обратить внимание

Среди линейки смартфонов Apple особенно выделяются следующие позиции:

iPhone 12 Pro Max. Девайс имеет OLED-экран 6,7 дюйма. Показатель считается самым большим среди других моделей (такой же размер имеет экран iPhone 13 Pro Max). Допускается погружение смартфона в воду (на глубину до 6 метров). Сканер отпечатков пальцев в данной модели отсутствует. Зато есть система распознавания лица TrueDepth. Минимальный объем оперативной памяти — 128 Гб. iPhone 13. Это устройство стало одной из новинок 2021 года. Диагональ экрана — 6,1 дюйм. Смартфон поддерживает две сим-карты: одну стандартную, а другую — eSIM. Также стоит учитывать, что в этой модели улучшены показатели автономности работы и камеры. В iPhone 13 измененный дизайн: стал меньше размер шторки. Ещё в глаза бросается расположение камер: их разместили по диагонали друг от друга. iPhone 12 Pro. Статистика показывает, что данная модель из всех остальных считается одной из самых продаваемых. В большинстве случаев покупатели оставляют исключительно положительные отзывы о смартфоне. Диагональ экрана такая же, как и в предыдущем варианте — 6,1 дюйм. iPhone 12 Pro снимает видео в стандарте Dolby Vision. В автономном режиме может работать до 65 часов (если только музыку слушать).

Корпорация Apple предлагает покупателям очень большой выбор смартфонов. Каждая единица техники имеет свои достоинства и недостатки. Выше перечислены основные модели, на которые точно стоит обратить внимание при покупке iPhone.

В процессе выбора смотрите не только на технические характеристики устройства, но еще и на цену. Если понимаете, что денежных средств не хватает, рассмотрите вариант приобретения модели подешевле. Также есть возможность оформить покупку в кредит или рассрочку (подробности уточняйте индивидуально). Тут уже все зависит от ваших предпочтений и желаний.