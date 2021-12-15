Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году

Покупка автомобилей из США – это прекрасный способ сэкономить. Этот рынок огромен, и там можно найти такие модели, которые в европейских странах не найти.

Проще всего приобрести авто из США через специальные аукционы. В конце года шансы приобрести машины по хорошей цене увеличиваются, ведь многие жители США стараются перед новым годом обновить свой личный автопарк, поэтому от старых избавляются.

Вот только купить автомобиль на аукционе не так-то просто. Нужно знать нюансы покупки, желательно иметь своих людей, которые смогут осмотреть лоты перед покупкой. Да и доставить автомобиль в Украину нужно так, чтобы его не повредили в дороге.

Всё это сложно, поэтому лучше доверить все эти дела профессионалам. Компания Bexhill Trading Auto работает с автомобилями из США и Европы с 2008 года.

Мы знаем все тонкости доставки и сертификации авто из США. Только у нас прозрачное ценообразование, вы сразу поймёте, сколько придётся заплатить за автомобиль под ключ после завершения аукционных торгов!

Специально для наших клиентов мы подготовили список самых популярных кроссоверов, которые можно привести из США. Автомобили этого класса являются лучшим выбором для покупателей, ведущих активный образ жизни или просто часто выезжающих на природу.

Кроссоверы не такие тяжёлые и прожорливые, как настоящие рамные внедорожники, расход у них ненамного выше, чем у седанов, универсалов и так далее. Кроссоверов для рынка США производится огромное количество, так что каждый покупатель в Украине сможет подобрать автомобиль для себя, учитывая свои потребности. Кто-то выберет полный привод и максимально высокий дорожный просвет, а кому-то будет достаточно монопривода.

Jeep Compass

Отличный кроссовер из США, который в Украине не слишком распространён. А вот в Америки автомобили марки Jeep находятся на втором месте по популярности после Ford. Стоимость Jeep Compass 2015 г. будет в среднем около 9 000 долларов.

Такая низкая цена на относительно свежий кроссовер легко объясняется популярностью и распространённостью модели в США. А если подобрать автомобиль после лёгкого ДТП, то он обойдётся ещё дешевле. Кузовные запчасти тоже можно заказать из США – они придут вместе с автомобилем.

Модель оснащается простым атмосферным двигателем с рабочим объёмом 2,4 и автоматической коробкой передач, можно найти варианты с вариатором. Для своего класса Jeep Compass – это универсальный кроссовер, способный претендовать на роль семейного автомобиля. Проходимости и мощности хватает в городе, на трассе и на лёгком бездорожье.

На содержании и обслуживании Jeep Compass тоже можно сэкономить – автомобиль конструктивно простой, именно за это машины этой марки так любят в США.

Если вы хотели попробовать Jeep, но вас пугали размеры и аппетит больших Гранд Чероки, попробуйте Compass! Это идеальное сочетание американской брутальности и европейской экономичности!

Jeep Cherokee

Если модель Compass кажется слишком маленькой и несерьёзной, но при этом нет желания кормить прожорливые V8 – присмотритесь к Jeep Cherokee. Этот кроссовер может похвастаться более просторным салоном и нетрадиционным для Чероки предыдущих поколений внешним видом.

Да, Jeep Cherokee – это полноценный кроссовер, от внедорожника, которыми были автомобили предыдущих поколений в большей или меньшей степени в нём мало что сохранилось. Но это выбор покупателя, голосовавшего своими деньгами именно за такие автомобили – более лёгкие и экономичные, без рамы и с атрибутами, присущими азиатским моделям.

Стоимость автомобиля 2016-2017 годов в среднем будет около 14 500 долларов под ключ с доставкой. За эту сумму покупатель может выбрать переднеприводный или полноприводный кроссовер.

Выбор двигателей небольшой – всего два варианта, зато они сильно отличаются друг от друга.

Первый – это 2,4 литра с мощностью 177 л. с. Бывает с передним и задним приводом. Средний расход топлива 8,3-8,8 литра на 100 км, зависит от типа привода.

Второй двигатель делает из небольшого кроссовера динамичный автомобиль. V6 с рабочим объёмом 3,2 литра развивает мощность в 272 л. с. Средний расход топлива составляет 10 литров на 100 км. Модель с этим мотором предлагается только с полным приводом.

Некоторые устанавливают газовое оборудование на Jeep Cherokee, но вряд ли стоит это делать – двигатели современные, расход даже у V6 сравнительно небольшой.

Nissan Rogue

Если типично американские кроссоверы, вроде Jeep, не привлекают, можно присмотреться к японскому автомобилю, выпускаемому для рынка США – Nissan Rogue. Кроссовер отличается внешностью, в которой угадывается фирменный стиль этого японского производителя. Спереди Rogue напоминает Ниссан Мурано.

Как большинство японских кроссоверов, Nissan Rogue отлично подойдёт на роль универсального семейного автомобиля.

Обойдётся модель под ключ примерно в 14 000 долларов. Конечная стоимость будет зависеть от комплектации, пробега, состояния и некоторой доли везения на аукционе. Иногда получается приобрести отличный автомобиль по цене значительно ниже средней.

Для тех, кто не доверяет всяким незнакомым моделям, можно пояснить, что Nissan Rogue – это X-Trail для рынка США.

Автомобиль оснащается только одним типом двигателя – это простой атмосферный мотор с рабочим объёмом 2,5 литра и мощностью 170 л. с. Кроссоверы бывают полноприводные и переднеприводные, коробка передач – вариатор.

Несмотря на то, что Nissan Rogue типичный кроссовер, на бездорожье он показывает себя только с лучшей стороны. В салоне просторно, так что автомобиль станет отличным приобретением для семьи, ведущей активный образ жизни. Для рыбалки это тоже прекрасный вариант.

Hyundai Tucson

Корейский кроссовер, популярный в США. В основном встречаются версии с бензиновыми двигателями 1,6 турбо и 2,0 атмо. Средняя цена за автомобили 2016-2017 гг. без повреждений под ключ – это 14 500 долларов.

Внешность Hyundai Tucson нравится почти всем без исключения. Действительно, корейцы постарались – кроссовер выглядит значительно дороже, чем он стоит. Салон просторный – места хватает как спереди, так и сзади. Большой багажный отсек, задний ряд складывается, так что можно перевезти даже холодильник.

Какой выбрать двигатель – это личное дело каждого, но ресурс у атмосферного 2,0 литра однозначно выше. Зато 1,6 турбо едет динамичней – сами выбирайте, что вам больше по вкусу.

Как правило, все Hyundai Tucson для рынка США отличаются богатым оснащением.

Хотя кроссовер скорее городской, на бездорожье он показывает себя только с лучшей стороны. Как правило, даже переднеприводные версии прекрасно чувствуют себя на лёгком бездорожье благодаря высокому дорожному просвету. Но если часто предполагается ездить на охоту или рыбалку, то лучше заказывать полноприводную версию.

Ford Escape

Форд Эскейп вряд ли поразит вас внешним видом, но это очень популярный кроссовер в США. Выглядит автомобиль типично для кроссоверов своего класса, никаких дизайнерских изысков тут нет, но многих именно такая внешность и привлекает.

Ford Escape 2016-2017 года обойдётся в среднем в 11 000 долларов под ключ – неплохо за свежий автомобиль!

Внутри кроссовер отличается высоким качеством сборки и обилием опций. Места хватает как на переднем, так и на заднем ряду сидений, но не нужно забывать, что это не полноразмерный кроссовер.

Зато автомобиль отличается экономичностью – широкая гамма двигателей позволяет подобрать экономичный или динамичный вариант. Двигатели только бензиновые, в основном турбированные.

Самый простой мотор – это 1,5 турбобензин с мощностью 179 л. с. Бывает как с полным, так и с передним приводом.

Второй вариант мотора – это 2,0 литра турбобензин с мощностью 245 л. с. Тоже можно подобрать с передним или полным приводом.

Есть простой атмосферный двигатель 2,5 литра с мощностью 168 л. с. Этот мотор отличается высокой тягой на низких оборотах. Отличный вариант для бездорожья был бы, жаль, что с полным приводом такой версии нет – только передняя ведущая ось.

Kia Sportage

Данный кроссовер очень востребованный на вторичном рынке Украины, поэтому есть смысл привести его из США и перепродать. Впрочем, делать это не обязательно – автомобиль прекрасно показал себя в эксплуатации, отличается надёжностью и беспроблемностью.

Стоимость автомобиля 2017 года составит в среднем около 15 000 долларов под ключ, учитывая все платежи. Цена может отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от комплектации, конечной стоимости на аукционе и так далее.

Выгода покупки Kia Sportage в США очевидна – автомобили отличаются более богатой комплектацией, и качественным лакокрасочным покрытием. Кроссоверы этой модели давно зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.

Subaru Forester

Это не совсем кроссовер – скорее универсал повышенной проходимости. Но эта самая проходимость у Субару всегда на самом высоком уровне. Обычно этот автомобиль застревает только тогда, когда садится на днище – постоянный полный привод даёт о себе знать на плохих дорогах.

Стоимость автомобиля 2016 года с доставкой и всеми платежами составит около 12 000 долларов.

Subaru Forester отличается просторным салоном и высоким качеством сборки. На рынке США автомобиль встречается с двумя типами двигателей. Базовым будет атмосферный 2,5 бензин с мощностью 170 л. с. Это надёжный и проверенный годами агрегат. Коробка передач может быть как механическая, так и вариаторная.

Второй двигатель – это легендарный турбированный 2,0 бензин от Субару, развивающий 250 л. с. Конечно, он более привередлив к качеству топлива, зато дарит владельцу ураганную динамику, которую не ожидаешь от такого автомобиля.

Subaru Outback

Японский автомобиль этой модели очень популярен в США. Он занимает второе место по продажам марки Subaru, после модели Forester. Больше похож на городской универсал, чем на кроссовер, но при этом обладает высокой проходимостью, ограниченной разве что дорожным просветом.

Двигатель простой атмосферник с рабочим объёмом 2,5 литра на 175 л. с. Машина надёжная, салон большой, качество сборки на высшем уровне.

Стоимость автомобиля 2015-2016 гг. – около 15 000 долларов под ключ.

Toyota Rav4

Классика жанра – кроссовер от компании Тойота. Отличный автомобиль, популярный во всём мире. Цена на этот кроссовер держится высокой, поэтому есть смысл заказывать его из США.

Оснащается двигателем 2,5 литра на 154 или 176 л. с. Коробка передач – АКПП или вариатор. Средняя стоимость за Toyota Rav4 под ключ составит около 15 500 долларов.

Обратившись в компанию Bexhill Trading Auto, вы получите возможность купить «свежий» кроссовер по цене до 30% ниже, чем в Украине. Обратившись к профессионалам, вы получите именно то, о чём всегда мечтали!