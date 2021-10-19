Основные преимущества электрокос над мотокосами

Электрокоса - электрический аналог мотокосы который в состоянии выполнять те же функции и объемы работ. Основное отличие заключается в том, что мотокосы работают на топливе, в то время как для работы электрокосы достаточно снабдить ее источником питания. Давайте рассмотрим все основные отличия мотокос от электрокос, после чего, при желании вы сможете купить электрокосу в Днепре.

Мотокосы

Мотокосы подходят для покоса растительности на больших или средних участках. Их мощность значительно выше электрических аналогов и они позволяют выполнять работу одинаковых объемов значительно быстрее. Минусом является необходимость постоянной подготовки и дозаправки косы топливной смесью, однако это позволяет сохранять полную мобильность, так как это все что нужно для работы косы. При длительных работах становится ощутимой нагрузка на руки. Использовать следует с ремнем или ранцевым жилетом.

Основные преимущества:

Высокая мощность и эффективность Комфорт эксплуатации во время длительных работ Работа с разной оснасткой Мобильность - косить можно где захотите, и не нужно думать не о чем кроме топлива

Основные недостатки:

Большой вес Необходимость регулярной дозаправки Выбросы отработанных веществ в воздух Шум при работе

Электрокосы

Основным преимуществом и недостатком является тип питания. Такая коса абсолютно безвредна так как не выбрасывает в воздух продукты сгорания, и работает значительно тише. Кроме того она значительно легче, что позволяет снизить нагрузку на руки. Однако при обработке больших участков протягивать через них удлинитель может быть проблематично и времязатратно. Мощность таких кос, как правило, ниже чем у бензиновых аналогов. Зато вам не нужно регулярно прерываться на дозаправку.

Основные преимущества:

Малый вес При работе абсолютно безвредны для окружающих Нет необходимости регулярной дозаправки Работают значительно тише Комфорт при работе Малая нагрузка на руки Работа со всей оснасткой (кроме триммеров) Максимальная защита пользователя благодаря пластмассовому кожуху Легкий запуск

Основные недостатки:

Меньшая мощность - при одинаковых объемах работ мотокоса справится быстрее. Привязанность к источнику питания

Подытоживая стоит отметить что мотокосы следует приобретать коммунальным предприятиям или если есть необходимость скашивания большого участка. С этой задачей они справятся гораздо быстрее и эффективнее. Если же вам нужен комфорт и объем работ не большой то ваш выбор электрокоса. Конечно, если у вас есть доступ к источнику питания. Электрокосы также предпочтительнее для людей в возрасте или женщин, так как нагрузка на руки при работе намного меньше, за счет веса косы.