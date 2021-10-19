Основные преимущества электрокос над мотокосами

Электрокоса - электрический аналог мотокосы который в состоянии выполнять те же функции и объемы работ. Основное отличие заключается в том, что мотокосы работают на топливе, в то время как для работы электрокосы достаточно снабдить ее источником питания. Давайте рассмотрим все основные отличия мотокос от электрокос, после чего, при желании вы сможете купить электрокосу в Днепре.
Мотокосы
Мотокосы подходят для покоса растительности на больших или средних участках. Их мощность значительно выше электрических аналогов и они позволяют выполнять работу одинаковых объемов значительно быстрее. Минусом является необходимость постоянной подготовки и дозаправки косы топливной смесью, однако это позволяет сохранять полную мобильность, так как это все что нужно для работы косы. При длительных работах становится ощутимой нагрузка на руки. Использовать следует с ремнем или ранцевым жилетом.
Основные преимущества:
- Высокая мощность и эффективность
- Комфорт эксплуатации во время длительных работ
- Работа с разной оснасткой
- Мобильность - косить можно где захотите, и не нужно думать не о чем кроме топлива
Основные недостатки:
- Большой вес
- Необходимость регулярной дозаправки
- Выбросы отработанных веществ в воздух
- Шум при работе
Электрокосы
Основным преимуществом и недостатком является тип питания. Такая коса абсолютно безвредна так как не выбрасывает в воздух продукты сгорания, и работает значительно тише. Кроме того она значительно легче, что позволяет снизить нагрузку на руки. Однако при обработке больших участков протягивать через них удлинитель может быть проблематично и времязатратно. Мощность таких кос, как правило, ниже чем у бензиновых аналогов. Зато вам не нужно регулярно прерываться на дозаправку.
Основные преимущества:
- Малый вес
- При работе абсолютно безвредны для окружающих
- Нет необходимости регулярной дозаправки
- Работают значительно тише
- Комфорт при работе
- Малая нагрузка на руки
- Работа со всей оснасткой (кроме триммеров)
- Максимальная защита пользователя благодаря пластмассовому кожуху
- Легкий запуск
Основные недостатки:
- Меньшая мощность - при одинаковых объемах работ мотокоса справится быстрее.
- Привязанность к источнику питания
Подытоживая стоит отметить что мотокосы следует приобретать коммунальным предприятиям или если есть необходимость скашивания большого участка. С этой задачей они справятся гораздо быстрее и эффективнее. Если же вам нужен комфорт и объем работ не большой то ваш выбор электрокоса. Конечно, если у вас есть доступ к источнику питания. Электрокосы также предпочтительнее для людей в возрасте или женщин, так как нагрузка на руки при работе намного меньше, за счет веса косы.