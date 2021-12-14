Здесь необходимо приобрести модные стильные наручные часы, стоит учить предложение интернет-магазин ДЕКА. Здесь на выбор представлено большое разнообразие подобных аксессуаров. В представленной ниже информации даны полезные советы, позволяющие решить вопрос, как подобрать часы к одежде. Благодаря этим рекомендациям, можно подобрать аксессуар, который подойдет под любое настроение, под любую одежду.

Основные правила выбора

Если есть желание разнообразить свой гардероб и при этом сделать часы ярким акцентом своего стильного образа, стоит обратить внимание на часы, которые выполнены в нестандартном решении. Здесь можно дать следующие полезные рекомендации:

Массивные часы идеально подойдут под женскую юбку, обычные платье или шорты. Благодаря этому вопросу образ будет завершенным, сбалансированным, простым и легким. Под одежду, выполненную из плотного материала, стоит выбрать часы аккуратные с минимальным количеством декоративных украшений. Таким образом получится подчеркнуть свой стиль и не утяжелить внешний вид. Если отдается предпочтение моделям с четкими линиями, в частности, с прямыми шортами и строгим пиджаком, рекомендуется выбрать красивые часы с прямоугольным или квадратным корпусом. Благодаря этому внешний вид будет более строгим.

Если никакого особого направления в одежде нет, можно подобрать выполненные достаточно в интересном варианте часы, с оригинальной формой корпуса. Здесь подойдут часы треугольные, трапециевидные или овальные. Оптимальным вариантом будет покупка часов, которые отличаются четко выраженной геометрией и украшенные камнями.

Выбор часов по оттенку

Подбирая часы под ту или иную одежду, стоит обратить внимание на цвет данного аксессуара. С какой одеждой должны сочетаться часы, решает каждый человек в индивидуальном порядке. Здесь важно придерживаться следующих правил:

часы можно подобрать под любой аксессуар - галстук, украшения или обувь;

если предпочтение отдается однотонной одежде, нужно выбрать часы, соответствующие цветовой гамме;

при необходимости можно экспериментировать с контрастными оттенками, например, надевать черные часы под белое платье и наоборот;

если предметы гардероба контрастные и разноцветные, стоит ориентироваться на нейтральной цвет часов, так внешний вид будет более гармоничным.

Существует несколько советов, позволяющих подобрать аксессуар под такие предметы одежды и аксессуары, как:

ремень;

модная обувь;

ювелирные украшения;

оправа для очков;

платок или шарф;

нижняя часть гардероба - юбки, брюки и шорты.

Говоря иными словами, выбор часов зависит от того стиля и образа, которые предпочитает человек. Например, если предпочтение отдается деловым костюмам в сочетании с кроссовками, комбинировать их можно, как с классическими, так и со спортивными часами.

Как грамотно комбинировать часы с одеждой?

Вполне допустимы смелые эксперименты с комбинацией нескольких украшений. Чтобы удобно сочетать одежду, аксессуары и часы, необходимо ориентироваться на оттенок, в котором выполнен ремешок и корпус. Также обращается внимание на тип металла, из которого выполнен браслет.

Если женщина носит достаточно крупные браслеты и кольца, стоит отдать предпочтение миниатюрным аккуратным часам. Оптимально будут смотреться дорогие ювелирные часы. В этом случае они не затеряются среди других аксессуаров, более того будут выглядеть, как главный акцент. Говоря иными словами, не нужно бояться экспериментировать. Комбинировать можно самые разные варианты, даже те, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Таким образом можно будет добиться необычности и индивидуальности имиджа.