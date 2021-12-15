Ультразвуковой свисток для собаки: от лая, для дрессировки и отпугивания

Компактный, удобный, недорогой и многофункциональный гаджет для собак - свисток с ультразвуком. Его комфортно носить в кармане, сумке или надеть на шею либо приспособить на палец, так как устройство оснащено универсальным кольцом. Способ крепления больше зависит от того, для чего он покупается.

Например, вот эти собачьи свистки вообще могут стать декором для сумочки или брелка.

Для чего нужен ультразвуковой свисток

Он используется по разным причинам, причем взаимоисключающим:

применяется в дрессировке;

помогает отучить от лая;

служит средством отпугивания бродячих стай.

Методика применения

Рассмотрим все пункты по порядку.

Дрессировка

Вырабатывается условный рефлекс на свист, также как на щелчок кликера. То есть дается команда голосом и свистом, исполнение поощряется вкусняшкой. Но в отличие от кликеров, рекомендуем вообще заменить приказ на ультразвуковой сигнал. Преимуществом станет:

не придется орать, срывая связки и раздражая соседей;

команды будут слышны только собаке, причем посторонний не узнает, сколько раз надо свистнуть, чтобы собака просто прибежала или вцепилась;

покрытие большего расстояния, так как сигнал распространяется на 15 м и более, что зависит от модели. Вы уверены, что сможете настолько громко кричать?

Предостережение: не используйте прибор одновременно для дрессуры и отучения от лая.

Отпугивание агрессивных псов и стай

Высокочастотный ультразвук неслышим ухом человека, зато животные его прекрасно различают. Он не приносит вреда как такового, но вызывает неприятные ощущения и страх, что зависит от длительности воздействия. Свора тут же отбежит и начнет искать другой объект интереса, проассоциировав вас с источником шума.

“Агрессор” будет сбит с толку, не понимая, чего он испугался и почему звенит в ушах.

Для этих целей закрепляйте свисток для собак в легкодоступном месте: на поясе, шейной цепочке, на брелоке или вынимайте заранее, когда знаете, что встреча неизбежна. Всё для своей собаки выбирайте прямо тут.

Антилай

Звук на ультра частоте питомцам не нравится, если он затяжной и не связан с угощением лакомствами. Поэтому сразу “дуйте” в устройство, как только началось гавканье. При наступлении тишины, моментально прекращайте.

Как быстро до вашего пушистого друга дойдет понимание взаимосвязи лай/неприятные эмоции определяется уровнем его интеллектуальности и особенностями характера. В среднем, достаточно 2-3 дней.

Форма не влияет на содержание

Выбор модели свистка для собак не ограничивается конкретной конфигурацией или материалом. Он может быть как из пластика, так и из металла, быть удлиненной или классической формы. Советуем выбирать цельнометаллический, он более долговечен и индифферентен к падениям, его крайне сложно повредить. Поэтому он оптимален и для декоративного ношения.

Главное - нужен высокочастотный и ультразвуковой прибор, а не обычная спортивная экипировка.